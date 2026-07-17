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Vasco encerra o primeiro turno no Z-4 e terá desafios nos dois lados do campo

Treinador Pedro Emanuel precisa buscar melhorar o desempenho ofensivo e defensivo

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 07:15
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Pedro Emanuel chegando para a partida entre Vasco e Vitória no Barradão
Pedro Emanuel chegando para a partida entre Vasco e Vitória no Barradão (Foto: Matheus Lima/Vasco)

A estreia de Pedro Emanuel no comando do Vasco terminou com derrota por 1 a 0 para o Vitória, nesta quinta-feira (16), no Barradão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve o Cruz-Maltino na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, ao fim do primeiro turno, e evidenciou problemas que o treinador português precisará corrigir tanto no sistema defensivo quanto no setor ofensivo.

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    O primeiro desafio passa pela defesa. Com o gol sofrido diante do Vitória, o Vasco chegou a 30 gols sofridos em 19 partidas e encerrou a primeira metade da competição com a quarta pior defesa do Campeonato Brasileiro. Além da vulnerabilidade coletiva, a equipe também sofre com falhas individuais. Segundo as estatísticas do Sofascore, o Cruz-Maltino é o time que mais cometeu erros que resultaram diretamente em gols adversários, com oito no total. O mais recente aconteceu justamente no Barradão, quando Barros errou na saída de bola e viu Renê aproveitar a oportunidade para marcar o gol da vitória baiana.

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    Se defensivamente o cenário preocupa, o ataque também vive um momento de baixa. Apesar de ter marcado 22 gols no Brasileirão - número que coloca o Vasco como o 12º melhor ataque da competição -, a equipe atravessa um jejum importante. O Cruz-Maltino não balança as redes há três rodadas, acumulando derrotas por 1 a 0 para Atlético-MG e Vitória, além do revés por 3 a 0 diante do Red Bull Bragantino.

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    Na estreia de Pedro Emanuel, o Vasco até apresentou uma melhora no início do segundo tempo, controlando mais a posse de bola e ocupando o campo ofensivo. No entanto, voltou a ter dificuldades para transformar volume em chances claras e pouco ameaçou Lucas Arcanjo. Após sofrer o gol, o time também mostrou pouca capacidade de reação na partida.

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    Com pouco tempo para treinos do apertado calendário brasileiro e a equipe pressionada na tabela, Pedro Emanuel terá a missão de reorganizar um Vasco que precisa voltar a ser competitivo nas duas áreas do campo para tentar deixar a zona de rebaixamento no segundo turno.

    O Cruz-Maltino viaja para a Colômbia apra enfrentar o Independiente Medellín pelos playoffs da Sul-Americana.

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