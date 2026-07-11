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Rayan presenteia funcionário do Vasco com item valioso da Seleção Brasileira

Cria da colina foi ao CT Moacyr Barbosa na manhã deste sábado

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 18:49
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Rayan caminha no CT Moacyr Barbosa
Rayan reencontra companheiros no CT Moacyr Barbosa (Foto: Matheus Lima/Vasco)

De férias após a eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo, Rayan visitou o centro de treinamento do Vasco, onde se reencontrou com ex-companheiros e funcionários do clube. O jovem de 19 anos deixou São Januário na temporada passada após assinar com o Bournemouth, equipe da primeira divisão da Inglaterra.

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    Após a visita de Rayan ao CT Moacyr Barbosa na manhã deste sábado (11), o funcionário do Vasco, Ricardo Benarroz publicou em suas redes sociais um presente que ganhou do cria da colina. O roupeiro conhecido como Biro foi presenteado com uma camisa da Seleção Brasileira com inúmeros autógrafos dos jogadores que representaram o Brasil nesta edição da Copa do Mundo. Veja:

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    Rayan presenteia funcionário do Vasco com camisa da Seleção Brasileira
    Rayan presenteia funcionário do Vasco com camisa autografada pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Instagram)

    Nas redes sociais, o Vasco também compartilhou registros da visita de Rayan e fez questão de demonstrar o carinho pelo jogador, que deixou o clube no início deste ano.

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    • A convocação de Rayan para a Copa do Mundo de 2026 marcou um momento simbólico para o Vasco. Revelado nas categorias de base do Cruz-Maltino e hoje atuando no Bournemouth, da Inglaterra, o atacante se tornou apenas o segundo jogador formado pelo clube a defender a Seleção Brasileira em Copas do Mundo no século XXI. Antes dele, apenas Philippe Coutinho havia representado a Amarelinha em um Mundial neste século, na edição de 2018, disputada na Rússia. 

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    Nesta edição do mundial, Rayan ganhou a vaga de titular na Seleção Brasileira após a lesão de Raphinha. Mesmo com 19 anos, o atacante não sentiu o peso da camisa e foi um dos destaques da equipe comandada por Carlo Ancelotti, mantendo boas atuações até a eliminação do Brasil no torneio.

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