Pedrinho se manifesta após ser reintegrado à SAF do Vasco
Presidente fez críticas a pessoas que, segundo ele, utilizam a 777 para prejudicar o clube
O presidente do Vasco, Pedrinho, se pronunciou na manhã deste sábado (11), um dia após a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) que suspendeu a intervenção judicial na Vasco SAF e permitiu o retorno do Conselho de Administração. Em uma nota publicada nas redes sociais do Vasco associativo, o dirigente agradeceu aos magistrados responsáveis pela decisão, ao departamento jurídico do clube, à torcida e fez uma referência direta à família do empresário Marcos Lamacchia, que negocia um investimento na SAF vascaína.
Logo no início da mensagem, Pedrinho, que esteve no CT Moacyr Barbosa neste sábado (11), classificou o momento como marcante para a história do clube e destacou a atuação do desembargador César Felipe Cury, responsável por conceder efeito suspensivo parcial ao agravo apresentado pelo Vasco, e da juíza Simone Chevrand.
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- Há momentos na história de uma instituição centenária em que é preciso parar, respirar e agradecer. Este é um desses momentos. Agradecemos à Justiça, na figura do desembargador César Cury e da juíza Simone Chevrand, pela serenidade e imparcialidade que o momento exigiu. Quando as paixões falam alto, é o equilíbrio de quem julga que garante que a verdade prevaleça - escreveu.
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Outro trecho da nota foi dedicado à família Lamacchia, que mantém negociações para investir na Vasco SAF. Sem citar detalhes das tratativas, Pedrinho agradeceu aos empresários pelo apoio ao clube e fez críticas a pessoas que, segundo ele, utilizam a antiga controladora da SAF, 777 Partners, para prejudicar o Cruz-Maltino.
- Nossa gratidão à família Lamacchia, que cuidou do Vasco e soube separar quem quer o bem do clube de quem se diz "vascaíno", mas manipula e se esconde atrás da 777 para fazer mal ao Vasco - afirmou.
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O presidente também fez questão de reconhecer o trabalho do departamento jurídico do clube, que conduziu o recurso contra a decisão que havia determinado a intervenção na SAF, além de agradecer aos vice-presidentes, diretores, beneméritos, conselheiros e funcionários pela atuação durante o período de instabilidade institucional.
Na reta final da mensagem, Pedrinho estendeu os agradecimentos aos credores envolvidos no processo de recuperação judicial, à imprensa pela cobertura do caso e, principalmente, à torcida vascaína.
- E, acima de tudo, o agradecimento maior a vocês, vascaínos, que se mobilizaram, se manifestaram e se uniram na defesa do Vasco. Vocês foram a força nos dias mais difíceis e são a razão pela qual seguimos lutando - concluiu o presidente.
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