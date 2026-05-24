Defesa em Cruzeiro x Chapecoense vira assunto: 'Milagreiro'

O Cruzeiro venceu a Chapecoense por 2 a 1 em um jogo marcado por polêmicas de arbitragem e uma atuação decisiva do goleiro Otávio. No segundo tempo, o arqueiro celeste protagonizou uma defesa dupla impressionante que virou assunto entre os torcedores nas redes sociais.

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Aos 41 minutos da etapa final, Jean Carlos encontrou Bolasie livre dentro da área. O atacante finalizou rasteiro cruzado, mas Otávio fez grande defesa. No rebote, Meritão chegou batendo praticamente à queima-roupa, e o goleiro do Cruzeiro se recuperou rapidamente para salvar novamente, arrancando aplausos da torcida no Mineirão.

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Veja o lance:

Pouco depois da defesa, a Chapecoense chegou a balançar as redes com Bolasie, após erro na saída de bola de Otávio. No entanto, o VAR entrou em ação e anulou o gol por interferência de Jean Carlos, que estava impedido no lance.

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Nas redes sociais, os torcedores exaltaram a atuação do camisa 1 celeste, internautas também destacaram o reflexo do goleiro no lance decisivo.

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Veja a repercussão:

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Como foi o jogo?

Texto de: Eduardo Statuti.

Mesmo fora de casa, a Chape pressionou os donos da casa nos minutos iniciais. Porém, rapidamente o Cruzeiro tomou as rédeas do jogo, trabalhando com calma e levando perigo ao gol de Anderson. Forçados a se defender, os catarinenses acabaram cometendo pênalti em Matheus Pereira aos 26 minutos. Kaio Jorge bateu no ângulo esquerdo e fez 1 a 0. Empolgado, o Cabuloso ampliou instantes depois. Mas após revisão no VAR, Flavio Rodrigues de Sousa assinalou falta na origem da jogada.

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Kaio Jorge abriu o placar diante da Chapecoense, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. (Foto: Rodney Costa/Zimel Press/Folhapress)

Assim como na etapa inicial, os catarinenses tentaram partir para o ataque nos primeiros minutos. Entretanto, a primeira grande chance veio do lado celeste, com Sinisterra. Com calma, a Raposa retomou o controle da partida e pisava no campo de ataque, mas com pouco perigo. Até que aos 27 minutos, Kaio Jorge fez pivô na meia-lua e passou em profundidade para Christian encontrar Sinisterra na área. 2 a 0 para os donos da casa. Quando a partida parecia se encaminhar para um fim tranquilo, João Paulo diminuiu de cabeça. Na reta final, Bolasie chegou a empatar, mas o árbitro anulou o lance porque um jogador da Chape, em posição de impedimento, participou da jogada. A lei do ex quase apareceu novamente aos 42 minutos, mas Otávio fez milagre. Instantes depois, no entanto, Bruno Rodrigues tocou a mão na bola e o árbitro assinalou pênalti. Porém, após revisão no VAR, o lance foi anulado.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X CHAPECOENSE

BRASILEIRÃO - 17ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 24 de maio, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Prime Vídeo

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Sousa (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)

📺 VAR: Rodriguo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

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