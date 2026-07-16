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Pedro Emanuel passa bastidores do vestiário do Vasco: 'Vontade de mudar o rumo'

Novo técnico foi apresentado na última sexta-feira

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 20:25
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Pedro Emanuel concede entrevista antes de Vitória x Vasco
Pedro Emanuel concede entrevista antes de Vitória x Vasco (Foto: Reprodução/Globoplay)

No primeiro jogo como técnico do Vasco, o português Pedro Emanuel fez questão de destacar que os jogadores e comissão técnica do clube estão inquietos com a colocação ruim no Campeonato Brasileiro. Segundo o técnico, no vestiário o clima é de uma "grande vontade de querer mudar o rumo dos acontecimentos".

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    O Vasco vive situação complicada no Brasileirão. Com 20 pontos, o clube abre a zona de rebaixamento na 17ª posição, com apenas cinco vitórias em 18 rodadas (37% de aproveitamento).

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    — O que eu queria destacar é que, quando cheguei e entrei no CT, senti uma energia muito boa. E essa energia me foi passada não só por toda a comissão técnica, mas também pelos jogadores. Os jogadores demonstraram uma grande vontade de querer mudar o rumo dos acontecimentos, daquilo que vinha acontecendo nos últimos jogos. E isso é fundamental para que possamos evoluir, crescer e corrigir aquilo que não está sendo tão bem feito (...) é um trabalho conjunto e só juntos conseguiremos ter sucesso. E é isso que vamos tentar introduzir desde já, para nos dar uma nova energia, uma nova alma e, acima de tudo, melhores resultados — disse Pedro Manuel, antes de Vitória x Vasco, em entrevista ao Premiere.

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    Adson em ação durante Vitória x Vasco no Barradão pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro
    Adson em ação durante Vitória x Vasco no Barradão pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Fillipe Alves/Agencia F8/Folhapress)

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