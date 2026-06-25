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Interventora fala pela primeira vez após assumir a SAF do Vasco: 'Última palavra é minha'

Samantha Longo também comentou a possibilidade de vender as ações do Cruz-Maltino

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 12:39
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Samantha Longo, interventora na Vasco SAF, posa para foto
Samantha Longo foi nomeada pela Justiça como interventora na Vasco SAF (Foto: Reprodução)

A advogada Samantha Longo, nomeada pela Justiça do Rio de Janeiro como interventora da SAF do Vasco pelos próximos 60 dias, falou pela primeira vez após assumir a gestão provisória da empresa. Em entrevista ao ge, ela afirmou que possui poderes para tomar decisões na SAF, mas garantiu que pretende atuar de forma conciliadora e sem interferir diretamente no departamento de futebol.

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    • - Eu sou a interventora, sou a gestora da SAF, então eu tenho a caneta para dizer: "contrata esse, demite aquele". No fundo, a última palavra é minha. Mas eu não tenho o perfil (de decidir a parte esportiva). Não tenho nem time, não torço para nenhum. Tenho um perfil conciliador, por isso a juíza me escolheu - afirmou.

    Apesar da autoridade concedida pela decisão judicial, Samantha ressaltou que sua prioridade será entender a estrutura da SAF e promover o diálogo entre os acionistas envolvidos no conflito societário.

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    - Eu não sou pé na porta, não vou falar: "Quem tem que escolher treinador sou eu, quem tem que contratar sou eu, vou trocar todo mundo". Não é essa a minha intenção, não quero causar. Quero ajudar o Vasco a sair dessa situação. Mas, juridicamente, esse poder é meu.

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    A interventora revelou que já iniciou contatos com integrantes da estrutura vascaína e que terá reuniões para compreender o funcionamento interno da SAF.

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    - Hoje eu conversei com muita gente do jurídico. Do Vasco, da 777, pessoas do Conselho Fiscal da SAF e mais. Amanhã estarei pessoalmente na SAF. Terei uma conversa com o CEO (Fred Luz) para entender a estrutura e tomar as melhores decisões.

    Sobre o futebol, Samantha deixou claro que pretende manter as decisões nas mãos dos profissionais da área.

    - Minha ideia é manter a parte esportiva com quem entende do assunto para termos o mínimo de prejuízo para o clube nessa parte. Quero que o clube continue cada vez melhor. Não quero causar conflitos, quero tirar.

    ➡️ Pedrinho se manifesta e diz que venda da SAF do Vasco estava próxima de ser anunciada

    Questionada sobre uma possível venda da SAF, a advogada afirmou que pretende ouvir todos os envolvidos antes de qualquer decisão.

    - É tentar entender os personagens, entender os interessados na compra. Ver se tem mais interessados, maximizar o interesse. Há a arbitragem em curso... Eu vou tentar trazer harmonia e ver o que está errado na SAF.

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    Samantha também pregou cautela ao comentar a possibilidade de novas contratações na próxima janela de transferências.

    - Seria muito precipitado eu me pronunciar sobre isso. Até agora, ninguém me trouxe isso. Sei da falta de técnico, da janela... Esse ponto específico ninguém falou.

    Ela destacou ainda a necessidade de analisar a situação financeira do clube antes de aprovar qualquer investimento.

    - As contratações são fundamentais para o futebol. Pela informação que tenho, 100 milhões foram gastos em contratações esse ano. Qualquer outra contratação certamente passará por uma análise criteriosa. Se o clube tem dinheiro, poderá continuar pagando os credores.

    Samantha Longo ao lado do ex-presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues
    Samantha Longo ao lado do ex-presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues (Foto: Lucas Ribeiro/CBF)

    A interventora também afirmou que pretende conversar com Pedrinho nos próximos dias para compreender melhor o cenário atual.

    - Uma das coisas de mediação é ter comunicação. E hoje tem muita falta de comunicação, gente passando fake news. Vou marcar de conversar com o Pedro para entender.

    Ao falar diretamente com a torcida, Samantha buscou transmitir tranquilidade e reforçou sua independência no processo.

    - Não tenho a pretensão de fazer modificações no quadro do Vasco. Quero fazer tudo com parcimônia para fazermos o melhor para o Vasco. O torcedor pode ficar tranquilo que sou do bem. Não estou indicada por nenhum grupo. Não precisa ficar preocupado se tenho interesse em vender, interesse em não vender. Eu não tenho interesse em nada. Eu quero fazer a melhor coisa para o Vasco.

    Além de administrar a SAF durante o período de intervenção, Samantha terá a obrigação de apresentar relatórios quinzenais à Justiça detalhando as medidas adotadas e a situação da companhia.

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    Pedrinho afastado da SAF do Vasco

    A nomeação de Samantha Longo ocorreu na terça-feira (23), após decisão da juíza Caroline Fonseca, da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, que determinou o afastamento de Pedrinho, Christiano Stockler Campos e Felipe Elias do Conselho de Administração da SAF. Com a medida, Pedrinho segue como presidente do clube associativo, mas perde temporariamente o poder de gestão sobre a empresa.

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