Pedro Emanuel vê Vasco sem reação na estreia: 'Nos abateu'
Treinador português lamenta derrota para o Vitória e reconhece dificuldade ofensiva
Após a derrota por 1 a 0 para o Vitória, nesta quinta-feira (16), no Barradão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Pedro Emanuel reconheceu que o Vasco sentiu o gol sofrido e não conseguiu reagir na partida. O treinador português fez sua estreia no comando do Cruz-Maltino e avaliou que a equipe perdeu confiança após sair atrás no placar.
➡️ Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após derrota para o Vitória
Segundo Pedro Emanuel, o Vasco vivia seu melhor momento ofensivo quando sofreu o gol de Renato Kayzer, aos 26 minutos do segundo tempo. Para ele, o impacto do lance foi determinante para o desfecho da partida.
- Nós sofremos um gol em um momento que estávamos melhorando no contexto ofensivo, estávamos criando oportunidades perto do gol do Vitória. A verdade é que o gol nos abateu. Tivemos respeito pelo momento do Vitória, sabendo que eles estavam em casa. Vou ser sincero, poderíamos ter feito mais principalmente em termos ofensivos. Defensivamente senti bastante rigor, os jogadores fizeram tudo que treinamos nesses últimos três dias. Hoje aconteceu o que é fruto no futebol: no momento menos bom as coisas vão nos acontecer. É viver e lidar com isso. Só podemos ultrapassar com trabalho.
➡️ Vasco acerta saída de Hugo Moura para clube da Arábia Saudita
Árbitro da final da Copa já foi detido em festa com drogas, armas e prostitutas
Wilton? Fifa escolhe árbitro para França x Inglaterra na Copa
Fifa define árbitro para final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina
O treinador também analisou as dificuldades ofensivas da equipe. Apesar de admitir a falta de criatividade, ponderou que o estado do gramado e o momento psicológico do elenco influenciaram no desempenho.
- Concordo em partes com a falta de inspiração. Mas também a condição do gramado não estava ideal e uma equipe que está em procura de confiança, quando perde a bola ou erra uma ou duas decisões, perde essa confiança. Foi o jogo que esperávamos que seria. É um Vitória muito forte em casa, procurando sempre rápido seus atacantes e bolas nos corredores laterais. Nós estivemos bem, foi um jogo equilibrado em todos os aspectos. Quando a confiança começar a surgir nesses jogadores que podem ser decisivos para nós, aqueles últimos passes podem fazer a diferença.
💸Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
➡️ Vasco inicia processo para venda da SAF com proposta superior a R$ 2 bilhões
Questionado sobre possíveis reforços na janela de transferências, Pedro Emanuel evitou comentar negociações e reforçou que seu compromisso, neste momento, é desenvolver o elenco que tem à disposição.
- O mercado está aberto, então tudo é possível: entradas, saídas. Isso cabe naturalmente a nós debater isso internamente. Mas quando fui contratado, era para trabalhar essa equipe, e com os jogadores que estão à minha disposição. Acredito que hoje tivemos melhorias, não aquela que gostaríamos, que era conquistar pontos. Se não ganhássemos, pelo menos levar um ponto, que nos alimentaria também na tabela, mas isso não foi possível. Por isso mesmo vamos continuar trabalhando. Agora naturalmente não vou compartilhar essas questões. Cada coisa no seu tempo. O mercado está aberto e tudo é possível.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Com o resultado, o Vasco permanece na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e volta suas atenções para a sequência da temporada. O Cruz-Maltino viaja para a Colômbia apra enfrentar o Independiente Medellín pelos playoffs da Sul-Americana.
Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
Fora de Campo
Torcedores apontam culpado por derrota do Vasco para o Vitória: 'Sempre'Há 22 minutos
Fora de Campo
Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após derrota para o VitóriaHá 56 minutos
Futebol Nacional
Dê suas notas: quem foi o pior na derrota do Vasco para o Vitória?Há 1 hora
Vasco
Vasco perde para o Vitória na estreia do treinador Pedro EmanuelHá 1 hora
Fora de Campo
Lance em Vitória x Vasco viraliza: 'Volta Copa do Mundo'Há 1 hora
Fora de Campo
Falha de titular em Vitória x Vasco gera revolta: 'Não é possível'Há 1 hora
Mais LANCE!