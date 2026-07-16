logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Pedro Emanuel vê Vasco sem reação na estreia: 'Nos abateu'

Treinador português lamenta derrota para o Vitória e reconhece dificuldade ofensiva

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 22:46
Favorite o Lance! no Google
Pedro Emanuel em coletiva do Vasco após derrota para o Vitória
Pedro Emanuel em coletiva do Vasco após derrota para o Vitória (Foto: Reprodução/VascoTV)

Após a derrota por 1 a 0 para o Vitória, nesta quinta-feira (16), no Barradão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Pedro Emanuel reconheceu que o Vasco sentiu o gol sofrido e não conseguiu reagir na partida. O treinador português fez sua estreia no comando do Cruz-Maltino e avaliou que a equipe perdeu confiança após sair atrás no placar.

  • Cuiabano, lateral-esquerdo do Vasco em ação na partida contra o Vitória

    Lance em Vitória x Vasco viraliza: ‘Volta Copa do Mundo’

    Fora de Campo
    Há 1 hora
  • Jogadores do Vasco e Vitória disputando bola em partida do Brasileirão

    Falha de titular em Vitória x Vasco gera revolta: ‘Não é possível’

    Fora de Campo
    Há 1 hora
  • Aubameyang em ação pelo Gabão

    Especulado no Vasco, Aubameyang acerta com outro clube

    Futebol Internacional
    Há 1 hora

    • ➡️ Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após derrota para o Vitória

    Segundo Pedro Emanuel, o Vasco vivia seu melhor momento ofensivo quando sofreu o gol de Renato Kayzer, aos 26 minutos do segundo tempo. Para ele, o impacto do lance foi determinante para o desfecho da partida.

    continua após a publicidade

    - Nós sofremos um gol em um momento que estávamos melhorando no contexto ofensivo, estávamos criando oportunidades perto do gol do Vitória. A verdade é que o gol nos abateu. Tivemos respeito pelo momento do Vitória, sabendo que eles estavam em casa. Vou ser sincero, poderíamos ter feito mais principalmente em termos ofensivos. Defensivamente senti bastante rigor, os jogadores fizeram tudo que treinamos nesses últimos três dias. Hoje aconteceu o que é fruto no futebol: no momento menos bom as coisas vão nos acontecer. É viver e lidar com isso. Só podemos ultrapassar com trabalho.

    ➡️ Vasco acerta saída de Hugo Moura para clube da Arábia Saudita

  • Juiz esloveno Slavko Vinčić

    Árbitro da final da Copa já foi detido em festa com drogas, armas e prostitutas

    Copa do Mundo 2026
    Há 22 minutos
  • Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo

    Wilton? Fifa escolhe árbitro para França x Inglaterra na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Árbitro Slavko Vincic mostrando cartão vermelho na Copa do Mundo

    Fifa define árbitro para final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina

    Copa do Mundo 2026
    Há 23 minutos

    • O treinador também analisou as dificuldades ofensivas da equipe. Apesar de admitir a falta de criatividade, ponderou que o estado do gramado e o momento psicológico do elenco influenciaram no desempenho.

    continua após a publicidade

    - Concordo em partes com a falta de inspiração. Mas também a condição do gramado não estava ideal e uma equipe que está em procura de confiança, quando perde a bola ou erra uma ou duas decisões, perde essa confiança. Foi o jogo que esperávamos que seria. É um Vitória muito forte em casa, procurando sempre rápido seus atacantes e bolas nos corredores laterais. Nós estivemos bem, foi um jogo equilibrado em todos os aspectos. Quando a confiança começar a surgir nesses jogadores que podem ser decisivos para nós, aqueles últimos passes podem fazer a diferença.

    💸Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras
    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    continua após a publicidade
    Cauan Barros em ação durante a partida contra o Vitória
    Cauan Barros em ação durante a partida contra o Vitória (Foto: Junior Damasceno/MyPhoto Press/Folhapress)

    ➡️ Vasco inicia processo para venda da SAF com proposta superior a R$ 2 bilhões

    Questionado sobre possíveis reforços na janela de transferências, Pedro Emanuel evitou comentar negociações e reforçou que seu compromisso, neste momento, é desenvolver o elenco que tem à disposição.

