Pedro Emanuel define primeira escalação no comando do Vasco no Brasileirão
Novo técnico comandará a equipe no Barradão
Após quase dois meses de paralisação, o Vasco retorna à temporada regular em duelo contra o Vitória, pela 19ª rodada do Brasileirão, no Barradão. Pedro Emanuel, novo técnico do clube anunciado na última sexta-feira (10), já estará à beira do campo, liderando a equipe cruz-maltina em busca dos três pontos.
O Vasco vive situação complicada no Brasileirão. Com 20 pontos, o clube abre a zona de rebaixamento na 17ª posição, com apenas cinco vitórias em 18 rodadas (37% de aproveitamento).
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Escalação do Vasco para enfrentar o Vitória pela 19ª rodada do Brasileirão:
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Escalação do Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros, Thiago Mendes e Johan Rojas; Adson, Nuno Moreira e Spinelli.
O novo treinador começou os trabalhos no CT Moacyr Barbosa apenas no dia 11 de julho, tendo menos de uma semana de preparação antes do jogo em Salvador.
Para a partida, Pedro Emanuel contará com o retorno do volante Jair, relacionado novamente após quase um ano afastado para tratar uma grave lesão no joelho. O lateral-esquerdo Paulinho, único reforço anunciado pelo clube nesta janela de transferências, também fica à disposição e pode fazer sua estreia. Já o atacante Andrés Gómez retorna após defender a Colômbia na Copa do Mundo e tem boas chances de começar a partida entre os titulares.
✅ FICHA TÉCNICA
VITÓRIA X VASCO
BRASILEIRÃO - 19ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de julho de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Barradão
📺 Onde assistir: Premiere (Pay-per-view).
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)
🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
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