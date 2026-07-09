Vasco volta a lucrar com Andrey Santos após transferência para o Manchester United
Cruz-Maltino receberá valor por meio do mecanismo de solidariedade da FIFA
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O Manchester United chegou a um acordo com o Chelsea para contratar o volante Andrey Santos, revelado na base do Vasco. A negociação foi fechada por 48 milhões de libras (cerca de R$ 332 milhões) em valores fixos, além de 2 milhões de libras (aproximadamente R$ 14 milhões) em metas consideradas de fácil cumprimento. O acordo ainda prevê que o Chelsea mantenha 10% dos direitos econômicos em uma futura venda do jogador.
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Mesmo sem participar diretamente da negociação, o Vasco será beneficiado pela transferência. Como clube formador de Andrey Santos, o Cruz-Maltino tem direito ao mecanismo de solidariedade da FIFA, que destina parte do valor das transferências internacionais aos clubes responsáveis pela formação do atleta.
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Considerando o valor total da operação, o Vasco deverá receber cerca de 1,25 milhão de libras, o equivalente a aproximadamente R$ 8,6 milhões. Levando em conta apenas os 48 milhões de libras fixos, o montante destinado ao clube carioca fica em torno de 1,2 milhão de libras, cerca de R$ 8,3 milhões na cotação atual.
Trajetória de Andrey Santos
Andrey Santos iniciou sua trajetória no Vasco ainda nas categorias de base, em 2011, quando tinha apenas sete anos. Considerado uma das principais promessas reveladas pelo clube nos últimos anos, estreou como profissional em 2021, aos 17 anos, e se consolidou na equipe principal na temporada seguinte. Em 2022, foi um dos destaques da campanha do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, disputando 36 partidas e marcando oito gols.
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O desempenho despertou o interesse do futebol europeu, e em janeiro de 2023 o Chelsea acertou a contratação do volante por cerca de R$ 68 milhões. Logo após a venda, Andrey retornou ao Vasco por empréstimo até a abertura da janela internacional, permanecendo em São Januário durante o primeiro semestre daquele ano.
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Na Europa, o meio-campista passou inicialmente por empréstimo no Nottingham Forest, onde teve poucas oportunidades. Posteriormente, foi cedido ao Strasbourg, da França, clube em que ganhou sequência, se destacou como um dos principais meio-campistas da Ligue 1 e valorizou seu passe. O desempenho garantiu seu retorno ao elenco principal do Chelsea na temporada 2025/26 e abriu caminho para a transferência ao Manchester United, em uma negociação que também renderá uma nova receita ao Vasco graças ao mecanismo de solidariedade da Fifa.
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