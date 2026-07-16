Especulado no Vasco, Aubameyang acerta com outro clube
Atacante gabonês vai assinar contrato de dois anos com o Deportivo La Coruña
O destino de Pierre-Emerick Aubameyang está definido. Após ser especulado como possível reforço do Vasco, o atacante de 37 anos acertou sua transferência para o Deportivo La Coruña, recém-promovido à LaLiga. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube espanhol chegou a um acordo com o Olympique de Marselha por cerca de 1,5 milhão de euros (aproximadamente R$ 8,6 milhões), e o gabonês deve assinar contrato válido por duas temporadas após a realização dos exames médicos.
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O nome de Aubameyang chegou a ser analisado pelo Vasco durante a janela de transferências, mas o clube carioca decidiu encerrar qualquer possibilidade de negociação. O principal obstáculo foi o alto salário pedido pelo atacante, considerado incompatível com a realidade financeira cruz-maltina e acima do teto estabelecido para reforços.
🚨⚪️🔵 Pierre Aubameyang to Deportivo La Coruña, here we go! Deal in place on €1.5m transfer fee.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2026
Auba will leave Olympique Marseille and try new chapter in La Liga. 🇬🇦🇪🇸 pic.twitter.com/JS5Yltk2zT
Salário inviabilizou negociação com o Vasco
Mesmo com o interesse inicial, a diretoria do Vasco concluiu que os vencimentos exigidos por Aubameyang tornavam a operação inviável. O atacante teria um dos maiores salários do futebol das Américas, valor considerado fora das possibilidades do clube neste momento.
Diante do cenário, o departamento de futebol optou por direcionar os esforços para alvos financeiramente mais acessíveis, encerrando as conversas antes que a negociação avançasse.
Retorno ao futebol espanhol
A transferência marca a volta de Aubameyang ao futebol espanhol, onde teve passagem marcante pelo Barcelona. Em 2022, após deixar o Arsenal, o atacante conquistou o título de LaLiga com o clube catalão antes de seguir para o Chelsea.
Na equipe inglesa, porém, viveu uma passagem discreta, com apenas um gol em 15 partidas da Premier League. Depois, atuou uma temporada pelo Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, antes de retornar ao Olympique de Marselha.
Na última temporada pelo clube francês, marcou 13 gols em todas as competições, incluindo dois diante do Newcastle, pela Champions League. No entanto, perdeu espaço após um episódio de indisciplina e acabou sendo afastado do elenco. Ao todo, Aubameyang deixa o Olympique de Marselha com 48 gols em 81 partidas.
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