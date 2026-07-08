Conselheiros do Vasco divulgam manifesto de apoio a Pedrinho
Documento também defende a venda da SAF para Marco Lamacchia
Um grupo de 106 conselheiros do Vasco divulgou nesta terça-feira (7) um manifesto de apoio ao presidente Pedrinho e em defesa da continuidade das negociações para a venda da Vasco SAF ao empresário Marcos Lamacchia. No documento, os membros do conselho afirmam que o clube atravessa "um dos períodos mais decisivos de sua história centenária" e classificam a possível entrada de um novo investidor como uma oportunidade concreta para a reconstrução institucional e financeira do Cruz-Maltino.
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A existência da carta foi divulgada inicialmente pelo portal Colina 1927. No texto, os conselheiros reforçam o apoio à condução do processo pela atual gestão e destacam a importância de preservar a estabilidade institucional durante as tratativas.
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Segundo o manifesto, a negociação deve observar critérios rigorosos de legalidade, transparência, governança e proteção ao patrimônio do Vasco. Os conselheiros ressaltam que a assinatura do Memorando de Entendimento representa apenas uma etapa inicial do processo e que a eventual venda da SAF ainda depende de uma série de análises jurídicas, financeiras e institucionais.
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O grupo lembra ainda que qualquer acordo definitivo será submetido à apreciação dos associados em Assembleia Geral Extraordinária, etapa considerada indispensável para a conclusão da operação.
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Confira a carta na íntegra
- Nós, Conselheiros do Club de Regatas Vasco da Gama, abaixo assinados, dirigimo-nos à comunidade vascaína para manifestar nosso posicionamento diante do atual momento institucional vivido pelo Club.
O Vasco atravessa um dos períodos mais decisivos de sua história centenária. Depois de anos de grave deterioração financeira, perda de competitividade esportiva e sucessivas crises administrativas, apresenta-se, neste momento, uma oportunidade concreta de reconstrução institucional por meio da negociação para a venda da Vasco da Gama SAF ao grupo liderado pelo empresário Marcos Faria Lamacchia.
Diante desse cenário, manifestamos nosso apoio ao Presidente Pedrinho, reconhecendo sua legitimidade, dedicação e compromisso com a defesa dos interesses do Club de Regatas Vasco da Gama na condução desse complexo processo de negociação.
Entendemos que a entrada de um investidor sólido, com capacidade financeira comprovada, visão de longo prazo e compromisso com a recuperação do Club representa, hoje, o caminho mais seguro para devolver ao Vasco a estabilidade econômica e o protagonismo esportivo compatíveis com sua grandeza.
As informações tornadas públicas indicam que a proposta em discussão possui potencial para enfrentar, de forma definitiva, o grave passivo financeiro do Club, garantir o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, proporcionar novos investimentos em infraestrutura e criar condições para um projeto esportivo sustentável e competitivo.
Ao mesmo tempo, reafirmamos que uma negociação dessa magnitude deve observar rigorosamente os princípios da legalidade, da transparência, da governança corporativa e da proteção ao patrimônio do Club de Regatas Vasco da Gama.
A assinatura do Memorando de Entendimento constitui apenas uma etapa desse processo. A negociação ainda será submetida às análises jurídicas, financeiras e institucionais necessárias, culminando na deliberação soberana dos associados em Assembleia Geral Extraordinária. Portanto, não há qualquer justificativa para que divergências políticas internas impeçam ou retardem o avanço das negociações antes mesmo que todos os instrumentos sejam devidamente apresentados e debatidos.
Da mesma forma, eventuais denúncias ou questionamentos devem ser apurados com absoluto rigor pelos órgãos competentes, assegurando-se o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a presunção de inocência.
O momento exige responsabilidade institucional. O Vasco não pode permanecer refém de disputas políticas, interesses particulares ou conflitos internos que coloquem em risco uma oportunidade histórica de reerguimento.
Conclamamos todos os Conselheiros, dirigentes, beneméritos, associados e demais agentes políticos do Club a colocarem o Vasco acima de qualquer projeto pessoal ou divergência circunstancial, permitindo que o processo transcorra com serenidade, transparência, respeito às normas estatutárias e absoluto compromisso com o melhor interesse da instituição.
