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Conselheiros do Vasco divulgam manifesto de apoio a Pedrinho

Documento também defende a venda da SAF para Marco Lamacchia

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 09:43
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Presidente Pedrinho durante a apresentação do meia Philippe Coutinho
Presidente Pedrinho durante a apresentação do meia Philippe Coutinho (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Um grupo de 106 conselheiros do Vasco divulgou nesta terça-feira (7) um manifesto de apoio ao presidente Pedrinho e em defesa da continuidade das negociações para a venda da Vasco SAF ao empresário Marcos Lamacchia. No documento, os membros do conselho afirmam que o clube atravessa "um dos períodos mais decisivos de sua história centenária" e classificam a possível entrada de um novo investidor como uma oportunidade concreta para a reconstrução institucional e financeira do Cruz-Maltino.

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    A existência da carta foi divulgada inicialmente pelo portal Colina 1927. No texto, os conselheiros reforçam o apoio à condução do processo pela atual gestão e destacam a importância de preservar a estabilidade institucional durante as tratativas.

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    Segundo o manifesto, a negociação deve observar critérios rigorosos de legalidade, transparência, governança e proteção ao patrimônio do Vasco. Os conselheiros ressaltam que a assinatura do Memorando de Entendimento representa apenas uma etapa inicial do processo e que a eventual venda da SAF ainda depende de uma série de análises jurídicas, financeiras e institucionais.

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    O grupo lembra ainda que qualquer acordo definitivo será submetido à apreciação dos associados em Assembleia Geral Extraordinária, etapa considerada indispensável para a conclusão da operação.

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    Confira a carta na íntegra

    - Nós, Conselheiros do Club de Regatas Vasco da Gama, abaixo assinados, dirigimo-nos à comunidade vascaína para manifestar nosso posicionamento diante do atual momento institucional vivido pelo Club.

    O Vasco atravessa um dos períodos mais decisivos de sua história centenária. Depois de anos de grave deterioração financeira, perda de competitividade esportiva e sucessivas crises administrativas, apresenta-se, neste momento, uma oportunidade concreta de reconstrução institucional por meio da negociação para a venda da Vasco da Gama SAF ao grupo liderado pelo empresário Marcos Faria Lamacchia.

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    Diante desse cenário, manifestamos nosso apoio ao Presidente Pedrinho, reconhecendo sua legitimidade, dedicação e compromisso com a defesa dos interesses do Club de Regatas Vasco da Gama na condução desse complexo processo de negociação.

    Entendemos que a entrada de um investidor sólido, com capacidade financeira comprovada, visão de longo prazo e compromisso com a recuperação do Club representa, hoje, o caminho mais seguro para devolver ao Vasco a estabilidade econômica e o protagonismo esportivo compatíveis com sua grandeza.

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    As informações tornadas públicas indicam que a proposta em discussão possui potencial para enfrentar, de forma definitiva, o grave passivo financeiro do Club, garantir o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, proporcionar novos investimentos em infraestrutura e criar condições para um projeto esportivo sustentável e competitivo.

    Ao mesmo tempo, reafirmamos que uma negociação dessa magnitude deve observar rigorosamente os princípios da legalidade, da transparência, da governança corporativa e da proteção ao patrimônio do Club de Regatas Vasco da Gama.

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    A assinatura do Memorando de Entendimento constitui apenas uma etapa desse processo. A negociação ainda será submetida às análises jurídicas, financeiras e institucionais necessárias, culminando na deliberação soberana dos associados em Assembleia Geral Extraordinária. Portanto, não há qualquer justificativa para que divergências políticas internas impeçam ou retardem o avanço das negociações antes mesmo que todos os instrumentos sejam devidamente apresentados e debatidos.

    Da mesma forma, eventuais denúncias ou questionamentos devem ser apurados com absoluto rigor pelos órgãos competentes, assegurando-se o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a presunção de inocência.

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    O momento exige responsabilidade institucional. O Vasco não pode permanecer refém de disputas políticas, interesses particulares ou conflitos internos que coloquem em risco uma oportunidade histórica de reerguimento.

    Conclamamos todos os Conselheiros, dirigentes, beneméritos, associados e demais agentes políticos do Club a colocarem o Vasco acima de qualquer projeto pessoal ou divergência circunstancial, permitindo que o processo transcorra com serenidade, transparência, respeito às normas estatutárias e absoluto compromisso com o melhor interesse da instituição.

