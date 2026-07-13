Admar Lopes alerta sobre possivel reajuste financeira no janela do Vasco Diretor de futebol explicou limitações financeiras, mas prometeu criatividade no mercado

Fechando o dia de apresentações no CT Moacyr Barbosa, o diretor executivo de futebol do Vasco, Admar Lopes, concedeu entrevista coletiva logo após as apresentações do lateral Paulinho e do técnico Pedro Emanuel. Apesar do entusiasmo recente da torcida com as mudanças políticas e o retorno de Pedrinho ao comando da SAF, o dirigente preferiu adotar um tom de cautela e realismo sobre o mercado de transferências.

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Admar Lopes em apresentação no Vasco da Gama no CT Moacyr Barbosa (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

Janela sem loucuras financeiras

Admar explicou que o clube mapeia o mercado, mas precisa respeitar rigidamente as atuais amarras orçamentárias. Ele pediu paciência ao torcedor e revelou que a postura inicial do Cruz-Maltino não será de agressividade financeira.

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— O que foi passado é que tem a vontade em melhorar a equipe. Por questões financeiras e orçamentárias, foi me pedido para esperar um pouco e que não seríamos muito agressivos neste primeiro momento da janela. Estou à espera de um "ok". Isso não significa que não possa ter novidades. Não esperem que o Vasco vá comprar jogadores de um momento para o outro. Pode haver um reajuste financeiro que pode ser benéfico para a janela, que só fecha no dia 10 de setembro — ponderou o diretor.

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Criatividade e mercado de empréstimos

Mesmo com restrições de caixa, o dirigente garantiu que o peso da camisa vascaína atrai atletas e que a escassez de recursos jamais será utilizada como muleta interna para justificar falta de resultados.

— Trabalho com aquilo que tenho. Tento me adaptar à realidade atual do Vasco. Com os recursos que temos, tentamos sempre fazer o melhor possível. Mas tenho certeza que, pela capacidade que o Vasco tem por ser um clube gigante, vamos conseguir bons nomes. Existe a possibilidade de empréstimos. Obviamente, a prateleira e a capacidade com dinheiro são diferentes, mas isso nunca vai ser desculpa nesta casa — cravou.

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Sem promessas vazias

Para o curto prazo, a meta é encorpar o elenco nas próximas semanas, desde que surjam oportunidades que caibam no bolso do clube. Admar evitou dar garantias sobre contratações bombásticas.

— Dizer que vamos trazer, não posso garantir. Na realidade do Vasco, temos um orçamento limitado e reduzido. Se a situação se alterar durante a janela, os tempos podem não se ajustar com as necessidades da equipe, algo que não controlamos. Nas próximas semanas queremos fechar com reforços, mas temos que ver o que pode acontecer — concluiu o executivo.

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