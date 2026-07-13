AO VIVO: Siga a coletiva de apresentação de Pedro Emanuel no Vasco Treinador português assinou com o Cruz-Maltino até o fim de 2027

O Vasco apresenta nesta segunda-feira (13) o treinador português Pedro Emanuel e o lateral Paulinho, ex-América-MG. A coletiva está sendo realizada no CT Moacyr Barbosa.

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Pedro Emanuel (a esquerda) conversa com os jogadores do Vasco ao lado de sua comissão técnica (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Apresentação da novo treinador do Vasco: Pedro Emanoel

Pedro Emanuel em apresentação no Vasco da Gama no CT Moacyr Barbosa (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

Pedro Emanuel: Nesse momento, a tabela do Brasileirão nos diz muito. É prioridade voltar a pôr o Vasco no lugar onde merece. Temos que colocar o Brasileirão como merece. Não diria que a situação é delicada, são poucos pontos de diferença. A história do Vasco é de conquistas, e isso tem que fazer parte da nossa essência. O nosso desafio será esse. Quando entrei nesse CT senti a energia e a grandeza do clube. O que encontrei aqui é muito positivo. Esse é o alicerce para o que vem aí.

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Pedro Emanuel: Sem dúvida tenho conhecimento do Campeonato Brasileiro pela qualidade dos jogadores e por ser uma das melhores competições do mundo. Falei com os treinadores que passaram no campeonato, são uma grande referência por serem uma história de sucesso. É isso que pretendemos como comissão técnica. É um desafio grande por ser um clube grande, mas não é só um clube grande no Brasil. Em Portugal, vários falaram comigo desde que a notícia surgiu. Nos preparamos bem para isso. Sei que sou um grande desconhecido para muitos de vocês, mas temos trabalho para vocês e quero que todos nos conheçam com o trabalho que vamos fazer.

Pedro Emanuel: Sem dúvida tenho conhecimento do Campeonato Brasileiro pela qualidade dos jogadores e por ser uma das melhores competições do mundo. Falei com os treinadores que passaram no campeonato, são uma grande referência por serem uma história de sucesso. É isso que pretendemos como comissão técnica. É umd esafio grande por ser um clube grande, mas não é só um clube grande no Brasil. Em Portugal, vários falaram comigo desde que a notícia surgiu. Nos preparamos bem para isso. Sei que sou um grande desconhecido para muitos de vocês, mas temos trabalho para vocês e quero que todos nos conheçam com o trabalho que vamos fazer.

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Pedro Emanuel: Converso com Admar todo dia (sobre reforços) e sobre muitas coisas. É importante avaliar o sistema que temos, adaptarmos às características do elenco que temos. Mais importante do que falar em nomes, temos que falar em equipe. Debatemos isso diariamente, não é muito tempo, mas o nosso foco é nos organizar como equipe para sermos mais competitivos. O fato de tomarmos gol em todos os jogos não é só sobre zagueiro, hoje todos defendem. Futebol é uma equipe, é o todo. Todos têm que dominar os mesmos princípios e os mesmos objetivos.

Pedro Emanuel: O desafio é grande. Nós temos uma intervenção que tem que ser imediata, porque, como é lógico, em dezoito rodadas o clube trocou duas vezes de treinador. As coisas não estão bem, mas isso faz parte do que foi a nossa preparação ao longo de vários anos.

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Pedro Emanuel: Compreendo também o ceticismo de vocês em relação à escolha do meu nome (…) Viemos para organizar, para sermos compactos, para transmitir a confiança que os jogadores neste momento necessitam, mais do que ninguém. Eles precisam disso no nosso processo de treino, no nosso processo de jogo.

Apresentação da nova contratação do Vasco: Paulinho

Paulinho em apresentação no Vasco da Gama (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

Paulinho: Estou muito feliz com o contato com o Vasco. Sabemos da grandeza do clube e foi passado pra mim um projeto que me agradou muito. É um projeto que eu estou muito ansioso pra estar aqui. Confesso que não via a hora de estar aqui.

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Paulinho: Assinei em fevereiro. Fiquei muito ansioso mesmo. Sei do peso e grandeza dessa camisa. Desde o começo fiquei feliz com esse contato. Não é qualquer um que tem o prazer de estar no Vasco, então quando veio o contato fiquei feliz. Conversei rapidamente com meu empresário e minha família e quis estar aqui.

Paulinho: Sou um lateral mais ofensivo, consigo chegar bem na linha de fundo, tenho um bom cruzamento e sou rápido. Na defesa também ajudo. Estou aqui para ajudar. Quero crescer a cada dia para chegar aos nossos objetivos.

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Paulinho: Sei do peso da camisa do Vasco. Chego no meio da temporada com o objetivo claro: o Vasco vai lutar para ser campeão em todos os campeonatos que disputar, isso é o DNA do clube. Claro que tem a pressão, sim, é a grandeza do clube. Estou tranquilo. Quero ajudar e somar o tempo todo. Vai ser um meio para frente de temporada que vamos nos recuperar, se Deus quiser.

Paulinho: Cara, como você falou, né? Eu tava no América, eu vim pra cá. É um clube gigante. Na minha cabeça, desde o primeiro momento, desde o contato com o Admar, foi de muita gratidão, né? Sabe o quanto a gente trabalha pra conquistar grandes coisas, né? De pouco em pouco, passo a passo. Mas eu tô muito tranquilo. Acredito que minha mente está bem trabalhada, focada no dia a dia do clube pra desempenhar o que eu sei fazer, que é jogar futebol. E eu tô aqui pra isso. Não vejo muito como uma pressão, sabe? Eu vejo como um privilégio de estar aqui, de poder ajudar e seguir fazendo o que eu mais gosto.

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Paulinho em apresentação no Vasco da Gama no CT Moacyr Barbosa (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

Confira outros tópicos da coletiva de imprensa

A coletiva também serviu para apresentar o lateral-esquerdo Paulinho, primeiro reforço do clube na janela de transferências do meio do ano. O jogador, que já treinava com o elenco após assinar um pré-contrato, chega sem custos depois de deixar o América-MG e firmou vínculo com o Cruz-Maltino até o fim de 2029.

Quem é Pedro Emanuel?

Nascido em Luanda, na Angola, e naturalizado português, Pedro Emanuel teve uma carreira de destaque como zagueiro, principalmente no Porto, onde fez parte do elenco campeão da Liga dos Campeões de 2003/04 sob o comando de José Mourinho.

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Como treinador, iniciou a carreira nas categorias de base do Porto e ganhou projeção ao conquistar a Copa de Portugal de 2011/12 com a Académica. Também comandou clubes como Arouca, Estoril, Apollon Limassol, Almería e diversas equipes do Oriente Médio.

Seu maior feito foi a conquista da Copa do Rei Saudita de 2019 pelo Al-Taawoun, primeiro grande título da história do clube. Conhecido por montar equipes organizadas e disciplinadas taticamente, seu último trabalho foi no Al-Fayha, da Arábia Saudita, onde permaneceu até o fim da temporada 2025/26.

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