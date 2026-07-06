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Vasco revela negociação com Gabriel Pec em agravo; entenda

Clube recorre da decisão e solicita suspensão imediata de seus efeitos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 22:40
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Gabriel Pec em ação pelo LA Galaxy (Foto: Kevin C. Cox/AFP)
Gabriel Pec em ação pelo LA Galaxy (Foto: Kevin C. Cox/AFP)

O Vasco revelou em um agravo de instrumento protocolado nesta segunda-feira (6), que tentou repatriar o atacante Gabriel Pec durante a atual janela de transferências, mas a negociação teria sido frustrada em razão do impasse na governança da SAF. A informação consta no recurso apresentado ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no qual o clube busca reverter a decisão que afastou Pedrinho e outros dois integrantes do Conselho de Administração e determinou uma intervenção judicial na sociedade.

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    Segundo o documento, a ausência de administradores com poderes para deliberar e assumir compromissos em nome da companhia inviabilizou o avanço das tratativas. O recurso cita nominalmente o caso de Gabriel Pec e afirma que o jogador acabou acertando sua transferência para o Cruzeiro por cerca de US$ 12 milhões.

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    O agravo também sustenta que a intervenção provocou uma "paralisia estrutural da governança", gerando consequências práticas para a SAF em um período considerado estratégico por conta da janela de transferências. Além do caso de Gabriel Pec, o Vasco afirma que uma operação de investimento bilionária também está em fase final de negociação e depende da normalização da estrutura administrativa.

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    Gabriel Pec comemora hat-trick pelo Los Angeles Galaxy (Foto: Reprodução Instagram)

    Agora, o Tribunal de Justiça do Rio analisará o pedido de efeito suspensivo apresentado pelo clube. Caso seja acolhido, a decisão que determinou a intervenção poderá ser suspensa até o julgamento definitivo do recurso.

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    O que é o agravo de instrumento apresentado pelo Vasco?

    O agravo de instrumento é um recurso utilizado para contestar decisões judiciais tomadas durante o andamento de um processo, antes da sentença final. Nesse caso, o Vasco recorreu da decisão da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro que afastou Pedrinho e outros dois membros do Conselho de Administração da SAF e nomeou uma interventora judicial.

    No recurso, o clube argumenta que a decisão da Justiça comum interferiu indevidamente na governança da SAF, sustentando que questões envolvendo o controle societário já estão sendo discutidas em procedimento arbitral na Câmara de Arbitragem da Fundação Getulio Vargas (FGV).

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    Além disso, o Vasco afirma que os administradores afastados não tiveram oportunidade de apresentar defesa antes da concessão da tutela de urgência e que os fundamentos utilizados para justificar a intervenção foram posteriormente contrariados pelo relatório elaborado pela própria interventora, Samantha Mendes Longo, antes de sua renúncia.

    O que o Vasco diz sobre Gabriel Pec?

    Entre os exemplos dos prejuízos provocados pela intervenção, o Vasco afirma que não conseguiu concluir a contratação de Gabriel Pec por falta de representantes com poderes para deliberar em nome da SAF.

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    O documento indica que o retorno de Pec vinha sendo tratado publicamente, mas acabou inviabilizado. Em seguida, o jogador acertou sua transferência do Los Angeles Galaxy para o Cruzeiro em uma negociação estimada em US$ 12 milhões.

    Trecho de agravo que fala sobre negociação de Gabriel Pec com o Vasco
    Trecho de agravo que fala sobre negociação de Gabriel Pec com o Vasco (Foto: Reprodução)

    Apesar de não conseguir repatriar o atacante, o Vasco ainda deve ser beneficiado financeiramente pela operação. Como manteve 30% dos direitos econômicos do jogador quando o vendeu ao Los Angeles Galaxy, em 2024, além de ter direito ao mecanismo de solidariedade da FIFA por ser o clube formador, a negociação poderá render aproximadamente R$ 21,7 milhões aos cofres cruz-maltinos.

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