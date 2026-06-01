Torcedor ilustre do Vasco manda recado a Rayan antes do embarque da Seleção: 'Vai ser'
Delegação irá embarcar para os Estados Unidos nesta segunda-feira (1)
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A Seleção Brasileira deixou a sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), às 20h (de Brasília), desta segunda-feira (1), rumo ao aeroporto Galeão. Lá, a delegação irá rumo aos Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo de 2026. E no aeroporto os torcedores fazem festa esperando a chegada dos jogadores, inclusive, Caíque, torcedor ilustre e conhecido por estar em todos os jogos do Vasco.
Seleção Brasileira deixa sede da CBF rumo ao Galeão
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Durante a espera ansiosa dos torcedores presentes no aeroporto Galeão, Caíque comentou sobre como o ex-jogador do Vasco, Rayan será o grande protagonista do Mundial.
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— O Rayan vai... O Rayan vai honrar também, com esses moleques caindo...Antes de mais nada, o Rayan vai ser o cara também. Rayan! Traz esse hexa pra mim, é o Caíque. Leva fé em você, moleque — afirmou.
Ao ser perguntado sobre o gol do camisa 26 da Seleção Brasileira, na goleada por 6 a 2 contra o Panamá, no Maracanã, Caíque se emocionou ao afirmar que o chute de Rayan não seria defendido por ninguém.
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— Esquece! Aquele chute daquele cara ali, não há goleiro no mundo nenhum que pegue. E o gol... ó, a minha previsão, gente, vai ser Brasil e Argentina. O... Rayan vai largar o prego, o goleiro vai espalmar e o Neymar vai guardar, esquece — finalizou.
Confira:
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Seleção rumo à Copa do Mundo 2026
Agora, a delegação brasileira se direciona ao Aeroporto Internacional Galeão. O embarque para os Estados Unidos acontece às 22h (de Brasília). A cidade de Nova Jersey será a base do Brasil para a disputa da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.
A Seleção Brasileira tem mais um amistoso preparatório agendado antes da estreia na Copa do Mundo. O Brasil enfrenta o Egito no próximo sábado (6). A primeira partida do time brasileiro no Mundial está marcada para 13 de junho.
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Na data, a equipe do treinador Carlo Ancelotti enfrenta o Marrocos, em Nova York, Estados Unidos. Além da seleção africana, o Brasil também irá enfrentar Escócia e Haiti, pelo Grupo C, no início do torneio.
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