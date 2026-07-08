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Vasco iguala melhor campanha da história na primeira fase do Brasileiro Sub-20

Equipe comandada por Matheus Curopos repete pontuação recorde de 2019

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 12:14
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Matheus Curopos durante partida da equipe sub-20 do Vasco
Matheus Curopos durante partida da equipe sub-20 do Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)

O Vasco encerrou a primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-20 com mais um motivo para celebrar a boa temporada vivida pela equipe de Matheus Curopos. Vice-líder da competição, o Cruz-Maltino somou 36 pontos e igualou a maior pontuação da história do clube na fase classificatória do torneio desde a adoção do formato de pontos corridos, repetindo a campanha de 2019.

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    Além da campanha consistente, o Vasco também se destacou pelo equilíbrio entre defesa e ataque. O time terminou a fase regular com a melhor defesa do Campeonato Brasileiro Sub-20, sofrendo apenas 19 gols em 19 partidas.

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    Andrey Fernandes e Juninho comemoram gol do Vasco (Foto: João Gabriel Alves)

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    • No setor ofensivo, as Crias da Colina balançaram as redes 36 vezes, registrando o terceiro melhor ataque da competição. O desempenho iguala as melhores marcas ofensivas do clube no torneio, alcançadas anteriormente nas edições de 2021 e 2025, ambas também sob o comando de Matheus Curopos.

    A temporada da equipe de São Januário também já conta com um título. Antes do encerramento da fase de grupos do Brasileiro, o Vasco conquistou a Copa Rio Sub-20, consolidando o bom momento da categoria.

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    Na competição de base mais tradicional do país, o Cruz-Maltino encontrou dificuldades desde a fase de grupos, avançando apenas "no sufoco" e sem apresentar um futebol convincente. A eliminação precoce, logo na fase seguinte, diante do Botafogo-SP, intensificou ainda mais as críticas. Parte da torcida chegou a pedir a saída do treinador, questionando o desempenho e a falta de consistência da equipe.

    Apesar do cenário adverso, a diretoria optou por manter a comissão técnica e apostar na continuidade do trabalho. A decisão, que inicialmente gerou desconfiança, começa agora a mostrar resultados positivos dentro de campo.

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    ➡️ Entenda os argumentos do recurso para derrubar liminar que afastou Pedrinho da Vasco SAF

    mateus curopos em partida do vasco
    Mateus Curopos em treino do Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco da Gama)

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    Agora, o foco passa a ser o mata-mata do Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrenta o Cruzeiro pelas quartas de final nesta quarta-feira (8), às 15h (de Brasília), na Toca da Raposa. Quem avançar garante vaga nas semifinais da principal competição de base do país.

    Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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