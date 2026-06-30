Torcida do Palmeiras pede ex-Vasco, destaque da Copa do Mundo: 'Para ontem' Meia tem atuado com Gustavo Gómez, Sosa e Maurício no Paraguai

Parte da torcida do Palmeiras cresceu os olhos para cima de um jogador com passagem pelo Vasco da Gama. O meia se destacou muito pelo Paraguai nos dois últimos jogos da Copa do Mundo 2026 e vem despertando interesse de clubes do exterior.

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Matías Galarza, do Paraguai, é companheiro de alguns jogadores do Palmeiras na seleção. Maurício, Gustavo Gómez e Sosa são os representantes do Verdão na Albiroja, que se classificou nesta segunda-feira (29) para as oitavas de final da Copa do Mundo, superando a Alemanha.

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Depois de fazer um golaço contra a Túrquia na fase de grupos, Galarza deu assistência para Enciso no gol do Paraguai contra a Alemanha. O desempenho fez alguns torcedores do Palmeiras pedirem o meia ex-Vasco. Atualmente, ele defende o Atlanta United, dos Estados Unidos. Veja os comentários abaixo:

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Galarza em lance da partida entre Vasco da Gama x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro da Seria A no Maracana em 23 de abril de 2023. (Foto: Daniel RAMALHO/VASCO)

Veja comentários de torcedores do Palmeiras sobre o ex-Vasco

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Palmeiras vai atrás do galarza pra ontem pô — Andrey (@alves150801) June 29, 2026

Galarza 5 do Palmeiras agora — Ventura bolinhos (@bolinhosos) June 29, 2026

Quero Galarza no Palmeiras. O que esse maluco jogou hoje o Sérgio Ramos não conseguiu a carreira inteira — Ventura bolinhos (@bolinhosos) June 29, 2026

QUERO GALARZA NO PALMEIRAS — eric trindade 𓃵 (@TpereiraEric) June 29, 2026

Eu quero Matías Galarza na lateral do Palmeiras pic.twitter.com/shMLebM3jS — Fala, Mollina (@falamollina) June 29, 2026

Paraguai conta com quatro jogadores do Verdão

O Alviverde teve participação direta na classificação do Paraguai sobre a Alemanha na noite desta segunda-feira (29), pela Segunda Fase da Copa do Mundo. Com protagonismo de atletas do Palmeiras, além do ex-Vasco, a seleção paraguaia garantiu vaga após disputa de pênaltis, em uma noite marcada pela segurança do capitão Gustavo Gómez, de Mauricio e também de outras peças do técnico Gustavo Alfaro.

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