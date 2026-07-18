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Após deixar o Vasco, Matheus França faz hat-trick em volta a time inglês

Jogador havia marcado apenas um gol pelo clube Cruzmaltino

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 14:20
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Matheus França comemorando o hat-trick pelo Crystal Palace
Matheus França comemorando o hat-trick pelo Crystal Palace (Foto: Reprodução)

Menos de um mês após o fim do empréstimo ao Vasco, Matheus França foi o principal nome da vitória do Crystal Palace por 5 a 1 sobre o Swindon Town, neste sábado (18), ao marcar três gols no primeiro amistoso da pré-temporada. O desempenho recoloca o brasileiro em evidência justamente no momento em que tenta convencer a nova comissão técnica de que pode ter espaço no elenco para 2026/27.

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    O hat-trick representa uma mudança brusca de cenário para o jogador de 22 anos. A última temporada foi marcada por dificuldades para encontrar sequência no Vasco, onde chegou cercado de expectativa, mas terminou sem conseguir se firmar entre os titulares. Em 27 partidas pelo clube carioca, marcou apenas uma vez. Agora, precisou de apenas um jogo em seu retorno à Inglaterra para superar essa marca.

    Matheus França teve passagem decepcionante pelo Vasco

    Contratado pelo Vasco em agosto de 2025 para tentar recuperar o futebol que despertou o interesse do Crystal Palace, Matheus França nunca conseguiu assumir protagonismo em São Januário. A maior parte de suas aparições aconteceu saindo do banco de reservas, cenário que limitou sua sequência durante o empréstimo.

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    • O único momento de maior destaque aconteceu já nos últimos capítulos da passagem pelo clube. Em maio, na vitória sobre o Audax Italiano pela Copa Sul-Americana, entrou no intervalo e participou da reação vascaína. Depois de construir uma boa tabela com Nuno Moreira e exigir defesa do goleiro Ahumada em uma primeira finalização, voltou a aparecer dentro da área para receber novamente do português e marcar seu primeiro – e único – gol com a camisa cruz-maltina.

    Aquele lance encerrou um jejum de 399 dias sem balançar as redes. Antes disso, Matheus não marcava desde abril de 2025, quando fez o único gol dele pelo Crystal Palace, em empate contra o Southampton pela Premier League. Apesar da melhora naquele momento, o clube carioca já havia decidido não renovar o empréstimo, e o jogador retornou à Inglaterra ao término do vínculo.

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    Matheus França comemorando o hat-trick pelo Crystal Palace
    Matheus França comemorando o hat-trick pelo Crystal Palace (Foto: Reprodução)

    De volta ao Crystal Palace, Matheus França iniciou uma nova disputa por espaço sob o comando de Pierre Sage, treinador que assumiu a equipe para a temporada 2026/27. Autor de três gols, o meia participou diretamente da vitória construída pelo Palace, que também contou com dois gols de Eddie Nketiah.

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