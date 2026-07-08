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Negociação de ex-Vasco para o Manchester United chama atenção: 'Cemitério'

Meio campista chegou a um acordo com o Chelsea

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 15:37
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Michael Carrick é o treinador do Manchester United (Foto: Darren Staples / AFP)
Michael Carrick é o treinador do Manchester United (Foto: Darren Staples / AFP)

Andrey Santos, meio campista revelado no Vasco, e atualmente no Chelsea, chegou a um acordo com o Manchester United e já recebeu autorização do clube para viajar e concluir o negócio.

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    • A informação é do portal The Athletic, do jornal The New York Times. A transferência terá valor de 56 milhões de euros (R$ 329 milhões), com cerca de 2,4 milhões de euros (R$ 12 milhões) em possíveis bônus.

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    Nas redes sociais, no entanto, torcedores não gostaram da negociação - mesmo que o meio-campista não estivesse vivendo a melhor temporada da sua vida - alegando que o Manchester United é um cemitério de bons jogadores, que, em no máximo dois anos se transferirá para o futebol árabe pensando em dinheiro. Veja a repercussão:

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    • Novo cenário para Andrey

    Texto de: Lucas Moreira.

    Aos 22 anos, a joia revelada pelo Vasco da Gama decidiu abrir mão do longo vínculo com o time de Londres, válido até junho de 2030, em busca de novos horizontes. No United, o jovem chega com a missão de preencher a lacuna deixada pelo veterano Casemiro, recém-transferido para o Inter Miami, dos Estados Unidos. Em vez de disputar espaço com Moisés Caicedo e Enzo Fernández no Stamford Bridge, o atleta agora assume o desafio de ditar o ritmo no clube mais popular da Inglaterra.

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    Andrey Santos marcou o gol da vitória do Chelsea sob o Tottenham
    Andrey Santos marcou o gol da vitória do Chelsea sob o Tottenham. (Foto: Godfrey Pitt/Action Plus/DiaEsportivo/Folhapress)

    Este será o quinto clube na carreira do meio-campista. Após a venda do Vasco para o Chelsea, o jogador encarou uma série de empréstimos para ganhar rodagem no futebol europeu. O início em solo britânico foi difícil, com um breve retorno ao time cruz-maltino e uma passagem apagada pelo Nottingham Forest.

    Ponto alto na Europa

    A reviravolta aconteceu no Strasbourg, da França. Foi na equipe francesa que o futebol de Andrey despertou os holofotes do mercado e garantiu seu retorno definitivo ao elenco principal do Chelsea. As boas atuações o consolidaram a ponto de se tornar presença frequente nas convocações de Carlo Ancelotti no ciclo prévio para a Copa do Mundo, embora tenha ficado de fora da lista final do Mundial.

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