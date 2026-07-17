Erros individuais custam 32 pontos ao Vasco no Campeonato Brasileiro
Cruz-Maltino abre a zona de rebaixamento
A campanha do Vasco no Campeonato Brasileiro tem sido marcada por um problema recorrente que ajuda a explicar a presença da equipe na zona de rebaixamento. Um levantamento dos jogos em que o Cruz-Maltino perdeu pontos na competição mostra que erros individuais foram determinantes em boa parte dos resultados negativos da equipe.
Nesta análise foram consideradas apenas partidas do Campeonato Brasileiro em que o Vasco empatou ou foi derrotado. Atualmente, o clube ocupa a 17ª colocação, abre a zona de rebaixamento com 30 pontos e soma apenas cinco vitórias em 19 rodadas.
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Falhas individuais custam caro ao Vasco no Brasileirão:
Vitória 1 x 0 Vasco - 19ª rodada (16/07)
- Léo Jardim iniciou a saída de bola com Robert Renan, que acionou Kauan Barros. O volante recebeu de costas, demorou para definir a jogada e acabou desarmado por Renato Kayzer na entrada da área. O atacante ficou cara a cara com o goleiro e apenas deslocou Léo Jardim para marcar o único gol da partida.
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Vasco 0 x 3 Bragantino - 17ª rodada (24/05)
- 1º gol: Nos minutos finais da primeira etapa, Lucas Piton tentou cortar um lançamento de cabeça no meio-campo, mas errou o movimento e entregou a bola ao Bragantino. Rodriguinho aproveitou o espaço, conduziu o contra-ataque e finalizou com precisão para abrir o placar. O lateral foi substituído aos sete minutos do segundo tempo sob fortes vaias da torcida em São Januário.
- 3º gol: Já na reta final da partida, Saldívia tentou recuar a bola para Léo Jardim, mas errou a força do passe dentro da área. Fernando interceptou a jogada com facilidade e só precisou tocar para o gol, transformando a vitória em goleada.
Internacional 4 x 1 Vasco - 16ª rodada (16/05)
- 2º gol: Léo Jardim tentou sair jogando pelo chão, mas errou o passe e entregou a bola nos pés de Carbonero. O atacante rapidamente encontrou Alerrandro, que bateu colocado, sem chances para o goleiro.
- 4º gol: Tchê Tchê se atrapalhou com a bola no campo defensivo e, ao tentar recuar para a defesa, entregou a posse para Bernabei. O lateral avançou pela esquerda, tabelou com Alerrandro e a jogada terminou com Carbonero completando para as redes.
Flamengo 2 x 2 Vasco - 14ª rodada (03/05)
- Aos 14 minutos do segundo tempo, Paulo Henrique cometeu um pênalti "infantil" ao pisar no pé de Pedro dentro da área, no momento em que o atacante já tinha pouco ângulo para finalizar. Após revisão do VAR, a arbitragem confirmou a infração. Na cobrança, Pedro converteu e empatou o clássico.
Coritiba 1 x 1 Vasco - 9ª rodada (01/04)
- O Vasco conquistava a vitória até os 44 minutos, quando Saldívia marca gol contra de cabeça.
Cruzeiro 3 x 3 Vasco - 6ª rodada (15/03)
- Aos 14 minutos do segundo tempo, com o Vasco vencendo por 2 a 1, Kauan Barros é expulso por pisão em Matheus Pereira. A expulsão condiciona completamente o jogo do Vasco, que vinha bem, mas com um jogador a menos, foi dominado e sofreu o empate.
Santos 2 x 1 Vasco - 4ª rodada (26/02)
- No segundo gol do Santos, Saldívia e Paulo Henrique se atrapalham tentando afastar bola no ar e geram contra-ataque para o Santos, que termina em gol de Neymar.
Mirassol 2 x 1 Vasco - 1ª rodada (29/01)
-1º gol: Mirassol empata o jogo com gol contra de Carlos Cuesta.
- 2º gol: Pouco depois, Lucas Piton errou a saída de bola no campo defensivo e entregou a posse ao adversário. Eduardo aproveitou o presente, avançou e marcou o gol da virada.
Episódios de falha clara na marcação:
Remo 1 x 1 Vasco - 11ª rodada (11/04)
-Em cobrança de falta distante, Marllon recebeu completamente livre dentro da pequena área e cabeceou sem sofrer qualquer tipo de marcação.
Vasco 1 x 2 Botafogo - 10ª rodada (04/04)
- No primeiro gol do Botafogo, que empatou o jogo, Lucas Villalba recebeu cruzamento longo e completamente sozinho, cabeceou para fazer o gol.
Vasco 0 x 1 Bahia - 3ª rodada (11/02)
- Luciano Juba recebeu cruzamento de escanteio completamente sozinho na pequena área, finalizando com tranquilidade para fazer o gol da vitória.
Vasco 0 x 1 Atlético Mineiro - 18ª rodada (31/05)
- Em cobrança de escanteio, Robert Renan perdeu a referência de Vitor Hugo e sequer conseguiu disputar a bola pelo alto. Livre dentro da área, o zagueiro do Atlético-MG cabeceou sem qualquer contestação para marcar o gol da vitória.
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