Defesa do Vasco com Renato segue próxima dos números com Diniz
Média de gols sofridos é semelhante e causa preocupação
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A derrota por 3 a 1 para o Olimpia fez o Vasco chegar a 39 gols sofridos em 32 partidas na temporada, mantendo o sistema defensivo como um dos principais pontos de atenção da equipe em 2026. Desde a chegada de Renato Gaúcho, em março, a expectativa era de uma evolução mais clara no setor, algo que ainda não aparece de forma significativa nos números.
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Logo em sua apresentação, o treinador deixou claro que o primeiro passo seria ajustar a defesa para tornar o time mais competitivo.
— Antes, precisamos nos armar para não tomar tantos gols. Vou começar a treinar o esquema no sábado, com o coletivo, para colocar as minhas ideias.
Apesar do discurso e das mudanças implementadas, os dados mostram que o desempenho defensivo do Vasco segue muito semelhante ao registrado na passagem de Fernando Diniz.
Time cede muitas finalizações
Na comparação entre os dois treinadores, as estatísticas defensivas mostram um cenário bastante semelhante. Os números variam pouco de um trabalho para o outro e não apontam uma mudança significativa no comportamento da equipe. Apesar de pequenas oscilações em alguns indicadores, o Vasco mantém médias próximas nas principais estatísticas do setor, como gols sofridos, finalizações cedidas e jogos sem sofrer gols.
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Defesa similar, mas resultados melhores
Mesmo sem uma melhora expressiva na defesa, Renato Gaúcho tem conseguido desempenho superior em resultados. Desde sua chegada, o Vasco soma 8 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, com aproveitamento de 53,7% dos pontos disputados. Já com Fernando Diniz, foram 20 vitórias, 13 empates e 22 derrotas em 55 partidas, resultando em 44,2% de aproveitamento.
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Os números mostram que, embora o sistema defensivo ainda esteja longe de ser um ponto forte, o Vasco de Renato Gaúcho tem sido mais eficiente para transformar atuações em pontos — fator que ajuda a explicar a melhora do rendimento da equipe na temporada.
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