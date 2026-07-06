Jorginho se coloca à disposição do Vasco: 'É uma convocação'
Treinador concedeu entrevista ao Lance! em evento no Rio de Janeiro
Após o Coritiba anunciar oficialmente que declinou das condições pré-estabelecidas e garantiu a permanência do técnico Fernando Seabra, o Vasco ligou o sinal de alerta. Sem um comandante desde o dia 18 de junho, data da demissão de Renato Gaúcho, o Cruz-Maltino corre contra o tempo para anunciar um substituto antes do dia 16 de julho, quando enfrenta o Vitória, no Barradão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Em meio a essa busca incessante e aos bastidores políticos conturbados pelo afastamento do presidente Pedrinho, um velho conhecido da torcida se posicionou. Em entrevista ao Lance!, o ex-jogador e treinador Jorginho não escondeu o carinho que nutre pelo Vasco.
— Pra mim é difícil porque meu nome é sempre citado lá, mas nunca sou chamado. A única coisa que tem mesmo é que eu tenho o meu carinho pelo Vasco. Conquistamos dois acessos juntos. Tenho um relacionamento maravilhoso, mas nem sei quem está no comando agora com o afastamento do Pedrinho. O que eu sei é que guardo o Vasco no meu coração e estou sempre torcendo para que ele se posicione na elite do futebol brasileiro, porque tem torcida pra isso, a quarta ou a quinta maior do Brasil — Jorginho.
➡️ Conselho de Beneméritos defende retorno de Pedrinho à SAF Vasco
Neymar lidera rejeição após eliminação do Brasil na Copa; confira a lista
Fifa nega recurso da Bélgica e mantém anulação de suspensão de Balogun
FPF sai em defesa de Raphael Claus após críticas de Trump: 'Confiança e orgulho'
Sem comandar nenhum clube desde 2024, o treinador explicou a opção pelo período sabático. Segundo ele, houve propostas para trabalhar na Série B do Brasileirão e sondagens do mercado exterior, mas o foco esteve voltado para o aprimoramento profissional. Apesar da pausa ser uma opção pessoal, Jorginho se colocou à disposição de um retorno ao Vasco.
— Eu estou sem clube desde 2024, por uma decisão minha. Não quis pegar nenhum clube da Série B e também não quis ir para fora do país. Tomei a decisão de fazer uma reciclagem, observar mais. Mas o Vasco, para mim, é uma convocação. Sempre vou estar disponível para assumir o Vasco. Mas não estou pedindo "pelo amor de Deus" por nada. Estou bem, aproveitando meu tempo com a família, estudando... Pensando em tirar minha licença da UEFA
➡️ Quem vale mais? Confira os cinco jogadores mais caros do Vasco no mercado
Vasco
Quem vale mais? Confira os cinco jogadores mais caros do Vasco no mercadoHá 5 horas
Vasco
Transferência de Gabriel Pec para o Cruzeiro pode beneficiar os cofres do VascoHá 1 dia
Futebol Feminino
Lourdes faz história e assume posto de maior artilheira estrangeira do VascoHá 1 dia
Vasco
Com negociações congeladas, Vasco corre risco de perder alvos para rivaisHá 1 dia
Copa do Mundo 2026
Técnico do Paraguai dispara sobre ex-Vasco: 'Joga em qualquer time do mundo'Há 1 dia
Vasco
Vasco vence jogo-treino contra o Boavista enquanto aguarda definição de novo técnicoHá 1 dia
Mais LANCE!