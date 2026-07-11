logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Pedro Emanuel será o quarto técnico português do Vasco; relembre antecessores

Novo comandante tenta escrever um capítulo diferente dos outros treinadores lusos

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 08:20
Favorite o Lance! no Google
Alvaro-Pacheco-Vasco
Alvaro-Pacheco na época em que treinava o Vasco (Foto: Rudy Trindade / Folhapress)

Carregando conteúdo exclusivo...

Com a contratação de Pedro Emanuel, o Vasco volta a apostar em um treinador português. O novo comandante será apenas o quarto técnico de nacionalidade portuguesa a dirigir o Cruz-Maltino em toda a história, sucedendo Renato Gaúcho no comando da equipe.

  • O Vasco lidera o Brasileirão Feminino Série A2 e está nas oitavas da Copa do Brasil. (Foto: João Gabriel Alves/Vasco)

    Vasco define local de decisão contra o São Paulo pela Copa do Brasil Feminina

    Futebol Feminino
    Há 22 horas
  • Lukas Zuccarello tenta superar marcador na corrida na partida de estreia do Vasco na Sul-Americana contra o Barracas Central

    Aposta do Setorista: Zuccarello desponta como promessa do Vasco para a próxima Copa

    Vasco
    Há 22 horas
  • Pedrinho caminha pelos corredores de São Januário antes de partida do Vasco

    Sindicato vê risco à recuperação judicial do Vasco após decisão sobre a SAF

    Vasco
    Há 1 dia

    • ➡️ Quem é Pedro Emanuel? Conheça o treinador que está próximo de assumir o Vasco

    Antes dele, apenas Ernesto Santos, Ricardo Sá Pinto e Álvaro Pacheco ocuparam o cargo. O retrospecto, no entanto, não é animador: nenhum dos três conseguiu deixou saudades em São Januário.

    continua após a publicidade

    Ernesto Santos

    O primeiro português a comandar o Vasco foi Ernesto Santos, em 1946. Ex-jogador do Porto na década de 1930, ele se mudou para o Brasil, formou-se em Educação Física e tornou-se professor catedrático da UFRJ e da UERJ. Sua chegada ao clube aconteceu de forma curiosa: após a saída do lendário Ondino Viera, a diretoria publicou um anúncio no Jornal do Brasil em busca de um novo treinador.

  • Jude Bellingham comemora gol da Inglaterra com soco no ar

    Jude Bellingham: jovem veterano é o maestro da Inglaterra na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 13 horas
  • Everaldo Marques narra os jogos do Brasil na Copa do Mundo

    Por que a Globo não exibe Inglaterra x Noruega e Argentina x Suíça hoje (11)?

    Copa do Mundo 2026
    Há 17 horas
  • Messi pode assumir liderança na artilharia durante confronto decisivo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

    IA faz previsão ousada para Argentina x Suíça e crava placar inusitado

    Copa do Mundo 2026
    Há 22 horas

    • Ernesto assumiu a equipe em 6 de julho de 1946 e permaneceu no cargo por 77 dias. No período, dirigiu o Vasco em 11 partidas, com quatro vitórias, cinco empates e duas derrotas, alcançando aproveitamento de 51,5%.

    continua após a publicidade
    Anúncio no jornal busca técnico para o Vasco
    Anúncio no jornal busca técnico para o Vasco (Foto: Reprodução)

    ➡️ Ainda quando jogador, novo técnico do Vasco já foi elogiado por Mourinho: 'Já é um treinador'

    Ricardo Sá Pinto

    Mais de sete décadas depois, o Vasco voltou a ter um português no banco de reservas. Em 2020, Ricardo Sá Pinto assumiu a equipe em meio a um ambiente conturbado, marcado por dificuldades financeiras, um elenco jovem e um vestiário pressionado pelos maus resultados.

    O estilo rígido do treinador não encontrou respaldo dentro do grupo. Em 15 partidas, Sá Pinto conquistou apenas três vitórias, além de seis empates e seis derrotas, com aproveitamento de 33,3%. Demitido em dezembro daquele ano, deixou o Vasco na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, competição em que o clube acabaria sofrendo sua quarta queda para a Série B.

    continua após a publicidade
    Sá Pinto durante coletiva do Vasco
    Sá Pinto durante coletiva do Vasco (Foto: Reprodução/VascoTV)

    ➡️ Bastidores: Vasco vê Pedro Emanuel como líder ideal para iniciar nova fase no clube

    Álvaro Pacheco

    O último português a dirigir o Cruz-Maltino foi Álvaro Pacheco, em 2024. Sua passagem durou apenas 30 dias e entrou para a história como uma das mais curtas do clube.

