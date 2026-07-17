logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Erros individuais custam 32 pontos ao Vasco no Campeonato Brasileiro

Cruz-Maltino abre a zona de rebaixamento

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 22:31
Favorite o Lance! no Google

A campanha do Vasco no Campeonato Brasileiro tem sido marcada por um problema recorrente que ajuda a explicar a presença da equipe na zona de rebaixamento. Um levantamento dos jogos em que o Cruz-Maltino perdeu pontos na competição mostra que erros individuais foram determinantes em boa parte dos resultados negativos da equipe.

  • Empresário Marcos Lamacchia posa para foto

    Vasco: advogado de Lamacchia garante e explica diferenças com a 777

    Vasco
    Há 1 hora
  • Renato Gaúcho, ex-técnico do Vasco, e Pedro Emanuel, atual treinador

    Estreia de Pedro Emanuel pelo Vasco tem coincidências com adeus de Renato Gaúcho

    Vasco
    Há 1 hora

    • Nesta análise foram consideradas apenas partidas do Campeonato Brasileiro em que o Vasco empatou ou foi derrotado. Atualmente, o clube ocupa a 17ª colocação, abre a zona de rebaixamento com 30 pontos e soma apenas cinco vitórias em 19 rodadas.

    continua após a publicidade

    ➡️ Estreia de Pedro Emanuel pelo Vasco tem coincidências com adeus de Renato Gaúcho

    Falhas individuais custam caro ao Vasco no Brasileirão:

    Vitória 1 x 0 Vasco - 19ª rodada (16/07)
    - Léo Jardim iniciou a saída de bola com Robert Renan, que acionou Kauan Barros. O volante recebeu de costas, demorou para definir a jogada e acabou desarmado por Renato Kayzer na entrada da área. O atacante ficou cara a cara com o goleiro e apenas deslocou Léo Jardim para marcar o único gol da partida.

  • Lionel Scaloni fala durante coletiva de imprensa prévia ao jogo entre Argentina e Espanha, pela final da Copa do Mundo

    Técnico da Argentina elogia Espanha e se esquiva sobre futuro de Messi

    Copa do Mundo 2026
    Há 53 minutos
  • Goleiro da Argentina, Dibu Martínez concede entrevista coletiva antes da final da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha

    Dibu Martínez faz desabafo antes da final da Copa: 'Só penso em ganhar'

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Lionel Messi, da Argentina, em evento antes da final da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha

    Messi manda recado para Yamal antes da final: 'Impedir o melhor jogo dele'

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • Vasco 0 x 3 Bragantino - 17ª rodada (24/05)
    - 1º gol: Nos minutos finais da primeira etapa, Lucas Piton tentou cortar um lançamento de cabeça no meio-campo, mas errou o movimento e entregou a bola ao Bragantino. Rodriguinho aproveitou o espaço, conduziu o contra-ataque e finalizou com precisão para abrir o placar. O lateral foi substituído aos sete minutos do segundo tempo sob fortes vaias da torcida em São Januário.
    - 3º gol: Já na reta final da partida, Saldívia tentou recuar a bola para Léo Jardim, mas errou a força do passe dentro da área. Fernando interceptou a jogada com facilidade e só precisou tocar para o gol, transformando a vitória em goleada.

    continua após a publicidade

    Internacional 4 x 1 Vasco - 16ª rodada (16/05)
    - 2º gol: Léo Jardim tentou sair jogando pelo chão, mas errou o passe e entregou a bola nos pés de Carbonero. O atacante rapidamente encontrou Alerrandro, que bateu colocado, sem chances para o goleiro.
    - 4º gol: Tchê Tchê se atrapalhou com a bola no campo defensivo e, ao tentar recuar para a defesa, entregou a posse para Bernabei. O lateral avançou pela esquerda, tabelou com Alerrandro e a jogada terminou com Carbonero completando para as redes.

    Flamengo 2 x 2 Vasco - 14ª rodada (03/05)
    - Aos 14 minutos do segundo tempo, Paulo Henrique cometeu um pênalti "infantil" ao pisar no pé de Pedro dentro da área, no momento em que o atacante já tinha pouco ângulo para finalizar. Após revisão do VAR, a arbitragem confirmou a infração. Na cobrança, Pedro converteu e empatou o clássico.

    continua após a publicidade

    Coritiba 1 x 1 Vasco - 9ª rodada (01/04)
    - O Vasco conquistava a vitória até os 44 minutos, quando Saldívia marca gol contra de cabeça.

    Cruzeiro 3 x 3 Vasco - 6ª rodada (15/03)
    - Aos 14 minutos do segundo tempo, com o Vasco vencendo por 2 a 1, Kauan Barros é expulso por pisão em Matheus Pereira. A expulsão condiciona completamente o jogo do Vasco, que vinha bem, mas com um jogador a menos, foi dominado e sofreu o empate.

