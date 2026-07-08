Justiça mantém Pedrinho afastado da SAF do Vasco e nomeia novo interventor Justiça do Rio mantém intervenção na Vasco SAF

A Justiça do Rio de Janeiro manteve nesta quarta-feira (8) a intervenção judicial na Vasco SAF, rejeitou o pedido de reconsideração apresentado pelo clube e nomeou o advogado Athos de Andrade Figueira Neves como novo interventor da empresa. Um agravo apresentado pelo clube ainda será apreciado.

A decisão é da juíza Simone Gastesi Chevrand, que assumiu o processo após a declaração de suspeição dos magistrados que atuavam anteriormente no caso. Com a manutenção da intervenção, Pedrinho segue afastado do comando da SAF. Athos assume o posto de interventor após a renúncia de Samantha Mendes Longo, nomeada inicialmente pela Justiça para o cargo.

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No documento, a magistrada atribuiu ao novo interventor uma missão além da governança imediata. Segundo a decisão, cabe a ele conduzir a gestão "no sentido de devolver à administração do CRVG aqueles que para isto foram eleitos" ou, caso isso não seja viável, "adotar providências voltadas à convocação subsequente de assembleia deliberativa de nova gestão".

A juíza também não descartou o retorno gradual de membros do antigo conselho, segundo orientações dos órgãos indicados no processo, das partes e do Ministério Público. Por fim, a decisão esclarece que a intervenção não impõe qualquer obstáculo às negociações para venda das ações da Vasco SAF.

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A magistrada esclareceu que a medida não afeta a atividade esportiva do clube. Os executivos da companhia permanecem responsáveis pela condução do futebol, incluindo negociações de jogadores, contratação de técnico e demais decisões da rotina esportiva. A intervenção se restringe às questões administrativas ligadas à governança, à prestação de contas e à circulação de informações entre os órgãos da SAF. A juíza também reforçou que a intervenção tem prazo definido e caráter transitório.