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Manchester United encaminha compra de ex-jogador do Vasco

Andrey Santos está a caminho do Manchester United

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 15:15
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Andrey Santos, ex-Vasco, em ação pelo Chelsea (Foto: Reprodução/X)

Andrey Santos está a um passo de trocar o Chelsea pelo Manchester United. O meio-campista brasileiro já recebeu o aval do clube londrino e viaja a Manchester para realizar os exames médicos regulamentares, última etapa para selar o negócio.

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    • Segundo informações do portal The Athletic, os Blues vão embolsar 56 milhões de euros (cerca de R$ 329 milhões na cotação atual), além de outros 2,4 milhões de euros (R$ 12 milhões) em bônus por metas contratuais na transferência com o rival inglês.

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    Andrey Santos Chelsea
    Andrey Santos Chelsea. Foto: Divulgação/Chelsea

    Novo cenário para Andrey

    Aos 22 anos, a joia revelada pelo Vasco da Gama decidiu abrir mão do longo vínculo com o time de Londres, válido até junho de 2030, em busca de novos horizontes. No United, o jovem chega com a missão de preencher a lacuna deixada pelo veterano Casemiro, recém-transferido para o Inter Miami, dos Estados Unidos. Em vez de disputar espaço com Moisés Caicedo e Enzo Fernández no Stamford Bridge, o atleta agora assume o desafio de ditar o ritmo no clube mais popular da Inglaterra.

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    • Este será o quinto clube na carreira do meio-campista. Após a venda do Vasco para o Chelsea, o jogador encarou uma série de empréstimos para ganhar rodagem no futebol europeu. O início em solo britânico foi difícil, com um breve retorno ao time cruz-maltino e uma passagem apagada pelo Nottingham Forest.

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    Ponto alto na Europa

    A reviravolta aconteceu no Strasbourg, da França. Foi na equipe francesa que o futebol de Andrey despertou os holofotes do mercado e garantiu seu retorno definitivo ao elenco principal do Chelsea. As boas atuações o consolidaram a ponto de se tornar presença frequente nas convocações de Carlo Ancelotti no ciclo prévio para a Copa do Mundo, embora tenha ficado de fora da lista final do Mundial.

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