Torcida do Vasco avalia chegada do técnico Pedro Emanuel: 'Não faz'
Comandante de 51 anos foi anunciado nesta sexta-feira (10)
A chegada de Pedro Emanuel ao Vasco dividiu opiniões entre torcedores nas redes sociais. Anunciado como novo técnico cruz-maltino nesta sexta-feira (10), o português de 51 anos chega ao clube com a missão de comandar a equipe na sequência da temporada e tentar dar resposta rápida dentro de campo após demissão de Renato Gaúcho.
Entre os vascaínos, a contratação gerou reações diferentes. Parte da torcida demonstrou curiosidade e esperança com a chegada de um treinador estrangeiro, enquanto outros questionaram o currículo do português e cobraram planejamento da diretoria em meio ao momento instável do clube.
+ Ainda quando jogador, novo técnico do Vasco já foi elogiado por Mourinho: 'Já é um treinador'
Nas redes sociais, torcedores do Vasco repercutiram a escolha de Pedro Emanuel e avaliaram o novo comandante cruz-maltino. Veja abaixo algumas reações:
Veja reação dos torcedores
Quem é Pedro Emanuel, técnico do Vasco
Nascido em Angola e naturalizado português, o treinador tem 51 anos e iniciou a trajetória como técnico nas categorias de base do Porto. Posteriormente, assumiu equipes profissionais em Portugal, passando por Académica, Arouca e Estoril. Também comandou o Apollon Limassol, do Chipre, antes de iniciar uma longa trajetória no futebol do Oriente Médio.
Ao longo da carreira, Pedro Emanuel, do Vasco, ainda treinou Al-Taawoun, da Arábia Saudita, Almería, da Espanha, e Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Desde 2021, trabalhou no futebol saudita, acumulando passagens por Al-Nassr, Al-Khaleej e, por último, Al-Fayha.
No Al-Fayha, clube que assumiu no fim de 2024, comandou a equipe em 57 partidas, com 17 vitórias, 15 empates e 25 derrotas. Sua saída aconteceu no encerramento da última temporada.
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