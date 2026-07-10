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Novo técnico do Vasco desembarca no Rio e manda recado à torcida

Treinador chega à Colina junto dos auxiliares André Galbe e Gil Varajão

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 22:07
Atualizado há 2 minutos
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Pedro Manoel, novo técnico do Vasco, desembarcou no aeroporto do Galeão
Pedro Manoel, novo técnico do Vasco, desembarcou no aeroporto do Galeão (Foto: Reprodução/BTB SPorts)

O técnico português Pedro Emanuel chegou ao Rio de Janeiro na noite de sexta-feira (10) para assumir o comando do Vasco da Gama. O treinador de 51 anos desembarcou no Aeroporto do Galeão horas depois de ter sido oficialmente anunciado pelo clube nas redes sociais. Ao desembarcar, o treinador declarou que "é um prazer enorme" integrar o clube e já deixou clara a prioridade imediata:

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    — Um clube gigante, com uma torcida fervorosa. É com essa ambição que chego ao Vasco. Com muito orgulho, dedicação, compromisso e identificado com aquilo que é a cultura do clube. Eu e minha comissão viemos para ajudar e nos juntar para tirarmos essa equipe da zona do rebaixamento e a pôr num lugar que queremos que o clube esteja — declarou ao canal BTB Sports.

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    Pedro Emanuel não chegou sozinho ao Rio. Vieram com ele os auxiliares Rui Gomes e Pedro Correia, o preparador físico André Galbe e o analista de desempenho Gil Varajão. A contratação do técnico encerra um período de quase um mês sem treinador no Vasco. O clube estava sem comandante desde 18 de junho, quando demitiu Renato Gaúcho.

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    O português Pedro Emanuel, de 51 anos, estava no Al-Fayha, da Arábia Saudita, e deixou a equipe ao fim da última temporada.

    Antes de iniciar a carreira à beira do campo, Pedro teve uma passagem marcante como zagueiro. Revelado pelo Boavista, também defendeu Ovarense, Penafiel e FC Marco até chegar ao Porto, clube pelo qual viveu o auge da carreira. Pelo gigante português, disputou 178 partidas entre 2000 e 2009 e integrou um dos elencos mais vitoriosos da história da equipe.

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    Sob o comando de José Mourinho, fez parte do grupo campeão da histórica Liga dos Campeões da temporada 2003/04. Naquela campanha, dividiu o elenco com jogadores que marcaram época, como Deco, Carlos Alberto, Ricardo Carvalho e Maniche.

    ➡️ Clique aqui para saber mais sobre a trajetória do novo treinador do Vasco

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