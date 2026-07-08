Negociação de ex-Vasco para o Manchester United chama atenção: 'Cemitério' Meio campista chegou a um acordo com o Chelsea

Andrey Santos, meio campista revelado no Vasco, e atualmente no Chelsea, chegou a um acordo com o Manchester United e já recebeu autorização do clube para viajar e concluir o negócio.

A informação é do portal The Athletic, do jornal The New York Times. A transferência terá valor de 56 milhões de euros (R$ 329 milhões), com cerca de 2,4 milhões de euros (R$ 12 milhões) em possíveis bônus.

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Nas redes sociais, no entanto, torcedores não gostaram da negociação - mesmo que o meio-campista não estivesse vivendo a melhor temporada da sua vida - alegando que o Manchester United é um cemitério de bons jogadores, que, em no máximo dois anos se transferirá para o futebol árabe pensando em dinheiro. Veja a repercussão:

O clube que mais mata carreira de jovem talento brasileiro acaba de comprar mais um caixão. RIP Andrey, foi bom enquanto durou kkkk — VAR de Botequim (@VARdeBotequim) July 8, 2026

Andrey foi pro cemitério de carreiras. Em 3 anos está em um Al Hilal da vida. — Ex-jogador Val (@chorumemengo) July 8, 2026

"Ah, mas o united não é cemitério de jogadores?" Pra quem parou em 2024 é sim, o clube que se tornou cemitério de jogadores é o chelsea sem planejamento nenhum. — maridaorlk7 (@maridaorlk7) July 8, 2026

Coitado do meu chará. E o chelsea como sempe lamentável — 𝖘𝖆𝖓𝖙𝖔𝖘𝖈𝖔𝖘𝖙𝖆✝️ (@dreyflu23) July 8, 2026

eu ia falar q ele pode ir pra 2030, mas o united mata os jogadores q vão pra lá — ALNᶜᵃᵐ (@allandogalo) July 8, 2026

Novo cenário para Andrey

Texto de: Lucas Moreira.

Aos 22 anos, a joia revelada pelo Vasco da Gama decidiu abrir mão do longo vínculo com o time de Londres, válido até junho de 2030, em busca de novos horizontes. No United, o jovem chega com a missão de preencher a lacuna deixada pelo veterano Casemiro, recém-transferido para o Inter Miami, dos Estados Unidos. Em vez de disputar espaço com Moisés Caicedo e Enzo Fernández no Stamford Bridge, o atleta agora assume o desafio de ditar o ritmo no clube mais popular da Inglaterra.

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Andrey Santos marcou o gol da vitória do Chelsea sob o Tottenham. (Foto: Godfrey Pitt/Action Plus/DiaEsportivo/Folhapress)

Este será o quinto clube na carreira do meio-campista. Após a venda do Vasco para o Chelsea, o jogador encarou uma série de empréstimos para ganhar rodagem no futebol europeu. O início em solo britânico foi difícil, com um breve retorno ao time cruz-maltino e uma passagem apagada pelo Nottingham Forest.

Ponto alto na Europa

A reviravolta aconteceu no Strasbourg, da França. Foi na equipe francesa que o futebol de Andrey despertou os holofotes do mercado e garantiu seu retorno definitivo ao elenco principal do Chelsea. As boas atuações o consolidaram a ponto de se tornar presença frequente nas convocações de Carlo Ancelotti no ciclo prévio para a Copa do Mundo, embora tenha ficado de fora da lista final do Mundial.

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