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Especulado no Vasco, Aubameyang acerta com outro clube

Atacante gabonês vai assinar contrato de dois anos com o Deportivo La Coruña

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 20:37
Atualizado há 11 minutos
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Aubameyang em ação pelo Gabão
Aubameyang em ação pelo Gabão (Foto: Reprodução / Instagram)

O destino de Pierre-Emerick Aubameyang está definido. Após ser especulado como possível reforço do Vasco, o atacante de 37 anos acertou sua transferência para o Deportivo La Coruña, recém-promovido à LaLiga. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube espanhol chegou a um acordo com o Olympique de Marselha por cerca de 1,5 milhão de euros (aproximadamente R$ 8,6 milhões), e o gabonês deve assinar contrato válido por duas temporadas após a realização dos exames médicos.

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    O nome de Aubameyang chegou a ser analisado pelo Vasco durante a janela de transferências, mas o clube carioca decidiu encerrar qualquer possibilidade de negociação. O principal obstáculo foi o alto salário pedido pelo atacante, considerado incompatível com a realidade financeira cruz-maltina e acima do teto estabelecido para reforços.

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    • Mesmo com o interesse inicial, a diretoria do Vasco concluiu que os vencimentos exigidos por Aubameyang tornavam a operação inviável. O atacante teria um dos maiores salários do futebol das Américas, valor considerado fora das possibilidades do clube neste momento.

    Diante do cenário, o departamento de futebol optou por direcionar os esforços para alvos financeiramente mais acessíveis, encerrando as conversas antes que a negociação avançasse.

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    Retorno ao futebol espanhol

    A transferência marca a volta de Aubameyang ao futebol espanhol, onde teve passagem marcante pelo Barcelona. Em 2022, após deixar o Arsenal, o atacante conquistou o título de LaLiga com o clube catalão antes de seguir para o Chelsea.

    Na equipe inglesa, porém, viveu uma passagem discreta, com apenas um gol em 15 partidas da Premier League. Depois, atuou uma temporada pelo Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, antes de retornar ao Olympique de Marselha.

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    Na última temporada pelo clube francês, marcou 13 gols em todas as competições, incluindo dois diante do Newcastle, pela Champions League. No entanto, perdeu espaço após um episódio de indisciplina e acabou sendo afastado do elenco. Ao todo, Aubameyang deixa o Olympique de Marselha com 48 gols em 81 partidas.

    Éder Militão e Aubameyang durante duelo entre Marseille e Real Madrid (Foto: Thomas Coex/AFP)
    Éder Militão e Aubameyang durante duelo entre Marseille e Real Madrid (Foto: Thomas Coex/AFP)

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