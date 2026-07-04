Argentina tem treino suspenso e planejamento afetado por tempestade Hermanos se preparam para jogo contra o Egito, pelas oitavas de final

O treino da Argentina foi suspenso por conta da tempestade que cai sobre a cidade de Miami, e o planejamento foi afetado. Com a impossibilidade dos jogadores irem ao campo, o elenco fez um trabalho regenerativo apenas na academia, na manhã deste sábado (4).

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A ideia era que os jogadores da Argentina que tiveram pouca ou nenhuma participação na vitória sobre Cabo Verde fizesse um trabalho mais intenso no CT do Inter Miami. Quem atuou por ao menos 30 minutos faria apenas um treino regenerativo leve.

A comissão técnica da Argentina também estaria focada nas recuperações de três jogadores específicos: Facundo Medina, Enzo Fernández e Nico González. Os dois primeiros sentiram cãibras na vitória sobre Cabo Verde, enquanto o último sofreu com uma torção no tornozelo durante a prorrogação.

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No período da tarde, os jogadores da Argentina serão liberados e terão o dia livre para aliviar a tensão após a dramática vitória por 3 a 2 sobre Cabo Verde. No domingo (5), os atletas estarão de volta sob comando de Lionel Scaloni.

Após a classificação às oitavas de final, a Argentina tem mais dois treinos no campo antes do jogo contra o Egito, na terça-feira (7), às 13h (de Brasília). A Albiceleste busca descansar depois de 120 minutos desgastantes contra Cabo Verde e chegar inteira para o próximo compromisso.

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