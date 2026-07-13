Pedro Emanuel revela choro do pai após acerto com o Vasco
Comandante português assinou contrato de um ano e meio com o Cruz-Maltino
A apresentação de Pedro Emanuel no Vasco da Gama guardou um momento de forte emoção e revelação familiar. Durante a sua primeira entrevista coletiva no CT Moacyr Barbosa, nesta segunda-feira (13), o técnico português compartilhou uma história de bastidor que o ajudou a entender de imediato o peso da camisa que estava assumindo.
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Segredo de família
Ao ser questionado sobre a repercussão de sua chegada ao futebol brasileiro, o treinador abriu o coração e confidenciou uma surpresa que teve dentro de sua própria casa ao dar a notícia para a família.
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— Vou confidenciar-vos aqui: o meu pai é vascaíno e eu nem sabia, porque ele nunca me tinha confidenciado isso. Ficou orgulhoso desse momento, da notícia que eu lhe dei, e até as lágrimas lhe vieram aos olhos. Portanto, eu aí percebi qual é o tamanho e a dimensão que tem o Vasco — revelou o comandante.
Projeto aliciante e tempo de contrato
A forte reação do pai serviu como um combustível extra para Pedro Emanuel aceitar o convite da diretoria vascaína. O técnico explicou que o projeto apresentado foi irrecusável e detalhou o tempo de vínculo firmado com o clube.
— Acho que é bem claro para mim que aquilo que me foi apresentado foi algo aliciante, e algo aliciante que eu normalmente nem o costumo fazer. Assinei um ano e meio, e o acordo que nós temos é de um ano e meio. Isso revela bem a confiança que o clube tem naquilo que nós podemos fazer em conjunto. Chegou um treinador novo, mas a estrutura está aqui e juntos, só juntos, conseguiremos conquistar algo — concluiu.
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