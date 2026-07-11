Pedro Emanuel será o quarto técnico português do Vasco; relembre antecessores Novo comandante tenta escrever um capítulo diferente dos outros treinadores lusos

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Com a contratação de Pedro Emanuel, o Vasco volta a apostar em um treinador português. O novo comandante será apenas o quarto técnico de nacionalidade portuguesa a dirigir o Cruz-Maltino em toda a história, sucedendo Renato Gaúcho no comando da equipe.

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Antes dele, apenas Ernesto Santos, Ricardo Sá Pinto e Álvaro Pacheco ocuparam o cargo. O retrospecto, no entanto, não é animador: nenhum dos três conseguiu deixou saudades em São Januário.

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Ernesto Santos

O primeiro português a comandar o Vasco foi Ernesto Santos, em 1946. Ex-jogador do Porto na década de 1930, ele se mudou para o Brasil, formou-se em Educação Física e tornou-se professor catedrático da UFRJ e da UERJ. Sua chegada ao clube aconteceu de forma curiosa: após a saída do lendário Ondino Viera, a diretoria publicou um anúncio no Jornal do Brasil em busca de um novo treinador.

Ernesto assumiu a equipe em 6 de julho de 1946 e permaneceu no cargo por 77 dias. No período, dirigiu o Vasco em 11 partidas, com quatro vitórias, cinco empates e duas derrotas, alcançando aproveitamento de 51,5%.

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Anúncio no jornal busca técnico para o Vasco (Foto: Reprodução)

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Ricardo Sá Pinto

Mais de sete décadas depois, o Vasco voltou a ter um português no banco de reservas. Em 2020, Ricardo Sá Pinto assumiu a equipe em meio a um ambiente conturbado, marcado por dificuldades financeiras, um elenco jovem e um vestiário pressionado pelos maus resultados.

O estilo rígido do treinador não encontrou respaldo dentro do grupo. Em 15 partidas, Sá Pinto conquistou apenas três vitórias, além de seis empates e seis derrotas, com aproveitamento de 33,3%. Demitido em dezembro daquele ano, deixou o Vasco na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, competição em que o clube acabaria sofrendo sua quarta queda para a Série B.

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Sá Pinto durante coletiva do Vasco (Foto: Reprodução/VascoTV)

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Álvaro Pacheco

O último português a dirigir o Cruz-Maltino foi Álvaro Pacheco, em 2024. Sua passagem durou apenas 30 dias e entrou para a história como uma das mais curtas do clube.

Foram apenas quatro partidas, com um empate e três derrotas. Sob seu comando, o Vasco marcou somente um gol e sofreu dez, encerrando a passagem com aproveitamento de apenas 8,3%.

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Álvaro Pacheco durante entrevista para a VascoTV (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

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Agora, Pedro Emanuel chega com a missão de mudar esse histórico. Além de reorganizar a equipe na sequência da temporada, o treinador tentará se tornar o primeiro português a construir uma trajetória de sucesso no comando do Vasco.

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