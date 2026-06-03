Primeiro semestre do Vasco termina em luta contra o Z-4 e contratações frustrantes

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O primeiro semestre de 2026 termina de forma melancólica para o Vasco. Após seis meses de planejamento voltado para evitar turbulências no Campeonato Brasileiro, o clube chega à pausa para a Copa do Mundo mergulhado justamente no cenário que tentou evitar desde janeiro: a zona de rebaixamento.

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Em diversas oportunidades, o Vasco optou por preservar jogadores e administrar esforços pensando na competição nacional, inclusive em detrimento da Copa Sul-Americana. A estratégia, porém, não produziu os resultados esperados.

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Em vez de construir uma campanha segura e distante das últimas posições, o time encerra o semestre pressionado, convivendo com problemas ofensivos, fragilidades defensivas e um mercado de transferências que, até o momento, não entregou o retorno esperado.

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A derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, em São Januário, consolidou um panorama preocupante para o torcedor cruz-maltino. Com o resultado, a equipe permanecerá, no mínimo, 52 dias dentro do Z-4 do Brasileirão, atravessando toda a interrupção do calendário nacional sem conseguir se afastar da parte mais temida da tabela.

Contratações 'apostas' não rendem em 2026

Um dos principais fatores para explicar a campanha abaixo das expectativas passa pelo desempenho dos reforços contratados para elevar o nível técnico do elenco. O diretor de futebol Admar Lopes reconheceu recentemente que parte dos jogadores trazidos pelo clube ainda não conseguiu corresponder ao investimento realizado.

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- No meu entender, 24, 25 jogadores em um elenco profissional, até pela tradição do Vasco na base, é mais que suficiente. Na nossa planificação, houve uma reflexão sobre a posição de ter mais um jogador, que é na posição de volante. Tentamos e, por limitação financeira, não conseguimos. Mas, tirando essa posição, acho que numericamente… É diferente qualitativamente, mas, numericamente, acho que o elenco é suficiente. Mas há jogadores que não entregaram ainda o que esperávamos, mas não tem a ver com o tamanho do elenco - disse Admar.

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Brenner

Entre os casos mais emblemáticos está o de Brenner.

Contratado para ser o centroavante titular da equipe, o atacante chegou cercado de expectativa após sua passagem pelo Cincinnati FC, da MLS. Nos Estados Unidos, havia acumulado números animadores e desembarcou no Rio de Janeiro como uma das principais esperanças para solucionar os problemas ofensivos do Vasco.

O investimento foi significativo. Para contratar o jogador, o clube desembolsou cinco milhões de euros — cerca de R$ 31 milhões — em um acordo parcelado ao longo de três anos. O contrato foi firmado até dezembro de 2029.

Dentro de campo, entretanto, o retorno esteve muito distante do esperado.

Em 24 partidas disputadas, Brenner marcou apenas três gols. Foram 1.091 minutos em campo, com somente um gol no Campeonato Brasileiro, um no Campeonato Carioca e outro na Copa Sul-Americana.

Os números se tornam ainda mais preocupantes quando analisadas as oportunidades desperdiçadas. O atacante acumulou 14 grandes chances perdidas e apenas 28 finalizações ao longo da temporada, desempenho incompatível com o protagonismo esperado de um jogador contratado para liderar o ataque vascaíno.

Brenner lamenta derrota do Vasco contra o Bragantino (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Marino Hinestroza

O atacante colombiano chegou ao Vasco por aproximadamente 5,2 milhões de euros — cerca de R$ 32,5 milhões — tornando-se o maior investimento do clube no mercado de transferências.

A aposta parecia justificável. Aos 21 anos, Hinestroza era considerado uma das principais promessas do futebol colombiano. Pelo Atlético Nacional, disputou 84 partidas, marcou 11 gols e distribuiu 14 assistências. As atuações renderam convocações para a seleção da Colômbia durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

No Vasco, porém, a adaptação tem sido extremamente difícil.

Em 18 jogos disputados, o atacante não marcou gols nem distribuiu assistências. Foram apenas 587 minutos em campo, com 11 grandes chances desperdiçadas e somente 11 finalizações registradas.

O principal problema apontado internamente está relacionado à tomada de decisão. Em diversos momentos, Hinestroza demonstrou dificuldade para interpretar as jogadas e escolher a melhor solução ofensiva, comprometendo ações coletivas e gerando irritação crescente entre os torcedores.

O rendimento abaixo do esperado foi tão significativo que o jogador perdeu espaço na equipe e passou a receber menos oportunidades.

Após a derrota para o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Gaúcho abordou publicamente a situação do colombiano e destacou as dificuldades enfrentadas por atletas sul-americanos em processo de adaptação ao futebol brasileiro.

Lance!

Matheus França

Com atuações discretas e pouca influência ofensiva, Matheus França perdeu espaço na equipe ao longo da temporada. Em oito partidas disputadas, acumulou apenas um gol e 259 minutos em campo.

Mais do que os números modestos, a impressão deixada ao torcedor foi de uma oportunidade desperdiçada. O meia-atacante jamais conseguiu estabelecer uma sequência consistente que justificasse maior protagonismo dentro da equipe.

Agora, como fim do seu empréstimo, o jovem que chegou cercado pela expectativa de recuperar o nível das categorias de base e no início da carreira profissional no Flamengo retorna ao Crystal Palace, da Inglaterra, em baixa.

Robert Renan vive indecisão sobre futuro no Vasco

Embora os problemas ofensivos chamem atenção, a campanha do Vasco também foi marcada pela incapacidade de encontrar equilíbrio defensivo. No Campeonato Brasileiro, o clube sofreu 29 gols e marcou apenas 22. Em toda a competição, conseguiu terminar apenas uma partida sem ser vazado.

Robert Renan chegou ao Vasco em agosto de 2025, em acordo de empréstimo junto ao Zenit, da Rússia, que vai até o dia 30 de junho. Com a paralisação para a Copa do Mundo, caso não tenha o empréstimo estendido ou a opção de compra selada (conforme previsto no contrato), o zagueiro fez seu último jogo com a camisa cruz-maltina na derrota por 1 a 0 contra o Atlético-MG em São Januário.

O zagueiro manteve atuações consistentes na zaga do Vasco e, apesar de ter apresentado bons momentos, não foi suficiente para resolver o problema defensivo da equipe. No Brasileirão 2026, o Vasco só conseguiu ficar uma partida sem sofrer gols. Tem 29 sofridos contra 22 marcados.

Os números mostram que o impacto coletivo do defensor foi menor do que se imaginava.

Com Robert Renan em campo, o Vasco disputou 28 partidas, registrando 10 vitórias, oito empates e dez derrotas, com aproveitamento de 45%. Foram 38 gols marcados e 35 sofridos. Sem o zagueiro, a equipe realizou sete jogos, conquistando duas vitórias, três empates e duas derrotas, com aproveitamento de 43%. O time marcou nove gols e sofreu oito.

Primeiro semestre de frustrações para o Vasco

Ao final do primeiro semestre, o balanço deixa poucas conclusões positivas. O clube que iniciou o ano prometendo estabilidade chega à metade da temporada cercado por incertezas e um cenário de impaciência, desconexão e crise com o torcedor.

A pausa para a Copa do Mundo surge agora como uma oportunidade rara para reorganizar o elenco, recuperar jogadores e corrigir problemas que se acumularam ao longo dos primeiros seis meses do ano. Mas, quando a bola voltar a rolar, o Vasco retornará pressionado por uma realidade que tentou evitar durante toda a temporada: a necessidade urgente de lutar contra o rebaixamento.

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