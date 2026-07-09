Escritório do novo interventor da Vasco SAF se manifesta após nomeação A ensagem afirma que a atuação de Athos de Andrade será restrita à área administrativa

O escritório do advogado Athos de Andrade Figueira Neves, NFCS Advogados, nomeado como novo interventor da Vasco SAF, se manifestou pela primeira vez após a decisão judicial. Em comunicado divulgado nas redes sociais nesta quinta-feira (9), o comunicado informou que o profissional e sua equipe já tiveram acesso integral à decisão da Justiça e iniciaram a estruturação de um plano de ação para conduzir a intervenção.

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A nomeação de Athos foi determinada pela juíza Simone Gastesi Chevrand, da 6ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No fim da tarde de quarta-feira (8), a magistrada, que assumiu a condução do processo após a declaração de suspeição da juizá Caroline Rossy Brandão Fonseca que atuavam anteriormente no caso, negou o pedido de reconsideração apresentado pelo Vasco e manteve o afastamento do presidente Pedrinho e dos conselheiros Felipe Passos Elias e Christiano Borges Stockler Campos do Conselho de Administração da SAF. Na mesma decisão, ela nomeou Athos para exercer a função de interventor judicial.

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Athos assume o posto anteriormente ocupado por Samantha Longo, que renunciou ao cargo após relatar a ocorrência de um "caso grave". Antes de deixar o processo ao se declarar suspeita, a juíza Caroline Rossy, da 4ª Vara Empresarial, chegou a nomear provisoriamente Adriana Campos Conrado Zamponi e Alexandre Cordeiro Macedo como administradores da SAF. Os dois, no entanto, não chegaram a assumir a função, e a decisão foi posteriormente substituída pela nomeação de Athos após a redistribuição do processo.

Athos Neves é sócio do escritório NFCS Advogados (Foto: Reprodução/Instagram)

Na nota, o escritório afirma que a equipe já está dedicada à elaboração de um plano de ação e à marcação das primeiras reuniões com as partes envolvidas no caso. O comunicado também destaca que a expectativa é de contribuir para o retorno da normalidade institucional da Vasco SAF.

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Outro ponto ressaltado é que a intervenção não afetará o departamento de futebol. Segundo o escritório, os executivos nomeados pela administração afastada continuarão responsáveis pelas negociações de jogadores, contratação de treinador e demais decisões relacionadas à rotina esportiva do clube.

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De acordo com a nota, a atuação do interventor estará limitada às questões administrativas da SAF, com foco nos processos de governança, prestação de contas e circulação de informações entre os órgãos sociais. O comunicado também informa que a equipe buscará manter diálogo com todas as partes interessadas, incluindo a torcida, e que novos esclarecimentos serão divulgados conforme o andamento dos trabalhos.

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O posicionamento do escritório de Atho vai na mesma linha do adotado pela ex-interventora Samantha Longo. À época, ela afirmou que, embora tivesse a palavra final sobre as decisões da Vasco SAF durante a intervenção, não interferiria em questões técnicas ou relacionadas ao futebol, concentrando sua atuação nos aspectos administrativos, de governança e financeiros da empresa.

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