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Torcida do Palmeiras pede ex-Vasco, destaque da Copa do Mundo: 'Para ontem'

Meia tem atuado com Gustavo Gómez, Sosa e Maurício no Paraguai

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 16:48
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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras.(Foto: Roberto Sungi/AtoPress/Folhapress)

Parte da torcida do Palmeiras cresceu os olhos para cima de um jogador com passagem pelo Vasco da Gama. O meia se destacou muito pelo Paraguai nos dois últimos jogos da Copa do Mundo 2026 e vem despertando interesse de clubes do exterior.

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    • Matías Galarza, do Paraguai, é companheiro de alguns jogadores do Palmeiras na seleção. Maurício, Gustavo Gómez e Sosa são os representantes do Verdão na Albiroja, que se classificou nesta segunda-feira (29) para as oitavas de final da Copa do Mundo, superando a Alemanha.

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    Depois de fazer um golaço contra a Túrquia na fase de grupos, Galarza deu assistência para Enciso no gol do Paraguai contra a Alemanha. O desempenho fez alguns torcedores do Palmeiras pedirem o meia ex-Vasco. Atualmente, ele defende o Atlanta United, dos Estados Unidos. Veja os comentários abaixo:

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    Galazrza Vasco Palmeiras
    Galarza em lance da partida entre Vasco da Gama x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro da Seria A no Maracana em 23 de abril de 2023. (Foto: Daniel RAMALHO/VASCO)

    Veja comentários de torcedores do Palmeiras sobre o ex-Vasco

    fff

    Paraguai conta com quatro jogadores do Verdão

    O Alviverde teve participação direta na classificação do Paraguai sobre a Alemanha na noite desta segunda-feira (29), pela Segunda Fase da Copa do Mundo. Com protagonismo de atletas do Palmeiras, além do ex-Vasco, a seleção paraguaia garantiu vaga após disputa de pênaltis, em uma noite marcada pela segurança do capitão Gustavo Gómez, de Mauricio e também de outras peças do técnico Gustavo Alfaro.

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