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Vasco perde para o Vitória na estreia do treinador Pedro Emanuel

O Cruz-Maltino segue na zona do rebaixamento com o resultado

PorFernanda GondimPedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 21:31
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Renato Kayzer comemora gol marcado pelo Vitória contra o Vasco
Renato Kayzer comemora gol marcado pelo Vitória contra o Vasco (Foto: Fillipe Alves/Agencia F8/Folhapress)

O Vasco foi superado por 1 a 0 pelo Vitória na partida de estreia do treinador Pedro Emanuel no comando da equipe. O gol foi marcado pelo atacante Renato Kayzer, que balançou as redes após uma falha do volante Barros.

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    Primeiro tempo morno

    Quem esperava um jogo movimentado entre Vitória e Vasco encontrou um primeiro tempo de pouca qualidade no Barradão. As equipes erraram muitos passes, criaram pouco e travaram um duelo marcado por disputas físicas. A principal oportunidade foi do Vitória, quando Erick recebeu livre próximo à pequena área, mas finalizou para fora. Até o intervalo, prevaleceu a falta de criatividade dos dois lados.

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    Vitória aproveita o erro e garante os três pontos

    Na etapa final, o Vasco voltou melhor e passou a ocupar mais o campo de ataque, criando algumas chegadas ao gol defendido por Lucas Arcanjo. No entanto, aos 26 minutos, Renato Kayzer, ex-jogador do Cruz-Maltino e atualmente no Vitória, aproveitou um erro de Barros na saída de bola para marcar o único gol da partida. Depois do gol, o Vasco não conseguiu reagir e acabou derrotado no Barradão.

    Erick, do Vitória, finaliza na partida contra o Vasco, pelo Brasileirão
    Erick, do Vitória, finaliza na partida contra o Vasco, pelo Brasileirão (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

    Visão do Lance!

    Lance Capital 💡

    O erro da na saída de bola do volante Barros, que gerou o único da partida e garantiu os três pontos para o Vitória.

    Deu aula 🏅

    O centroavante Renato Kayzer foi decisivio ao sair do banco e precisar apenas de seis minutos para marcar o primeiro gol do Vitória na partida.

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    Não vou ver isso sozinho 😱

    Logo aos cinco minutos, Cuiabano deu uma bela caneta pela direita e avançou em direção a área adversária, mas na hora de finalizar pegou muito mal na bola.

    Ficou abaixo 📉

    Além de falhar no gol adversário, o volante Barros teve uma atuação abaixo na partida contra o Vitória.

    ✅ FICHA TÉCNICA
    VITÓRIA X VASCO
    BRASILEIRÃO - 19ª RODADA

    📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de julho de 2026, às 19h30 (de Brasília)
    📍 Local: Barradão
    🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
    🚩 Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)
    🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
    ⚽Gols: Renato Kayzer
    🟨 Cartões amarelos: -
    🟥 Cartões amarelos: -

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    Provável do Vitória (Técnico: Jair Ventura)

    Lucas Arcanjo; Jamerson (Brítez), Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Emmanuel Martínez e Zé Vitor Pochettino); Erick (Marinho) e Renê (Renato Kayzer); Tarzia (Fabria).

    Provável do Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

    Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros, Thiago Mendes (Tchê Tchê) e Johan Rojas (Andrés Gómez); Adson (Marino), Nuno Moreira (David) e Spinelli (Brenner)

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