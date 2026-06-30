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Vasco acerta renovação de empréstimo de Robert Renan

Zagueiro de 22 anos segue no clube até pelo menos o final de 2026

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 14:25
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Robert Renan comemora gol marcado pelo Vasco contra o Fluminense no segundo jogo da semifinal do Carioca
Robert Renan comemora gol marcado pelo Vasco contra o Fluminense no segundo jogo da semifinal do Carioca (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco oficializou a renovação do empréstimo do zagueiro Robert Renan junto ao Zenit, da Rússia. O vínculo do defensor se encerrava nesta terça-feira (30), mas o Cruz-Maltino chegou a um acordo para manter o jogador em São Januário até o fim da atual temporada.

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    Titular pelo lado esquerdo da defesa, Robert Renan, de 22 anos, chegou ao Vasco na janela de transferências do meio de 2025 e rapidamente conquistou espaço na equipe. Desde então, o zagueiro disputou 48 partidas e marcou dois gols com a camisa vascaína.

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    Pelo acordo firmado entre os clubes, ao término do novo período de empréstimo o Vasco terá a opção de compra do atleta. Para adquirir os direitos econômicos em definitivo, o clube precisará desembolsar cerca de 8 milhões de euros, valor equivalente a aproximadamente R$ 48 milhões na cotação atual.

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    Vasco segue no mercado por reforços

    Mesmo com a permanência de Robert Renan, a diretoria vascaína continua em busca de um reforço para o sistema defensivo na próxima janela de transferências. A intenção é contratar um zagueiro que chegue para assumir a condição de titular ao lado do jogador.

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    Robert Renan chega a São Januário com o agasalho do Vasco
    Robert Renan antes da partida entre Vasco e Bragantino no Brasileirão (Foto: Matheus Lima/Vasco)

    Apesar das limitações financeiras e das incertezas envolvendo a gestão da SAF, o departamento de futebol trabalha para encontrar um defensor com bom nível técnico, qualidade na saída de bola e capacidade de elevar o desempenho da defesa na sequência da temporada.

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