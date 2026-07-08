Conselheiros do Vasco divulgam manifesto de apoio a Pedrinho Documento também defende a venda da SAF para Marco Lamacchia

Um grupo de 106 conselheiros do Vasco divulgou nesta terça-feira (7) um manifesto de apoio ao presidente Pedrinho e em defesa da continuidade das negociações para a venda da Vasco SAF ao empresário Marcos Lamacchia. No documento, os membros do conselho afirmam que o clube atravessa "um dos períodos mais decisivos de sua história centenária" e classificam a possível entrada de um novo investidor como uma oportunidade concreta para a reconstrução institucional e financeira do Cruz-Maltino.

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A existência da carta foi divulgada inicialmente pelo portal Colina 1927. No texto, os conselheiros reforçam o apoio à condução do processo pela atual gestão e destacam a importância de preservar a estabilidade institucional durante as tratativas.

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Segundo o manifesto, a negociação deve observar critérios rigorosos de legalidade, transparência, governança e proteção ao patrimônio do Vasco. Os conselheiros ressaltam que a assinatura do Memorando de Entendimento representa apenas uma etapa inicial do processo e que a eventual venda da SAF ainda depende de uma série de análises jurídicas, financeiras e institucionais.

Pedrinho durante coletiva do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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O grupo lembra ainda que qualquer acordo definitivo será submetido à apreciação dos associados em Assembleia Geral Extraordinária, etapa considerada indispensável para a conclusão da operação.

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Confira a carta na íntegra

- Nós, Conselheiros do Club de Regatas Vasco da Gama, abaixo assinados, dirigimo-nos à comunidade vascaína para manifestar nosso posicionamento diante do atual momento institucional vivido pelo Club.

O Vasco atravessa um dos períodos mais decisivos de sua história centenária. Depois de anos de grave deterioração financeira, perda de competitividade esportiva e sucessivas crises administrativas, apresenta-se, neste momento, uma oportunidade concreta de reconstrução institucional por meio da negociação para a venda da Vasco da Gama SAF ao grupo liderado pelo empresário Marcos Faria Lamacchia.

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Diante desse cenário, manifestamos nosso apoio ao Presidente Pedrinho, reconhecendo sua legitimidade, dedicação e compromisso com a defesa dos interesses do Club de Regatas Vasco da Gama na condução desse complexo processo de negociação.

Entendemos que a entrada de um investidor sólido, com capacidade financeira comprovada, visão de longo prazo e compromisso com a recuperação do Club representa, hoje, o caminho mais seguro para devolver ao Vasco a estabilidade econômica e o protagonismo esportivo compatíveis com sua grandeza.

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As informações tornadas públicas indicam que a proposta em discussão possui potencial para enfrentar, de forma definitiva, o grave passivo financeiro do Club, garantir o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, proporcionar novos investimentos em infraestrutura e criar condições para um projeto esportivo sustentável e competitivo.

Ao mesmo tempo, reafirmamos que uma negociação dessa magnitude deve observar rigorosamente os princípios da legalidade, da transparência, da governança corporativa e da proteção ao patrimônio do Club de Regatas Vasco da Gama.

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A assinatura do Memorando de Entendimento constitui apenas uma etapa desse processo. A negociação ainda será submetida às análises jurídicas, financeiras e institucionais necessárias, culminando na deliberação soberana dos associados em Assembleia Geral Extraordinária. Portanto, não há qualquer justificativa para que divergências políticas internas impeçam ou retardem o avanço das negociações antes mesmo que todos os instrumentos sejam devidamente apresentados e debatidos.

Da mesma forma, eventuais denúncias ou questionamentos devem ser apurados com absoluto rigor pelos órgãos competentes, assegurando-se o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a presunção de inocência.

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O momento exige responsabilidade institucional. O Vasco não pode permanecer refém de disputas políticas, interesses particulares ou conflitos internos que coloquem em risco uma oportunidade histórica de reerguimento.

Conclamamos todos os Conselheiros, dirigentes, beneméritos, associados e demais agentes políticos do Club a colocarem o Vasco acima de qualquer projeto pessoal ou divergência circunstancial, permitindo que o processo transcorra com serenidade, transparência, respeito às normas estatutárias e absoluto compromisso com o melhor interesse da instituição.

