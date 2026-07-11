Rayan visita ex-companheiros no CT do Vasco após participação na Copa do Mundo
Atacante do Bournemouth esteve no Moacyr Barbosa neste sábado (11)
Após encerrar sua participação na Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, Rayan voltou a visitar o Vasco. Revelado nas categorias de base do Cruz-Maltino e atualmente no Bournemouth, da Inglaterra, o atacante esteve no CT Moacyr Barbosa na manhã deste sábado (11) para rever ex-companheiros e funcionários do clube.
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O Vasco compartilhou imagens do encontro nas redes sociais e fez questão de demonstrar o carinho pelo jogador, que deixou o clube no início deste ano.
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Rayan foi vendido ao Bournemouth após se destacar com a camisa vascaína na temporada de 2025. O desempenho do atacante despertou o interesse do futebol europeu, e o clube inglês acertou sua contratação antes do início da última temporada. A adaptação à Inglaterra foi rápida. O jovem se firmou na equipe e ajudou o Bournemouth a conquistar uma vaga inédita na Liga Europa, competição que o clube disputará pela primeira vez em sua história.
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Na Copa do Mundo, Rayan também ganhou espaço na Seleção Brasileira. Após a lesão de Raphinha, o atacante assumiu a titularidade e foi um dos destaques da equipe comandada por Carlo Ancelotti, mantendo boas atuações até a eliminação do Brasil no torneio.
Em 2026, Rayan tem apenas uma vitória no retrospecto. São 22 partidas entre Vasco, Bournemouth e Seleção Brasileira. Ao todo são 12 vitórias, nove empates e uma derrota, justamente na eliminação do Brasil para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo.
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