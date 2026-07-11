Adversário do Vasco na Sul-Americana jogará sem torcida; entenda
Independiente Medellín cumprirá punição no jogo de ida pelo ocorrido no confrono com o Flamengo
O Vasco terá um cenário favorável no jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. No próximo dia 22 de julho, o Cruz-Maltino encara o Independiente Medellín, na Colômbia, mas o adversário será obrigado a atuar de portões fechados no Estádio Atanasio Girardot.
➡️ Hugo Moura encaminha sua saída do Vasco para o futebol saudita
A ausência de público acontece por conta de uma punição aplicada pela Conmebol ao clube colombiano pelos incidentes registrados na partida contra o Flamengo, pela fase de grupos da Copa Libertadores. Com isso, o Medellín não poderá contar com o apoio de sua torcida no primeiro confronto diante do Vasco.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!
Medellín já contratou quatro reforços na janela
Apesar da sanção, o clube colombiano aproveitou a janela de transferências para reforçar o elenco antes da retomada das competições. Até o momento, quatro jogadores foram anunciados, sendo dois estrangeiros e dois colombianos.
O primeiro reforço foi o retorno do zagueiro uruguaio Joaquín Varela, de 28 anos, que inicia sua terceira passagem pelo Independiente Medellín. O defensor atuou por Águilas Doradas e Deportivo Cali e soma experiências no futebol do Uruguai, Argentina, México e Colômbia.
➡️ Aposta do Setorista: Zuccarello desponta como promessa do Vasco para a próxima Copa
Para o setor ofensivo, o clube contratou Carlos Lucumí. O atacante colombiano, de 26 anos, chega após passagem pelo Alianza F.C., onde marcou 11 gols em 32 partidas. Antes, também defendeu Tigres, da Colômbia, e Always Ready, da Bolívia.
➡️ Vasco SAF apresenta novo agravo contra intervenção judicial
Outra novidade é o meia argentino Agustín Martegani, que chega por empréstimo do Boca Juniors. O jogador de 25 anos teve poucas oportunidades na equipe xeneize, mas já passou por San Lorenzo e Salernitana, da Itália.
O nome de maior impacto nesta janela é o ponta Juan Córdoba. Revelado no futebol colombiano, o atacante ganhou destaque pelo Deportivo Cali antes de ser negociado com o Dinamo Zagreb, da Croácia. Pelo clube europeu, marcou três gols e distribuiu três assistências em 19 partidas. Agora, retorna a Medellín para tentar recuperar o protagonismo.
O confronto de ida entre Independiente Medellín e Vasco acontece no dia 22 de julho, no Estádio Atanasio Girardot. A partida de volta será disputada em 29 de julho, em São Januário. Quem avançar no duelo enfrentará o Olimpia, do Paraguai, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.
Vasco
Vasco anuncia Paulinho como primeiro reforço da janelaHá 1 hora
Vasco
Pedro Emanuel será o quarto técnico português do Vasco; relembre antecessoresHá 5 horas
Vasco
Novo técnico do Vasco desembarca no Rio e manda recado à torcidaHá 15 horas
Vasco
Justiça derruba liminar que afastava Pedrinho da SAF do VascoHá 17 horas
Fora de Campo
Torcida do Vasco avalia chegada do técnico Pedro Emanuel: 'Não faz'Há 17 horas
Vasco
Vasco anuncia a contratação do técnico Pedro EmanuelHá 18 horas
Mais LANCE!