    - O mercado está aberto, então tudo é possível: entradas, saídas. Isso cabe naturalmente a nós debater isso internamente. Mas quando fui contratado, era para trabalhar essa equipe, e com os jogadores que estão à minha disposição. Acredito que hoje tivemos melhorias, não aquela que gostaríamos, que era conquistar pontos. Se não ganhássemos, pelo menos levar um ponto, que nos alimentaria também na tabela, mas isso não foi possível. Por isso mesmo vamos continuar trabalhando. Agora naturalmente não vou compartilhar essas questões. Cada coisa no seu tempo. O mercado está aberto e tudo é possível.

    continua após a publicidade

    📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

    Com o resultado, o Vasco permanece na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e volta suas atenções para a sequência da temporada. O Cruz-Maltino viaja para a Colômbia apra enfrentar o Independiente Medellín pelos playoffs da Sul-Americana.

    Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Cauan Barros em ação durante a partida contra o Vitória

    Fora de Campo

    Torcedores apontam culpado por derrota do Vasco para o Vitória: 'Sempre'

    Há 22 minutos
    Pedro Emanuel observa treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa

    Fora de Campo

    Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após derrota para o Vitória

    Há 56 minutos
    Vitória x Vasco - jogadores disputam bola no alto

    Futebol Nacional

    Dê suas notas: quem foi o pior na derrota do Vasco para o Vitória?

    Há 1 hora
    Renato Kayzer comemora gol marcado pelo Vitória contra o Vasco

    Vasco

    Vasco perde para o Vitória na estreia do treinador Pedro Emanuel

    Há 1 hora
    Cuiabano, lateral-esquerdo do Vasco em ação na partida contra o Vitória

    Fora de Campo

    Lance em Vitória x Vasco viraliza: 'Volta Copa do Mundo'

    Há 1 hora
    Jogadores do Vasco e Vitória disputando bola em partida do Brasileirão

    Fora de Campo

    Falha de titular em Vitória x Vasco gera revolta: 'Não é possível'

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Aubameyang em ação pelo Gabão

    Especulado no Vasco, Aubameyang acerta com outro clube

    Pedro Emanuel concede entrevista antes de Vitória x Vasco

    Pedro Emanuel passa bastidores do vestiário do Vasco: 'Vontade de mudar o rumo'

    Pedro Emanuel observa treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa

    Pedro Emanuel define primeira escalação no comando do Vasco no Brasileirão

    BAP durante entrevista à Flamengo TV

    Flamengo aciona agência contra venda da SAF do Vasco

    Hugo Moura é apresentado no Al Fayha

    Ex-Vasco, Hugo Moura é anunciado em clube de Fabio Carille na Arábia Saudita

    Pedro Emanuel observa treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa

    Pedro Emanuel estreia como treinador do Vasco contra o Vitória; veja provável escalação

    Pedrinho está à frente do futebol do Vasco por decisão liminar da Justiça

    Vasco inicia processo para venda da SAF com proposta superior a R$ 2 bilhões

    Hugo Moura faz o símbolo de coração com a mão em comemoração pelo Vasco

    Vasco acerta saída de Hugo Moura para clube da Arábia Saudita

    Vasco enfrenta o Vitória nesta quinta-feira (15), nesta quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília)

    Vitória x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

    Pedrinho caminha no CT Moacyr Barbosa

    777 pode contestar decisão que recolocou Pedrinho na SAF do Vasco; especialista analisa

    Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, à beira do campo no duelo com a Chapecoense pelo Brasileirão

    Palmeiras de 'erro zero' é destaque entre defesas do Brasileirão; veja números

    Spinelli se lamenta durante jogo entre Vasco e Bragantino pelo Brasileirão

    Da eficiência do Palmeiras à imprecisão do Vasco: os ataques do Brasileirão em números

    Jair disputa a bola durante jogo-treino contra o Olaria

    Lesionados do Vasco: Jair e Euder retornam; Matheus Carvalho segue fora

    Paulinho e Mauricio, jogadores do Palmeiras comemoram gol contra o Flamengo em jogo do Brasileirão no Maracanã

    Brasileirão retorna: veja tabela e compare com situação à mesma altura em 2025