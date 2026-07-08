Vasco terá maratona com Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil
Cruz-Maltino deve manter o foco na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro
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O Vasco iniciará, a partir do próximo dia 16 de julho, uma sequência decisiva de compromissos em três competições diferentes. Em um intervalo de uma quinzena, o Cruz-Maltino disputará cinco partidas válidas por Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, em um período que pode definir os rumos da temporada.
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Calendário do Vasco
- 16/7 - Vitória x Vasco - Barradão - Campeonato Brasileiro
- 22/7 - Independiente Medellín x Vasco - Atanasio Girardot – Copa Sul-Americana
- 25/7 - Vasco x Mirassol - São Januário - Campeonato Brasileiro
- 29/7 - Vasco x Independiente Medellín - São Januário - Sul-Americana
- 31/7 - Vasco x Fluminense - Maracanã - Copa do Brasil
Além desses compromissos, o Gigante da Colina teria pela frente o duelo contra a Chapecoense, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, em razão da disputa dos playoffs da Copa Sul-Americana, a partida precisará ser remarcada pela CBF.
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Brasileirão deve seguir como prioridade
Mesmo com a troca no comando técnico, a tendência é que o Campeonato Brasileiro continue sendo a prioridade do Vasco neste segundo semestre. Durante a passagem de Renato Gaúcho, a estratégia da comissão técnica ficou clara: preservar forças para a competição de pontos corridos, principalmente em razão da situação delicada da equipe na tabela. Em diversas oportunidades, o treinador optou por administrar o elenco pensando na permanência na Série A, mesmo que isso significasse deixar a Copa Sul-Americana em segundo plano.
Agora, o clube segue em busca de um novo treinador após não conseguir um acordo com Franclim Carvalho, do Botafogo, e Fernando Seabra, do Coritiba. Ainda assim, a avaliação interna dificilmente será alterada.
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Com um elenco considerado curto e a equipe ainda na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, a tendência é que o Cruz-Maltino mantenha como principal objetivo somar pontos na Série A. As competições eliminatórias seguem importantes, tanto pelo aspecto esportivo quanto financeiro, mas a permanência na elite do futebol brasileiro continua sendo tratada como prioridade absoluta em São Januário.
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