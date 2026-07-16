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Ex-Vasco, Hugo Moura é anunciado em clube de Fabio Carille na Arábia Saudita

Volante de 28 anos assinou contrato até 2028 com o clube saudita

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 14:07
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Hugo Moura é apresentado no Al Fayha
Hugo Moura é apresentado no Al Fayha (Foto: Reprodução/Al Fayha SC/ Instagram)

Hugo Moura foi oficializado nesta quarta-feira (15) como novo reforço do Al Fayha, da primeira divisão da Arábia Saudita. O volante brasileiro de 28 anos assinou contrato válido até 2028 e inicia um novo capítulo na carreira após defender o Vasco nas últimas duas temporadas.

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    A contratação aconteceu a pedido do técnico Fábio Carille, com quem Hugo trabalhou entre 2024 e 2025 no clube carioca. O jogador já se apresentou ao novo time, que realiza a pré-temporada na Holanda, e iniciou os treinamentos com o restante do elenco.

    Em sua apresentação, o volante comemorou a oportunidade de atuar no futebol saudita e destacou a expectativa para o novo desafio.

    — Estou muito feliz por esse novo desafio. Quero agradecer ao Al Fayha pela confiança e espero retribuir dentro de campo, ajudando o clube a conquistar os objetivos — afirmou.

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    • Hugo Moura deixa o Vasco após disputar 120 partidas, com quatro gols marcados e sete assistências. Durante sua passagem por São Januário, viveu um dos momentos mais consistentes da carreira e chegou a usar, pela primeira vez, a braçadeira de capitão da equipe.

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    Hugo Moura celebra vitória do Vasco contra o Flamengo
    Hugo Moura celebra gol contra o Flamengo (Foto: Matheus Lima/Vasco)

    Carreira de Hugo Moura até o Al Fayha

    Revelado pelo Flamengo, o meio-campista integrou o elenco campeão do Campeonato Brasileiro e da Libertadores em 2019. Depois, acumulou passagens por Coritiba e Athletico Paranaense antes de se transferir para o Vasco, onde se consolidou como um dos jogadores mais utilizados do elenco.

    Agora, no Al Fayha, Hugo Moura inicia a preparação para a temporada 2026/27. O primeiro compromisso da equipe será neste sábado (18), em amistoso contra o NEC Nijmegen, da Holanda. O volante já treinou com os novos companheiros e pode fazer sua estreia na partida.

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