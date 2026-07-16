Ex-Vasco, Hugo Moura é anunciado em clube de Fabio Carille na Arábia Saudita
Volante de 28 anos assinou contrato até 2028 com o clube saudita
Hugo Moura foi oficializado nesta quarta-feira (15) como novo reforço do Al Fayha, da primeira divisão da Arábia Saudita. O volante brasileiro de 28 anos assinou contrato válido até 2028 e inicia um novo capítulo na carreira após defender o Vasco nas últimas duas temporadas.
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A contratação aconteceu a pedido do técnico Fábio Carille, com quem Hugo trabalhou entre 2024 e 2025 no clube carioca. O jogador já se apresentou ao novo time, que realiza a pré-temporada na Holanda, e iniciou os treinamentos com o restante do elenco.
Em sua apresentação, o volante comemorou a oportunidade de atuar no futebol saudita e destacou a expectativa para o novo desafio.
— Estou muito feliz por esse novo desafio. Quero agradecer ao Al Fayha pela confiança e espero retribuir dentro de campo, ajudando o clube a conquistar os objetivos — afirmou.
Hugo Moura deixa o Vasco após disputar 120 partidas, com quatro gols marcados e sete assistências. Durante sua passagem por São Januário, viveu um dos momentos mais consistentes da carreira e chegou a usar, pela primeira vez, a braçadeira de capitão da equipe.
Carreira de Hugo Moura até o Al Fayha
Revelado pelo Flamengo, o meio-campista integrou o elenco campeão do Campeonato Brasileiro e da Libertadores em 2019. Depois, acumulou passagens por Coritiba e Athletico Paranaense antes de se transferir para o Vasco, onde se consolidou como um dos jogadores mais utilizados do elenco.
Agora, no Al Fayha, Hugo Moura inicia a preparação para a temporada 2026/27. O primeiro compromisso da equipe será neste sábado (18), em amistoso contra o NEC Nijmegen, da Holanda. O volante já treinou com os novos companheiros e pode fazer sua estreia na partida.
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