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    Temos plena confiança de que, caso seja constatada qualquer irregularidade, ela será devidamente apurada e seus responsáveis responderão na forma da lei e do Estatuto. Da mesma maneira, esperamos que, inexistindo qualquer impedimento legal, as negociações possam seguir seu curso natural, sem interferências motivadas por disputas políticas.

    O Club de Regatas Vasco da Gama pertence à sua história, aos seus milhões de torcedores e às futuras gerações de vascaínos. É nossa responsabilidade preservar esse patrimônio e criar as condições necessárias para que o Club volte a ocupar o lugar que sua tradição exige.

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    Por essas razões, manifestamos nosso apoio ao Presidente Pedrinho e à continuidade das negociações para a venda da Vasco SAF ao grupo liderado por Marcos Faria Lamacchia, certos de que o futuro do Vasco deve ser construído com responsabilidade, transparência, diálogo e, acima de tudo, compromisso inegociável com os interesses do Club de Regatas Vasco da Gama. Que prevaleça o interesse do Vasco. Sempre. Pelo Club de Regatas Vasco da Gama.

    Os 106 nomes que assinaram o manifesto

    Alan Santiago da Costa
    Ana Luiza Fernandes Neves
    Anderson Mello
    Anderson Vasquez
    Andre Luiz da Rocha Dias
    André Nicolau Ribeiro de Almeida
    Bruno Amaral Mauro
    Bruno Candal
    Bruno Galasso Kauffmam
    Bruno Iglesias Borges Rodrigues
    Bruno Trindade
    Brunno Barroco
    Carlos Alexandre Espingarda
    Carlos da Silva Silveira Neto
    Carlos Eduardo Almeida
    Carlos Guilherme de Castilho Miranda
    Carlos Roberto Ferreira Reis
    Cezar Cazes
    Christiano Campos
    Christiano de Azevedo Marques
    Cláudio Soares Gusso
    Claudete Azevedo
    Diogo Cunha
    Douglas Lisboa
    Edson Mendes Nunes
    Eduardo Cassiano
    Eduardo Jandre Martins
    Eduardo Luiz Pereira
    Édio Pereira Neto
    Erick Vaz Guimarães
    Fabio Nogueira
    Fabrício Olmo
    Felipe Elias
    Geandre Bucair
    Gilberto Filgueiras Lopes Neto
    Gustavo Elias
    Gustavo Luiz Gouvêa de Almeida Jr.
    Gustavo Rabelo
    Henrique Gonçalves
    Jaime Duarte Schatovsky
    Jaime Ribeiro
    Jeniferson Moraes
    João Carlos Derzi Tupinambá
    João Luis Lopes
    João Marcos Amorim
    João Roberto Monteiro Costa
    Joaquim Pedro Ramos
    Jorge Paulo Palhares
    José Carlos Cortes
    José Luiz Trinta
    José Maurício Gomes Teixeira
    Leandro Santos
    Leonardo Fonseca
    Leonardo Lanna
    Leonardo Lopes
    Leonardo Mota Bastos
    Leonardo Silveira de Paula
    Leonardo Teixeira
    Luis Claudio Teixeira
    Luis Gustavo F. Jassus
    Luiz Carlos Dias
    Luiz Carlos Leandro
    Luiz Carlos Pereira Dias
    Luiz Gustavo de Menezes Ribeiro
    Luiz Nicolau Dias
    Marcelo Augusto Camacho Rocha
    Marcelo Schnetzler
    Marcio Ferreira
    Márcio T. Felgueiras
    Marcos Filipe Campos
    Marcos Filipe Marinho e Campos
    Marcos Salloum Calil
    Maria Conceição Cassiano
    Miguel Elias
    Paulo Fabiano Igreja das Fontes
    Paulo Jorge Moreira de Sousa Vicente
    Paulo Roberto Pires Marques
    Pedro Carvalho da Silva
    Phellipe Moura
    Renato Brito Neto
    Renato Galante
    Ricardo Caetano Machado
    Ricardo Costa
    Ricardo Figueiredo
    Ricardo Luiz Murça Leon Haddad
    Ricardo Montes
    Rodrigo das Neves Pereira
    Rodrigo de Magalhães Tinoco
    Rodrigo José Leal Martins
    Rodrigo Marques
    Rodrigo Pereira Sciani Rosas
    Rodrigo Viana
    Rodrigo Wagner Paixão
    Ronald Araujo
    Rogéria Landim Pereira
    Sabrina Ribeiro
    Sérgio Ridzi
    Sidmar Almeida
    Thiago de Freitas Benevenuto
    Thiago Fernando da Fonseca Martins
    Ubirajara Moura
    Ulisses Gorito
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