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A derrota por 3 a 1 para o Olimpia fez o Vasco chegar a 39 gols sofridos em 32 partidas na temporada, mantendo o sistema defensivo como um dos principais pontos de atenção da equipe em 2026. Desde a chegada de Renato Gaúcho, em março, a expectativa era de uma evolução mais clara no setor, algo que ainda não aparece de forma significativa nos números.

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Logo em sua apresentação, o treinador deixou claro que o primeiro passo seria ajustar a defesa para tornar o time mais competitivo.

— Antes, precisamos nos armar para não tomar tantos gols. Vou começar a treinar o esquema no sábado, com o coletivo, para colocar as minhas ideias.

Apesar do discurso e das mudanças implementadas, os dados mostram que o desempenho defensivo do Vasco segue muito semelhante ao registrado na passagem de Fernando Diniz.

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Time cede muitas finalizações

Na comparação entre os dois treinadores, as estatísticas defensivas mostram um cenário bastante semelhante. Os números variam pouco de um trabalho para o outro e não apontam uma mudança significativa no comportamento da equipe. Apesar de pequenas oscilações em alguns indicadores, o Vasco mantém médias próximas nas principais estatísticas do setor, como gols sofridos, finalizações cedidas e jogos sem sofrer gols.

Números defensivos de Fernando Diniz e Renato Gaúcho no Vasco (Foto: ChatGPT)

➡️ Vasco está entre os quatro clubes da Série A com mais cartões vermelhos em 2026

Defesa similar, mas resultados melhores

Mesmo sem uma melhora expressiva na defesa, Renato Gaúcho tem conseguido desempenho superior em resultados. Desde sua chegada, o Vasco soma 8 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, com aproveitamento de 53,7% dos pontos disputados. Já com Fernando Diniz, foram 20 vitórias, 13 empates e 22 derrotas em 55 partidas, resultando em 44,2% de aproveitamento.

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Aproveitamento de Renato Gaúcho e Fernando Diniz no Vasco (Foto: Chat GPT)

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Os números mostram que, embora o sistema defensivo ainda esteja longe de ser um ponto forte, o Vasco de Renato Gaúcho tem sido mais eficiente para transformar atuações em pontos — fator que ajuda a explicar a melhora do rendimento da equipe na temporada.

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