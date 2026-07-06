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Jorginho se coloca à disposição do Vasco: 'É uma convocação'

Treinador concedeu entrevista ao Lance! em evento no Rio de Janeiro

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 14:53
Atualizado há 2 minutos
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Após o Coritiba anunciar oficialmente que declinou das condições pré-estabelecidas e garantiu a permanência do técnico Fernando Seabra, o Vasco ligou o sinal de alerta. Sem um comandante desde o dia 18 de junho, data da demissão de Renato Gaúcho, o Cruz-Maltino corre contra o tempo para anunciar um substituto antes do dia 16 de julho, quando enfrenta o Vitória, no Barradão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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    Em meio a essa busca incessante e aos bastidores políticos conturbados pelo afastamento do presidente Pedrinho, um velho conhecido da torcida se posicionou. Em entrevista ao Lance!, o ex-jogador e treinador Jorginho não escondeu o carinho que nutre pelo Vasco.

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    — Pra mim é difícil porque meu nome é sempre citado lá, mas nunca sou chamado. A única coisa que tem mesmo é que eu tenho o meu carinho pelo Vasco. Conquistamos dois acessos juntos. Tenho um relacionamento maravilhoso, mas nem sei quem está no comando agora com o afastamento do Pedrinho. O que eu sei é que guardo o Vasco no meu coração e estou sempre torcendo para que ele se posicione na elite do futebol brasileiro, porque tem torcida pra isso, a quarta ou a quinta maior do Brasil — Jorginho.

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    • Sem comandar nenhum clube desde 2024, o treinador explicou a opção pelo período sabático. Segundo ele, houve propostas para trabalhar na Série B do Brasileirão e sondagens do mercado exterior, mas o foco esteve voltado para o aprimoramento profissional. Apesar da pausa ser uma opção pessoal, Jorginho se colocou à disposição de um retorno ao Vasco.

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    — Eu estou sem clube desde 2024, por uma decisão minha. Não quis pegar nenhum clube da Série B e também não quis ir para fora do país. Tomei a decisão de fazer uma reciclagem, observar mais. Mas o Vasco, para mim, é uma convocação. Sempre vou estar disponível para assumir o Vasco. Mas não estou pedindo "pelo amor de Deus" por nada. Estou bem, aproveitando meu tempo com a família, estudando... Pensando em tirar minha licença da UEFA

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