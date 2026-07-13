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Pedro Emanuel revela choro do pai após acerto com o Vasco

Comandante português assinou contrato de um ano e meio com o Cruz-Maltino

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 14:55
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Pedro Emanuel em apresentação no Vasco da Gama
Pedro Emanuel em apresentação no Vasco da Gama no CT Moacyr Barbosa (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

A apresentação de Pedro Emanuel no Vasco da Gama guardou um momento de forte emoção e revelação familiar. Durante a sua primeira entrevista coletiva no CT Moacyr Barbosa, nesta segunda-feira (13), o técnico português compartilhou uma história de bastidor que o ajudou a entender de imediato o peso da camisa que estava assumindo.

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    Segredo de família

    Ao ser questionado sobre a repercussão de sua chegada ao futebol brasileiro, o treinador abriu o coração e confidenciou uma surpresa que teve dentro de sua própria casa ao dar a notícia para a família.

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    • — Vou confidenciar-vos aqui: o meu pai é vascaíno e eu nem sabia, porque ele nunca me tinha confidenciado isso. Ficou orgulhoso desse momento, da notícia que eu lhe dei, e até as lágrimas lhe vieram aos olhos. Portanto, eu aí percebi qual é o tamanho e a dimensão que tem o Vasco — revelou o comandante.

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    Pedro Emanuel em apresentação no Vasco da Gama
    Pedro Emanuel em apresentação no Vasco da Gama no CT Moacyr Barbosa (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

    Projeto aliciante e tempo de contrato

    A forte reação do pai serviu como um combustível extra para Pedro Emanuel aceitar o convite da diretoria vascaína. O técnico explicou que o projeto apresentado foi irrecusável e detalhou o tempo de vínculo firmado com o clube.

    — Acho que é bem claro para mim que aquilo que me foi apresentado foi algo aliciante, e algo aliciante que eu normalmente nem o costumo fazer. Assinei um ano e meio, e o acordo que nós temos é de um ano e meio. Isso revela bem a confiança que o clube tem naquilo que nós podemos fazer em conjunto. Chegou um treinador novo, mas a estrutura está aqui e juntos, só juntos, conseguiremos conquistar algo — concluiu.

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