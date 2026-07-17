Estreia de Pedro Emanuel pelo Vasco tem coincidências com adeus de Renato Gaúcho Novo técnico repetiu última escalação de Renato Gaúcho

Anunciado pelo Vasco na última sexta-feira (10), o técnico Pedro Emanuel estreou com derrota para o Vitória por 1 a 0 no Barradão. O resultado negativo agravou a já crítica situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino abre a zona de rebaixamento na 17ª posição, com 30 pontos e apenas cinco vitórias em 19 rodadas (26% de aproveitamento).

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A última partida do Vasco antes da paralisação para a Copa do Mundo, que também coincidiu com o último jogo de Renato Gaúcho como técnico da equipe, foi a derrota para o Atlético Mineiro por 1 a 0, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o técnico foi a campo com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros, Thiago Mendes e Johan Rojas; Adson, Nuno Moreira e Spinelli.

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46 dias após este jogo, o Vasco voltou a campo com o exato mesmo time. Contra o Vitória, Pedro Emanuel repetiu a última escalação de Renato Gaúcho. Em ambos os jogos, o Vasco foi derrotado por 1 a 0 fora de casa. Curiosamente, com treinadores diferentes, em diferentes situações. Renato Gaúcho, a esta altura, vivia uma fase de forte contestação por parte da torcida. Pedro Emanuel, por outro lado, completou apenas sua primeira semana como treinador e ainda conta com o apoio e paciência do torcedor.