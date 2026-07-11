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Vasco anuncia Paulinho como primeiro reforço da janela

Lateral-esquerdo assina até dezembro de 2029

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 11:37
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Anúncio do lateral-esquerdo Paulinho novo reforço do Vasco
Paulinho novo reforço do Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)

O Vasco anunciou, na manhã deste sábado (11), a contratação do lateral-esquerdo Paulinho, primeiro reforço do clube na janela de transferências do meio do ano. O jogador, que já treinava com o elenco após assinar um pré-contrato, chega sem custos depois de deixar o América-MG e firmou vínculo com o Cruz-Maltino até o fim de 2029.

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    Regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Paulinho já está apto para estrear com a camisa vascaína e fica à disposição do técnico Pedro Emanuel para a partida contra o Vitória, na próxima quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), no Barradão, pela retomada do Campeonato Brasileiro.

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    O lateral vestirá a camisa 29 e destacou a felicidade pela chegada ao clube.

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    • - A expectativa é muito boa. Sei da grandeza e da história do clube. Venho para somar, ajudar os meus companheiros e o Vasco nos objetivos do ano, que, se Deus quiser, serão realizados. A estrutura é fantástica. Estou muito feliz com essa oportunidade. Fui muito bem recebido por todos - afirmou o novo reforço.

    ➡️ Pedro Emanuel será o quarto técnico português do Vasco; relembre antecessores

    Paulinho chegou ao América-MG aos 14 anos e fez toda a sua formação nas categorias de base do clube até alcançar a equipe principal. Na atual temporada, disputou 22 partidas, marcou três gols e distribuiu uma assistência, desempenho que despertou o interesse da diretoria vascaína.

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