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Adversário do Vasco na Sul-Americana jogará sem torcida; entenda

Independiente Medellín cumprirá punição no jogo de ida pelo ocorrido no confrono com o Flamengo

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 13:31
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Protestos da torcida do Independiente de Medellín
Protestos da torcida do Independiente de Medellín (Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP)

O Vasco terá um cenário favorável no jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. No próximo dia 22 de julho, o Cruz-Maltino encara o Independiente Medellín, na Colômbia, mas o adversário será obrigado a atuar de portões fechados no Estádio Atanasio Girardot.

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    A ausência de público acontece por conta de uma punição aplicada pela Conmebol ao clube colombiano pelos incidentes registrados na partida contra o Flamengo, pela fase de grupos da Copa Libertadores. Com isso, o Medellín não poderá contar com o apoio de sua torcida no primeiro confronto diante do Vasco.

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    Torcedores do Independiente Medellín em protesto em jogo contra o Flamengo pela Libertadores
    Torcedores do Independiente Medellín em protesto em jogo contra o Flamengo pela Libertadores (Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP)

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    • Medellín já contratou quatro reforços na janela

    Apesar da sanção, o clube colombiano aproveitou a janela de transferências para reforçar o elenco antes da retomada das competições. Até o momento, quatro jogadores foram anunciados, sendo dois estrangeiros e dois colombianos.

    O primeiro reforço foi o retorno do zagueiro uruguaio Joaquín Varela, de 28 anos, que inicia sua terceira passagem pelo Independiente Medellín. O defensor atuou por Águilas Doradas e Deportivo Cali e soma experiências no futebol do Uruguai, Argentina, México e Colômbia.

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    Para o setor ofensivo, o clube contratou Carlos Lucumí. O atacante colombiano, de 26 anos, chega após passagem pelo Alianza F.C., onde marcou 11 gols em 32 partidas. Antes, também defendeu Tigres, da Colômbia, e Always Ready, da Bolívia.

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    Outra novidade é o meia argentino Agustín Martegani, que chega por empréstimo do Boca Juniors. O jogador de 25 anos teve poucas oportunidades na equipe xeneize, mas já passou por San Lorenzo e Salernitana, da Itália.

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    O nome de maior impacto nesta janela é o ponta Juan Córdoba. Revelado no futebol colombiano, o atacante ganhou destaque pelo Deportivo Cali antes de ser negociado com o Dinamo Zagreb, da Croácia. Pelo clube europeu, marcou três gols e distribuiu três assistências em 19 partidas. Agora, retorna a Medellín para tentar recuperar o protagonismo.

    O confronto de ida entre Independiente Medellín e Vasco acontece no dia 22 de julho, no Estádio Atanasio Girardot. A partida de volta será disputada em 29 de julho, em São Januário. Quem avançar no duelo enfrentará o Olimpia, do Paraguai, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

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