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Apresentado no Vasco, lateral Paulinho rechaça pressão: 'Um privilégio'

Jogador chegou sem custos após deixar o América-MG

PorPedro BernardoPedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 14:30
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Paulinho em apresentação no Vasco da Gama
Paulinho em apresentação no Vasco da Gama no CT Moacyr Barbosa (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

O Vasco da Gama ganhou oficialmente mais uma cara nova para o restante da temporada. Antes da coletiva do técnico Pedro Emanuel, o lateral-direito Paulinho vestiu a camisa cruz-maltina e conversou com a imprensa no CT Moacyr Barbosa. O jogador, que já vinha treinando com o elenco, chega sem custos após rescindir com o América-MG e assinou um vínculo longo, válido até o fim de 2029.

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    • Paulinho revelou que o namoro com o Gigante da Colina é antigo. O acordo foi costurado ainda no início do ano, o que testou a paciência do atleta até a sua regularização.

    — Assinei em fevereiro e fiquei muito ansioso mesmo. Sei do peso e da grandeza dessa camisa. Desde o começo fiquei feliz com esse contato. Não é qualquer um que tem o prazer de estar no Vasco. Conversei rapidamente com meu empresário e minha família e quis estar aqui. Foi um sentimento de muita gratidão desde o contato com o Admar — revelou o lateral.

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    Características e o peso da camisa

    Questionado sobre o seu estilo de jogo, o novo camisa vascaína se definiu como um atleta de muita intensidade e força no apoio ao ataque, mas sem deixar de lado as obrigações táticas.

    — Sou um lateral mais ofensivo, consigo chegar bem na linha de fundo, tenho um bom cruzamento e sou rápido. Na defesa também ajudo. Estou aqui para somar e quero crescer a cada dia para atingirmos os nossos objetivos — explicou.

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    Foco em títulos e blindagem psicológica

    Mesmo ciente do momento de cobrança e da necessidade de recuperação na temporada, Paulinho demonstrou maturidade ao falar sobre a pressão de defender as cores do clube carioca.

    — Sei do peso da camisa. O Vasco vai lutar para ser campeão em todos os campeonatos que disputar, isso é o DNA do clube. Claro que tem a pressão, sim, é a grandeza do clube. Mas estou tranquilo. Acredito que minha mente está bem trabalhada, focada no dia a dia. Não vejo muito como uma pressão, sabe? Eu vejo como um privilégio de estar aqui, de poder ajudar e seguir fazendo o que eu mais gosto, que é jogar futebol — concluiu.

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