    Santos 2 x 1 Vasco - 4ª rodada (26/02)
    - No segundo gol do Santos, Saldívia e Paulo Henrique se atrapalham tentando afastar bola no ar e geram contra-ataque para o Santos, que termina em gol de Neymar.

    continua após a publicidade

    Mirassol 2 x 1 Vasco - 1ª rodada (29/01)
    -1º gol: Mirassol empata o jogo com gol contra de Carlos Cuesta.
    - 2º gol: Pouco depois, Lucas Piton errou a saída de bola no campo defensivo e entregou a posse ao adversário. Eduardo aproveitou o presente, avançou e marcou o gol da virada.

    Episódios de falha clara na marcação:

    Remo 1 x 1 Vasco - 11ª rodada (11/04)
    -Em cobrança de falta distante, Marllon recebeu completamente livre dentro da pequena área e cabeceou sem sofrer qualquer tipo de marcação.

    continua após a publicidade

    Vasco 1 x 2 Botafogo - 10ª rodada (04/04)
    - No primeiro gol do Botafogo, que empatou o jogo, Lucas Villalba recebeu cruzamento longo e completamente sozinho, cabeceou para fazer o gol.

    Vasco 0 x 1 Bahia - 3ª rodada (11/02)
    - Luciano Juba recebeu cruzamento de escanteio completamente sozinho na pequena área, finalizando com tranquilidade para fazer o gol da vitória.

    continua após a publicidade

    Vasco 0 x 1 Atlético Mineiro - 18ª rodada (31/05)
    - Em cobrança de escanteio, Robert Renan perdeu a referência de Vitor Hugo e sequer conseguiu disputar a bola pelo alto. Livre dentro da área, o zagueiro do Atlético-MG cabeceou sem qualquer contestação para marcar o gol da vitória.

    📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

    Saldivia Vasco Nova Iguaçu
    Vasco ocupa a 17º colocação na tabela do Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Empresário Marcos Lamacchia posa para foto

    Vasco

    Vasco: advogado de Lamacchia garante e explica diferenças com a 777

    Há 2 horas
    Renato Gaúcho, ex-técnico do Vasco, e Pedro Emanuel, atual treinador

    Vasco

    Estreia de Pedro Emanuel pelo Vasco tem coincidências com adeus de Renato Gaúcho

    Há 4 horas
    Modelo da camisa preta do Vasco produzida pela Nike

    Vasco

    Vasco e Nike planejam retorno da tradicional faixa nas costas do uniforme

    Há 13 horas
    Pedro Emanuel chegando para a partida entre Vasco e Vitória no Barradão

    Vasco

    Vasco encerra o primeiro turno no Z-4 e terá desafios nos dois lados do campo

    Há 15 horas
    Pedro Emanuel em coletiva do Vasco após derrota para o Vitória

    Vasco

    Pedro Emanuel vê Vasco sem reação na estreia: 'Nos abateu'

    Há 23 horas
    Cauan Barros em ação durante a partida contra o Vitória

    Fora de Campo

    Torcedores apontam culpado por derrota do Vasco para o Vitória: 'Sempre'

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    Pedro Emanuel observa treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa

    Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após derrota para o Vitória

    Vitória x Vasco - jogadores disputam bola no alto

    Dê suas notas: quem foi o pior na derrota do Vasco para o Vitória?

    Renato Kayzer comemora gol marcado pelo Vitória contra o Vasco

    Vasco perde para o Vitória na estreia do treinador Pedro Emanuel

    Cuiabano, lateral-esquerdo do Vasco em ação na partida contra o Vitória

    Lance em Vitória x Vasco viraliza: 'Volta Copa do Mundo'

    Jogadores do Vasco e Vitória disputando bola em partida do Brasileirão

    Falha de titular em Vitória x Vasco gera revolta: 'Não é possível'

    Aubameyang em ação pelo Gabão

    Especulado no Vasco, Aubameyang acerta com outro clube

    Pedro Emanuel concede entrevista antes de Vitória x Vasco

    Pedro Emanuel passa bastidores do vestiário do Vasco: 'Vontade de mudar o rumo'

    Pedro Emanuel observa treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa

    Pedro Emanuel define primeira escalação no comando do Vasco no Brasileirão

    BAP durante entrevista à Flamengo TV

    Flamengo aciona agência contra venda da SAF do Vasco

    Hugo Moura é apresentado no Al Fayha

    Ex-Vasco, Hugo Moura é anunciado em clube de Fabio Carille na Arábia Saudita

    Pedro Emanuel observa treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa

    Pedro Emanuel estreia como treinador do Vasco contra o Vitória; veja provável escalação

    Pedrinho está à frente do futebol do Vasco por decisão liminar da Justiça

    Vasco inicia processo para venda da SAF com proposta superior a R$ 2 bilhões

    Hugo Moura faz o símbolo de coração com a mão em comemoração pelo Vasco

    Vasco acerta saída de Hugo Moura para clube da Arábia Saudita