Temos plena confiança de que, caso seja constatada qualquer irregularidade, ela será devidamente apurada e seus responsáveis responderão na forma da lei e do Estatuto. Da mesma maneira, esperamos que, inexistindo qualquer impedimento legal, as negociações possam seguir seu curso natural, sem interferências motivadas por disputas políticas.
O Club de Regatas Vasco da Gama pertence à sua história, aos seus milhões de torcedores e às futuras gerações de vascaínos. É nossa responsabilidade preservar esse patrimônio e criar as condições necessárias para que o Club volte a ocupar o lugar que sua tradição exige.
Por essas razões, manifestamos nosso apoio ao Presidente Pedrinho e à continuidade das negociações para a venda da Vasco SAF ao grupo liderado por Marcos Faria Lamacchia, certos de que o futuro do Vasco deve ser construído com responsabilidade, transparência, diálogo e, acima de tudo, compromisso inegociável com os interesses do Club de Regatas Vasco da Gama. Que prevaleça o interesse do Vasco. Sempre. Pelo Club de Regatas Vasco da Gama.
Os 106 nomes que assinaram o manifesto
Alan Santiago da Costa
Ana Luiza Fernandes Neves
Anderson Mello
Anderson Vasquez
Andre Luiz da Rocha Dias
André Nicolau Ribeiro de Almeida
Bruno Amaral Mauro
Bruno Candal
Bruno Galasso Kauffmam
Bruno Iglesias Borges Rodrigues
Bruno Trindade
Brunno Barroco
Carlos Alexandre Espingarda
Carlos da Silva Silveira Neto
Carlos Eduardo Almeida
Carlos Guilherme de Castilho Miranda
Carlos Roberto Ferreira Reis
Cezar Cazes
Christiano Campos
Christiano de Azevedo Marques
Cláudio Soares Gusso
Claudete Azevedo
Diogo Cunha
Douglas Lisboa
Edson Mendes Nunes
Eduardo Cassiano
Eduardo Jandre Martins
Eduardo Luiz Pereira
Édio Pereira Neto
Erick Vaz Guimarães
Fabio Nogueira
Fabrício Olmo
Felipe Elias
Geandre Bucair
Gilberto Filgueiras Lopes Neto
Gustavo Elias
Gustavo Luiz Gouvêa de Almeida Jr.
Gustavo Rabelo
Henrique Gonçalves
Jaime Duarte Schatovsky
Jaime Ribeiro
Jeniferson Moraes
João Carlos Derzi Tupinambá
João Luis Lopes
João Marcos Amorim
João Roberto Monteiro Costa
Joaquim Pedro Ramos
Jorge Paulo Palhares
José Carlos Cortes
José Luiz Trinta
José Maurício Gomes Teixeira
Leandro Santos
Leonardo Fonseca
Leonardo Lanna
Leonardo Lopes
Leonardo Mota Bastos
Leonardo Silveira de Paula
Leonardo Teixeira
Luis Claudio Teixeira
Luis Gustavo F. Jassus
Luiz Carlos Dias
Luiz Carlos Leandro
Luiz Carlos Pereira Dias
Luiz Gustavo de Menezes Ribeiro
Luiz Nicolau Dias
Marcelo Augusto Camacho Rocha
Marcelo Schnetzler
Marcio Ferreira
Márcio T. Felgueiras
Marcos Filipe Campos
Marcos Filipe Marinho e Campos
Marcos Salloum Calil
Maria Conceição Cassiano
Miguel Elias
Paulo Fabiano Igreja das Fontes
Paulo Jorge Moreira de Sousa Vicente
Paulo Roberto Pires Marques
Pedro Carvalho da Silva
Phellipe Moura
Renato Brito Neto
Renato Galante
Ricardo Caetano Machado
Ricardo Costa
Ricardo Figueiredo
Ricardo Luiz Murça Leon Haddad
Ricardo Montes
Rodrigo das Neves Pereira
Rodrigo de Magalhães Tinoco
Rodrigo José Leal Martins
Rodrigo Marques
Rodrigo Pereira Sciani Rosas
Rodrigo Viana
Rodrigo Wagner Paixão
Ronald Araujo
Rogéria Landim Pereira
Sabrina Ribeiro
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Sidmar Almeida
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