    Foram apenas quatro partidas, com um empate e três derrotas. Sob seu comando, o Vasco marcou somente um gol e sofreu dez, encerrando a passagem com aproveitamento de apenas 8,3%.

    continua após a publicidade
    Álvaro Pacheco durante entrevista para a VascoTV
    Álvaro Pacheco durante entrevista para a VascoTV (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

    ➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

    Agora, Pedro Emanuel chega com a missão de mudar esse histórico. Além de reorganizar a equipe na sequência da temporada, o treinador tentará se tornar o primeiro português a construir uma trajetória de sucesso no comando do Vasco.

    Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Pedro Manoel, novo técnico do Vasco, desembarcou no aeroporto do Galeão

    Vasco

    Novo técnico do Vasco desembarca no Rio e manda recado à torcida

    Há 10 horas
    Pedrinho durante entrevista coletiva

    Vasco

    Justiça derruba liminar que afastava Pedrinho da SAF do Vasco

    Há 12 horas
    Pedro Emanuel a beira do campo no comando do Al-Khaeej

    Fora de Campo

    Torcida do Vasco avalia chegada do técnico Pedro Emanuel: 'Não faz'

    Há 12 horas
    Pedro Emanuel como técnico do Al-Fayha

    Vasco

    Vasco anuncia a contratação do técnico Pedro Emanuel

    Há 13 horas
    Pedro Emanuel em campo pelo Porto

    Vasco

    Ainda quando jogador, novo técnico do Vasco já foi elogiado por Mourinho: 'Já é um treinador'

    Há 16 horas
    Lance em jogo de Vasco e Fluminense, pelo futsal, vira assunto internacional (Foto: Reprodução: Ygor Lima)

    Fora de Campo

    Clássico brasileiro na base do futsal encanta estrangeiros: 'Já são melhores'

    Há 17 horas
    Mais LANCE!
    Pedro Emanuel como técnico do Al-Fayha

    Bastidores: Vasco vê Pedro Emanuel como líder ideal para iniciar nova fase no clube

    Pedro Emanuel com camisa azul escura com o corpo meio de lado

    Quem é Pedro Emanuel? Conheça o treinador que está próximo de assumir o Vasco

    Pedro Emanuel a beira do campo no comando do Al-Khaeej

    Vasco encaminha a contratação do técnico português Pedro Emanuel

    Hugo Moura celebra vitória do Vasco contra o Flamengo

    Hugo Moura encaminha sua saída do Vasco para o futebol saudita

    Lukas Zuccarello tenta superar marcador na corrida na partida de estreia do Vasco na Sul-Americana contra o Barracas Central

    Aposta do Setorista: Zuccarello desponta como promessa do Vasco para a próxima Copa

    O Vasco lidera o Brasileirão Feminino Série A2 e está nas oitavas da Copa do Brasil. (Foto: João Gabriel Alves/Vasco)

    Vasco define local de decisão contra o São Paulo pela Copa do Brasil Feminina

    Pedrinho caminha pelos corredores de São Januário antes de partida do Vasco

    Sindicato vê risco à recuperação judicial do Vasco após decisão sobre a SAF

    Bap, presidente do Flamengo, comemora o título da Libertadores

    'É ilegal pela Fifa': Bap volta a criticar possível compra da SAF do Vasco por enteado de Leila

    Athos de Andrade é sócio do escritório NFCS Advogados

    Escritório do novo interventor da Vasco SAF se manifesta após nomeação

    Pedrinho Vasco

    Vasco SAF apresenta novo agravo contra intervenção judicial

    Andrey Santos, ex-Vasco, em ação pelo Chelsea (Foto: Reprodução/X)

    Vasco volta a lucrar com Andrey Santos após transferência para o Manchester United

    São Januário - estádio do Vasco

    Justiça mantém Pedrinho afastado da SAF do Vasco e nomeia novo interventor

    Vasco

    Intervenção judicial trava venda do Vasco para Lamacchia, que exige antiga SAF