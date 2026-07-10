Vasco anuncia a contratação do técnico Pedro Emanuel Português assinou com o Cruz-Maltino até o fim de 2027

O Vasco anunciou nesta sexta-feira (10) o português Pedro Emanuel, de 51 anos, como novo técnico para a sequência do trabalho. Ele assinou contrato com o Gigante da Colina até dezembro de 2027, e fez seu último trabalho no Al-Fayha, da Arábia Saudita.

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Com o novo comandante, chegam os auxiliares Rui Gomes e Pedro Correia, o preparador físico André Galbe e o analista de desempenho Gil Varajão.

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O técnico iniciará seu trabalho neste sábado (11), quando se apresenta no CT Moacyr Barbosa para acompanhar as atividades do dia. A coletiva de apresentação será na próxima segunda-feira (13), também no Centro de Treinamento do Cruz-Maltino.

Pedro Emanuel é o novo técnico do Vasco (Foto: Reprodução)

Conheça o novo técnico do Vasco

Nascido em Angola e naturalizado português, o treinador tem 51 anos e iniciou a trajetória como técnico nas categorias de base do Porto. Posteriormente, assumiu equipes profissionais em Portugal, passando por Académica, Arouca e Estoril. Também comandou o Apollon Limassol, do Chipre, antes de iniciar uma longa trajetória no futebol do Oriente Médio.

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Ao longo da carreira, Pedro Emanuel ainda treinou Al-Taawoun, da Arábia Saudita, Almería, da Espanha, e Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Desde 2021, trabalhou no futebol saudita, acumulando passagens por Al-Nassr, Al-Khaleej e, por último, Al-Fayha.

No Al-Fayha, clube que assumiu no fim de 2024, comandou a equipe em 57 partidas, com 17 vitórias, 15 empates e 25 derrotas. Sua saída aconteceu no encerramento da última temporada.

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