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Torcida do Vasco avalia chegada do técnico Pedro Emanuel: 'Não faz'

Comandante de 51 anos foi anunciado nesta sexta-feira (10)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 19:33
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Pedro Emanuel a beira do campo no comando do Al-Khaeej
Pedro Emanuel no comando do Al-Khaeej (Foto: Reprodução)

A chegada de Pedro Emanuel ao Vasco dividiu opiniões entre torcedores nas redes sociais. Anunciado como novo técnico cruz-maltino nesta sexta-feira (10), o português de 51 anos chega ao clube com a missão de comandar a equipe na sequência da temporada e tentar dar resposta rápida dentro de campo após demissão de Renato Gaúcho.

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    • Entre os vascaínos, a contratação gerou reações diferentes. Parte da torcida demonstrou curiosidade e esperança com a chegada de um treinador estrangeiro, enquanto outros questionaram o currículo do português e cobraram planejamento da diretoria em meio ao momento instável do clube.

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    Nas redes sociais, torcedores do Vasco repercutiram a escolha de Pedro Emanuel e avaliaram o novo comandante cruz-maltino. Veja abaixo algumas reações:

    Pedro Emanuel foi anunciado como novo técnico do Vasco
    Pedro Emanuel é o novo técnico do Vasco (Foto: Reprodução)
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    Quem é Pedro Emanuel, técnico do Vasco

    Nascido em Angola e naturalizado português, o treinador tem 51 anos e iniciou a trajetória como técnico nas categorias de base do Porto. Posteriormente, assumiu equipes profissionais em Portugal, passando por Académica, Arouca e Estoril. Também comandou o Apollon Limassol, do Chipre, antes de iniciar uma longa trajetória no futebol do Oriente Médio.

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    Ao longo da carreira, Pedro Emanuel, do Vasco, ainda treinou Al-Taawoun, da Arábia Saudita, Almería, da Espanha, e Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Desde 2021, trabalhou no futebol saudita, acumulando passagens por Al-Nassr, Al-Khaleej e, por último, Al-Fayha.

    No Al-Fayha, clube que assumiu no fim de 2024, comandou a equipe em 57 partidas, com 17 vitórias, 15 empates e 25 derrotas. Sua saída aconteceu no encerramento da última temporada.

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