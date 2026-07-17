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Vasco e Nike planejam retorno da tradicional faixa nas costas do uniforme

Mudança na camisa deve ocorrer apenas em 2028

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 09:00
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Vasco divulga nova camisa em parceria com a Nike (Foto: Divulgação)
Vasco divulga nova camisa em parceria com a Nike (Foto: Divulgação)

O Vasco e a Nike planejam resgatar uma das características mais marcantes da camisa cruz-maltina: a tradicional faixa diagonal também nas costas do uniforme. O Lance! apurou, com exclusividade, que a tendência é que a mudança seja implementada a partir da temporada de 2028.

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    • Desde o início da parceria com a Nike, em 2026, o uniforme do Vasco segue um "chassi" global da fornecedora. Por isso, a parte de trás da camisa é lisa, sem a continuidade da faixa diagonal, uma alteração que gerou críticas de parte da torcida.

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    Em 2027, a Nike manterá a mesma base de uniformes por causa da Copa do Mundo Feminina, o que inviabiliza alterações estruturais no modelo utilizado pelos clubes patrocinados pela marca. A expectativa é que um novo padrão seja adotado em 2028, abrindo espaço para o retorno da faixa nas costas.

    A reivindicação é antiga entre os vascaínos. Além de fazer parte da identidade visual do clube, a faixa nas costas permite que a camisa seja imediatamente reconhecida mesmo quando a camisa é vista de costas, algo considerado um diferencial do uniforme ao longo da história.

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    Outra novidade, está prevista já para 2027, envolve a camisa versão torcedor. O Lance! apurou que o modelo passará a utilizar o mesmo tecido empregado pela "Nike Global", com padrão de qualidade superior ao atual. Além disso, a produção deixará de ser feita no Brasil.

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    A boa relação entre Vasco e Nike também foi ainda mais fortalecida pelo desempenho comercial da parceria. Segundo apuração da reportagem, a fornecedora ficou positivamente surpresa com o volume de vendas das camisas do clube, que superou as projeções iniciais neste primeiro momento.

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    Antes das mudanças previstas para 2028, o Vasco ainda terá novidades no uniforme. Em setembro deste ano, o clube lançará o terceiro uniforme da temporada, o primeiro desenvolvido pela Nike, na cor amarela. Paralelamente, a fornecedora já trabalha em conjunto com o clube na criação do terceiro uniforme de 2027, que será lançado no segundo semestre do próximo ano.

    Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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