Intervenção judicial trava venda do Vasco para Lamacchia, que exige antiga SAF
Investidor pede reintegração dos membros do Conselho de Administração afastados
O Vasco protocolou na Justiça, nesta quarta-feira (8/7), uma carta do empresário Marcos Lamacchia em que o investidor afirma que a intervenção judicial na Sociedade Anônima do Futebol (SAF) impede a conclusão do acordo para a compra de 90% da Nova SAF. O documento foi endereçado aos interventores judiciais Adriana Campos Conrado Zamponi e Alexandre Cordeiro Macedo.
Na carta, Lamacchia condicionou a assinatura dos contratos ao fim da intervenção e à recomposição da antiga estrutura de governança da SAF. Sem essas condições, o negócio permanece suspenso.
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Segundo o documento, as negociações duraram mais de dois anos e chegaram à fase final antes de serem interrompidas. Lamacchia afirma que restavam apenas a formalização da documentação definitiva e o início do processo competitivo previsto no Plano de Recuperação Judicial.
Apesar das críticas à intervenção, o empresário reafirmou o interesse na aquisição e disse estar pronto para assinar os contratos imediatamente após o restabelecimento das condições exigidas. Lamacchia ressaltou que "inexiste qualquer divergência quanto aos termos negociais da operação ou qualquer intenção de rediscutir as condições já acordadas". Para ele, o único obstáculo à conclusão do negócio é a instabilidade institucional gerada pela intervenção judicial e pela alteração na estrutura de governança da SAF.
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Confira trechos do documento:
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