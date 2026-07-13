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AO VIVO: Siga a coletiva de apresentação de Pedro Emanuel no Vasco

Treinador português assinou com o Cruz-Maltino até o fim de 2027

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 13:14
Atualizado há 2 minutos
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Pedro Emanuel em coletiva de apresentação do Vasco (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)
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    • O Vasco apresenta nesta segunda-feira (13) o treinador português Pedro Emanuel e o lateral Paulinho, ex-América-MG. A coletiva está sendo realizada no CT Moacyr Barbosa.

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    Pedro Emanuel conversa com os jogadores do Vasco ao lado de sua comissão técnica
    Pedro Emanuel (a esquerda) conversa com os jogadores do Vasco ao lado de sua comissão técnica (Foto: Matheus Lima/Vasco)
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    Apresentação da novo treinador do Vasco: Pedro Emanoel

    Pedro Emanuel em apresentação no Vasco da Gama
    Pedro Emanuel em apresentação no Vasco da Gama no CT Moacyr Barbosa (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

    Pedro Emanuel: Nesse momento, a tabela do Brasileirão nos diz muito. É prioridade voltar a pôr o Vasco no lugar onde merece. Temos que colocar o Brasileirão como merece. Não diria que a situação é delicada, são poucos pontos de diferença. A história do Vasco é de conquistas, e isso tem que fazer parte da nossa essência. O nosso desafio será esse. Quando entrei nesse CT senti a energia e a grandeza do clube. O que encontrei aqui é muito positivo. Esse é o alicerce para o que vem aí.

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    Pedro Emanuel: Sem dúvida tenho conhecimento do Campeonato Brasileiro pela qualidade dos jogadores e por ser uma das melhores competições do mundo. Falei com os treinadores que passaram no campeonato, são uma grande referência por serem uma história de sucesso. É isso que pretendemos como comissão técnica. É um desafio grande por ser um clube grande, mas não é só um clube grande no Brasil. Em Portugal, vários falaram comigo desde que a notícia surgiu. Nos preparamos bem para isso. Sei que sou um grande desconhecido para muitos de vocês, mas temos trabalho para vocês e quero que todos nos conheçam com o trabalho que vamos fazer.

    Pedro Emanuel: Sem dúvida tenho conhecimento do Campeonato Brasileiro pela qualidade dos jogadores e por ser uma das melhores competições do mundo. Falei com os treinadores que passaram no campeonato, são uma grande referência por serem uma história de sucesso. É isso que pretendemos como comissão técnica. É umd esafio grande por ser um clube grande, mas não é só um clube grande no Brasil. Em Portugal, vários falaram comigo desde que a notícia surgiu. Nos preparamos bem para isso. Sei que sou um grande desconhecido para muitos de vocês, mas temos trabalho para vocês e quero que todos nos conheçam com o trabalho que vamos fazer.

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    Pedro Emanuel: Converso com Admar todo dia (sobre reforços) e sobre muitas coisas. É importante avaliar o sistema que temos, adaptarmos às características do elenco que temos. Mais importante do que falar em nomes, temos que falar em equipe. Debatemos isso diariamente, não é muito tempo, mas o nosso foco é nos organizar como equipe para sermos mais competitivos. O fato de tomarmos gol em todos os jogos não é só sobre zagueiro, hoje todos defendem. Futebol é uma equipe, é o todo. Todos têm que dominar os mesmos princípios e os mesmos objetivos.

    Pedro Emanuel: O desafio é grande. Nós temos uma intervenção que tem que ser imediata, porque, como é lógico, em dezoito rodadas o clube trocou duas vezes de treinador. As coisas não estão bem, mas isso faz parte do que foi a nossa preparação ao longo de vários anos.

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    Pedro Emanuel: Compreendo também o ceticismo de vocês em relação à escolha do meu nome (…) Viemos para organizar, para sermos compactos, para transmitir a confiança que os jogadores neste momento necessitam, mais do que ninguém. Eles precisam disso no nosso processo de treino, no nosso processo de jogo.

    Apresentação da nova contratação do Vasco: Paulinho

    Paulinho em apresentação no Vasco da Gama
    Paulinho em apresentação no Vasco da Gama (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

    Paulinho: Estou muito feliz com o contato com o Vasco. Sabemos da grandeza do clube e foi passado pra mim um projeto que me agradou muito. É um projeto que eu estou muito ansioso pra estar aqui. Confesso que não via a hora de estar aqui.

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    Paulinho: Assinei em fevereiro. Fiquei muito ansioso mesmo. Sei do peso e grandeza dessa camisa. Desde o começo fiquei feliz com esse contato. Não é qualquer um que tem o prazer de estar no Vasco, então quando veio o contato fiquei feliz. Conversei rapidamente com meu empresário e minha família e quis estar aqui.

    Paulinho: Sou um lateral mais ofensivo, consigo chegar bem na linha de fundo, tenho um bom cruzamento e sou rápido. Na defesa também ajudo. Estou aqui para ajudar. Quero crescer a cada dia para chegar aos nossos objetivos.

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    Paulinho: Sei do peso da camisa do Vasco. Chego no meio da temporada com o objetivo claro: o Vasco vai lutar para ser campeão em todos os campeonatos que disputar, isso é o DNA do clube. Claro que tem a pressão, sim, é a grandeza do clube. Estou tranquilo. Quero ajudar e somar o tempo todo. Vai ser um meio para frente de temporada que vamos nos recuperar, se Deus quiser.

    Paulinho: Cara, como você falou, né? Eu tava no América, eu vim pra cá. É um clube gigante. Na minha cabeça, desde o primeiro momento, desde o contato com o Admar, foi de muita gratidão, né? Sabe o quanto a gente trabalha pra conquistar grandes coisas, né? De pouco em pouco, passo a passo. Mas eu tô muito tranquilo. Acredito que minha mente está bem trabalhada, focada no dia a dia do clube pra desempenhar o que eu sei fazer, que é jogar futebol. E eu tô aqui pra isso. Não vejo muito como uma pressão, sabe? Eu vejo como um privilégio de estar aqui, de poder ajudar e seguir fazendo o que eu mais gosto.

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    Paulinho em apresentação no Vasco da Gama
    Paulinho em apresentação no Vasco da Gama no CT Moacyr Barbosa (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

    Confira outros tópicos da coletiva de imprensa

    A coletiva também serviu para apresentar o lateral-esquerdo Paulinho, primeiro reforço do clube na janela de transferências do meio do ano. O jogador, que já treinava com o elenco após assinar um pré-contrato, chega sem custos depois de deixar o América-MG e firmou vínculo com o Cruz-Maltino até o fim de 2029.

    Quem é Pedro Emanuel?

    Nascido em Luanda, na Angola, e naturalizado português, Pedro Emanuel teve uma carreira de destaque como zagueiro, principalmente no Porto, onde fez parte do elenco campeão da Liga dos Campeões de 2003/04 sob o comando de José Mourinho.

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    Como treinador, iniciou a carreira nas categorias de base do Porto e ganhou projeção ao conquistar a Copa de Portugal de 2011/12 com a Académica. Também comandou clubes como Arouca, Estoril, Apollon Limassol, Almería e diversas equipes do Oriente Médio.

    Seu maior feito foi a conquista da Copa do Rei Saudita de 2019 pelo Al-Taawoun, primeiro grande título da história do clube. Conhecido por montar equipes organizadas e disciplinadas taticamente, seu último trabalho foi no Al-Fayha, da Arábia Saudita, onde permaneceu até o fim da temporada 2025/26.

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