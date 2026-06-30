Torcida do Palmeiras pede ex-Vasco, destaque da Copa do Mundo: 'Para ontem'
Meia tem atuado com Gustavo Gómez, Sosa e Maurício no Paraguai
Parte da torcida do Palmeiras cresceu os olhos para cima de um jogador com passagem pelo Vasco da Gama. O meia se destacou muito pelo Paraguai nos dois últimos jogos da Copa do Mundo 2026 e vem despertando interesse de clubes do exterior.
Matías Galarza, do Paraguai, é companheiro de alguns jogadores do Palmeiras na seleção. Maurício, Gustavo Gómez e Sosa são os representantes do Verdão na Albiroja, que se classificou nesta segunda-feira (29) para as oitavas de final da Copa do Mundo, superando a Alemanha.
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Depois de fazer um golaço contra a Túrquia na fase de grupos, Galarza deu assistência para Enciso no gol do Paraguai contra a Alemanha. O desempenho fez alguns torcedores do Palmeiras pedirem o meia ex-Vasco. Atualmente, ele defende o Atlanta United, dos Estados Unidos. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários de torcedores do Palmeiras sobre o ex-Vasco
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Palmeiras vai atrás do galarza pra ontem pô— Andrey (@alves150801) June 29, 2026
Galarza 5 do Palmeiras agora— Ventura bolinhos (@bolinhosos) June 29, 2026
Quero Galarza no Palmeiras. O que esse maluco jogou hoje o Sérgio Ramos não conseguiu a carreira inteira— Ventura bolinhos (@bolinhosos) June 29, 2026
QUERO GALARZA NO PALMEIRAS— eric trindade 𓃵 (@TpereiraEric) June 29, 2026
Eu quero Matías Galarza na lateral do Palmeiras pic.twitter.com/shMLebM3jS— Fala, Mollina (@falamollina) June 29, 2026
Paraguai conta com quatro jogadores do Verdão
O Alviverde teve participação direta na classificação do Paraguai sobre a Alemanha na noite desta segunda-feira (29), pela Segunda Fase da Copa do Mundo. Com protagonismo de atletas do Palmeiras, além do ex-Vasco, a seleção paraguaia garantiu vaga após disputa de pênaltis, em uma noite marcada pela segurança do capitão Gustavo Gómez, de Mauricio e também de outras peças do técnico Gustavo Alfaro.
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