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Rayan visita ex-companheiros no CT do Vasco após participação na Copa do Mundo

Atacante do Bournemouth esteve no Moacyr Barbosa neste sábado (11)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 15:46
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Rayan ao lado de Barros durante visita no CT Moacyr Barbosa
Rayan ao lado de Barros durante visita no CT Moacyr Barbosa (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Após encerrar sua participação na Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, Rayan voltou a visitar o Vasco. Revelado nas categorias de base do Cruz-Maltino e atualmente no Bournemouth, da Inglaterra, o atacante esteve no CT Moacyr Barbosa na manhã deste sábado (11) para rever ex-companheiros e funcionários do clube.

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    • Rayan foi vendido ao Bournemouth após se destacar com a camisa vascaína na temporada de 2025. O desempenho do atacante despertou o interesse do futebol europeu, e o clube inglês acertou sua contratação antes do início da última temporada. A adaptação à Inglaterra foi rápida. O jovem se firmou na equipe e ajudou o Bournemouth a conquistar uma vaga inédita na Liga Europa, competição que o clube disputará pela primeira vez em sua história.

    Rayan caminha no CT Moacyr Barbosa
    Rayan reencontra companheiros no CT Moacyr Barbosa (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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    Na Copa do Mundo, Rayan também ganhou espaço na Seleção Brasileira. Após a lesão de Raphinha, o atacante assumiu a titularidade e foi um dos destaques da equipe comandada por Carlo Ancelotti, mantendo boas atuações até a eliminação do Brasil no torneio.

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    Em 2026, Rayan tem apenas uma vitória no retrospecto. São 22 partidas entre Vasco, Bournemouth e Seleção Brasileira. Ao todo são 12 vitórias, nove empates e uma derrota, justamente na eliminação do Brasil para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

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