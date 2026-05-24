Com maré de desfalques, Vasco está escalado para enfrentar o Bragantino

Desde sua chegada ao Vasco, em março, Renato Gaúcho nunca repetiu uma escalação titular em jogos consecutivos no Brasileirão. O rodízio reflete não apenas uma escolha tática, mas a realidade de um departamento médico sobrecarregado. Para o duelo contra o Bragantino, neste domingo (24), às 20h30, o técnico tem alguns desfalques importantes.

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😷Desfalques do Vasco

A lateral-direita é o principal problema do Vasco para o jogo. Pumita Rodríguez (tratando uma celulite no pé esquerdo) e Paulo Henrique são desfalques para a partida. PH sofreu uma entorse no tornozelo direito e não tem previsão de retornar antes da pausa para a Copa do Mundo.

Ainda no setor defensivo, mais um desfalque: Carlos Cuesta está fora, expulso na rodada anterior do Brasileirão, na derrota por 4 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio.

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Assim, o Vasco vai a campo com: Léo Jardim; João Vitor, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes, Rojas; Adson, Andrés Gómez e Spinelli.

➡️ Defesa do Vasco com Renato segue próxima dos números com Diniz

Robert Renan é a única peça que não saiu do time titular em nenhum dos 12 jogos de Renato no Brasileirão. A presença do zagueiro como âncora defensiva é um dos poucos pontos fixos em um elenco que troca peças a cada rodada — o técnico não repetiu a mesma escalação desde março.

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Robert Renan é uma peça coringa no Vasco de Renato Gaúcho (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

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Vasco e Bragantino chegam ao confronto separados por apenas três pontos na tabela — o Massa Bruta ocupa o sexto lugar com 23 pontos, enquanto o Cruz-Maltino está em 12º com 20.