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Temos plena confiança de que, caso seja constatada qualquer irregularidade, ela será devidamente apurada e seus responsáveis responderão na forma da lei e do Estatuto. Da mesma maneira, esperamos que, inexistindo qualquer impedimento legal, as negociações possam seguir seu curso natural, sem interferências motivadas por disputas políticas.

O Club de Regatas Vasco da Gama pertence à sua história, aos seus milhões de torcedores e às futuras gerações de vascaínos. É nossa responsabilidade preservar esse patrimônio e criar as condições necessárias para que o Club volte a ocupar o lugar que sua tradição exige.

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Por essas razões, manifestamos nosso apoio ao Presidente Pedrinho e à continuidade das negociações para a venda da Vasco SAF ao grupo liderado por Marcos Faria Lamacchia, certos de que o futuro do Vasco deve ser construído com responsabilidade, transparência, diálogo e, acima de tudo, compromisso inegociável com os interesses do Club de Regatas Vasco da Gama. Que prevaleça o interesse do Vasco. Sempre. Pelo Club de Regatas Vasco da Gama.

Os 106 nomes que assinaram o manifesto

Alan Santiago da Costa

Ana Luiza Fernandes Neves

Anderson Mello

Anderson Vasquez

Andre Luiz da Rocha Dias

André Nicolau Ribeiro de Almeida

Bruno Amaral Mauro

Bruno Candal

Bruno Galasso Kauffmam

Bruno Iglesias Borges Rodrigues

Bruno Trindade

Brunno Barroco

Carlos Alexandre Espingarda

Carlos da Silva Silveira Neto

Carlos Eduardo Almeida

Carlos Guilherme de Castilho Miranda

Carlos Roberto Ferreira Reis

Cezar Cazes

Christiano Campos

Christiano de Azevedo Marques

Cláudio Soares Gusso

Claudete Azevedo

Diogo Cunha

Douglas Lisboa

Edson Mendes Nunes

Eduardo Cassiano

Eduardo Jandre Martins

Eduardo Luiz Pereira

Édio Pereira Neto

Erick Vaz Guimarães

Fabio Nogueira

Fabrício Olmo

Felipe Elias

Geandre Bucair

Gilberto Filgueiras Lopes Neto

Gustavo Elias

Gustavo Luiz Gouvêa de Almeida Jr.

Gustavo Rabelo

Henrique Gonçalves

Jaime Duarte Schatovsky

Jaime Ribeiro

Jeniferson Moraes

João Carlos Derzi Tupinambá

João Luis Lopes

João Marcos Amorim

João Roberto Monteiro Costa

Joaquim Pedro Ramos

Jorge Paulo Palhares

José Carlos Cortes

José Luiz Trinta

José Maurício Gomes Teixeira

Leandro Santos

Leonardo Fonseca

Leonardo Lanna

Leonardo Lopes

Leonardo Mota Bastos

Leonardo Silveira de Paula

Leonardo Teixeira

Luis Claudio Teixeira

Luis Gustavo F. Jassus

Luiz Carlos Dias

Luiz Carlos Leandro

Luiz Carlos Pereira Dias

Luiz Gustavo de Menezes Ribeiro

Luiz Nicolau Dias

Marcelo Augusto Camacho Rocha

Marcelo Schnetzler

Marcio Ferreira

Márcio T. Felgueiras

Marcos Filipe Campos

Marcos Filipe Marinho e Campos

Marcos Salloum Calil

Maria Conceição Cassiano

Miguel Elias

Paulo Fabiano Igreja das Fontes

Paulo Jorge Moreira de Sousa Vicente

Paulo Roberto Pires Marques

Pedro Carvalho da Silva

Phellipe Moura

Renato Brito Neto

Renato Galante

Ricardo Caetano Machado

Ricardo Costa

Ricardo Figueiredo

Ricardo Luiz Murça Leon Haddad

Ricardo Montes

Rodrigo das Neves Pereira

Rodrigo de Magalhães Tinoco

Rodrigo José Leal Martins

Rodrigo Marques

Rodrigo Pereira Sciani Rosas

Rodrigo Viana

Rodrigo Wagner Paixão

Ronald Araujo

Rogéria Landim Pereira

Sabrina Ribeiro

Sérgio Ridzi

Sidmar Almeida

Thiago de Freitas Benevenuto

Thiago Fernando da Fonseca Martins

Ubirajara Moura

Ulisses Gorito

Victor Medeiros

Vinícius Oliveira

Williams Pereira Junior

Yuri Jacob Lumer