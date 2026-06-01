Análise: Vitória com perspectivas de evolução dá fôlego e confiança para o Atlético trabalhar na pausa da Copa

Na última partida do Atlético antes da pausa para a Copa do Mundo, o Galo conseguiu fazer algo que tem sido uma das suas maiores dificuldades na temporada: apresentar um bom desempenho fora de casa e transformar isso em vitória. Com uma atuação consistente, a equipe venceu o Vasco por 1 a 0 e encerrou o primeiro semestre com um resultado importante.

Na última partida antes da pausa para a Copa do Mundo, o Atlético conseguiu fazer algo que tem sido uma das suas maiores dificuldades na temporada: apresentar um bom desempenho fora de casa e transformar isso em vitória. Com uma atuação consistente, a equipe venceu o Vasco por 1 a 0 e encerrou o primeiro semestre com um resultado importante.

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Mais do que os três pontos, o triunfo traz confiança e tranquilidade para o trabalho durante a intertemporada. A pausa será uma oportunidade para Eduardo Domínguez corrigir problemas, recuperar jogadores e ajustar a equipe para a sequência da temporada. O objetivo é que o Atlético retorne após a Copa com um rendimento superior ao apresentado nos primeiros meses do ano e em condições de brigar de forma mais consistente por seus objetivos.

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Desfalques obrigaram mudanças de peças e desenho tático

Com muitos desfalques, o técnico Eduardo Domínguez precisou encontrar alternativas para escalar o Atlético. Além das ausências já conhecidas, Cassierra sentiu um problema físico durante o aquecimento e foi cortado da partida, aumentando para dez o número de baixas da equipe.

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No desenho tático inicial, foi possível perceber algumas mudanças importantes de posicionamento. Na defesa, Domínguez manteve o esquema com três zagueiros, mas com uma formação totalmente diferente da habitual, composta por Vitor Hugo, Lyanco e Román. Natanael, que vinha atuando no miolo da zaga, foi deslocado para a ala direita, com Lodi mantido pelo lado esquerdo.

No meio-campo, Tomás Pérez atuava à frente da linha defensiva, sendo o principal responsável pela proteção da defesa e o único volante de origem no setor. Já Victor Hugo, que era cotado para formar dupla com Pérez, apareceu em uma função mais avançada, aproximando-se de Reinier, referência ofensiva da equipe. Pelos lados do campo, Bernard ocupava o corredor esquerdo, enquanto Cuello atuava pela direita, dando amplitude ao sistema ofensivo atleticano.

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Primeiro tempo eficiente do Atlético

O Atlético levou um susto logo nos primeiros segundos de partida, justamente em uma das principais dificuldades da equipe na temporada: a bola aérea defensiva. Com menos de um minuto, Spinelli apareceu entre os três zagueiros atleticanos e conseguiu cabecear com perigo, obrigando Everson a fazer uma grande defesa e evitar o gol vascaíno.

Nos minutos iniciais, o Atlético encontrou dificuldades para se ajustar em campo. A nova formação defensiva ainda buscava entrosamento, e os zagueiros apresentavam problemas de sincronização e posicionamento. Com isso, o Vasco conseguiu chegar algumas vezes ao ataque e finalizar, embora sem grande precisão.

A partir da metade da primeira etapa, porém, o Galo passou a equilibrar as ações e aumentar sua presença ofensiva. Bernard assumiu protagonismo na construção das jogadas, organizando o jogo e distribuindo passes para os corredores laterais. Além disso, o Atlético encontrava espaços para acelerar as transições entre defesa e ataque, explorando a velocidade pelos lados do campo.

O melhor momento atleticano foi coroado com a abertura do placar. A bola parada ofensiva, foi uma importante arma da equipe. Após cobrança de escanteio, Vitor Hugo subiu mais alto que a marcação vascaína e cabeceou com firmeza, sem chances para Léo Jardim. Titular após um período recebendo poucas oportunidades, o zagueiro mostrou uma de suas principais virtudes, o jogo aéreo, e marcou seu sexto gol com a camisa alvinegra.

Após o gol, o Atlético conseguiu manter o controle da partida e dificultar as investidas do Vasco. A equipe carioca encerrou o primeiro tempo com 11 finalizações, mas a maioria delas sem qualidade ou grande perigo, sendo apenas quatro na direção do gol. Já o Galo finalizou menos vezes, seis ao todo, porém foi mais eficiente: três chutes acertaram o alvo e as chegadas atleticanas levavam mais perigo à meta adversária.

Vitor Hugo comemora gol contra o Vasco (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Galo sólido e organizado na segunda etapa para segurar placar

Na segunda etapa, o Atlético precisou adotar uma postura mais defensiva desde os primeiros minutos. Empurrado pela torcida, o Vasco voltou do intervalo pressionando em busca do empate e passou a ocupar mais o campo de ataque.

Diante desse cenário, a equipe de Eduardo Domínguez optou por ceder a posse de bola ao adversário e se organizar em um bloco compacto à frente da área de Everson. O objetivo era fechar espaços, bloquear finalizações e dificultar as ações ofensivas do time carioca.

Após um início de jogo marcado por alguns problemas de posicionamento e sincronização, o trio de zaga conseguiu se ajustar. Na segunda etapa, os defensores mostraram mais entrosamento e segurança, afastando cruzamentos e neutralizando boa parte das investidas vascaínas.

Na metade do segundo tempo, Domínguez reforçou ainda mais o sistema defensivo. Bernard e Victor Hugo, jogadores com características mais criativas, deixaram o campo para as entradas de Alexsander e Cissé, atletas com maior capacidade de marcação e combate. As mudanças deram novo fôlego à equipe e aumentaram a proteção à defesa.

Quando recuperava a bola, porém, o Atlético encontrava dificuldades para aproveitar os espaços deixados pelo Vasco. Em diversas oportunidades de contra-ataque, a equipe falhou no último passe ou tomou decisões equivocadas, desperdiçando chances de acelerar as transições e ampliar a vantagem no placar.

Nos minutos finais, o Vasco aumentou a pressão e criou situações de perigo, mas Éverson voltou a ser decisivo. O goleiro atleticano realizou importantes defesas, principalmente na reta final da partida, garantindo a manutenção do resultado e confirmando a vitória do Galo por 1 a 0.

Iván Román contra o Vasco (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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