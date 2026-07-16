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Dê suas notas: quem foi o pior na derrota do Vasco para o Vitória?

Vasco perde na estreia do treinador Pedro Emanuel

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 21:35
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Vitória x Vasco - jogadores disputam bola no alto
Jogadores disputam bola no alto durante Vitória x Vasco (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

Em um jogo de poucas chances, o Vitória foi mais decisivo e derrotou o Vasco por 1 a 0 no Barradão. A derrota manteve o Cruz-Maltino momentaneamente na 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento. Para o Leão da Barra, o cenário é outro: a equipe saltou para a 9ª posição, com 25 pontos.

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    Quem esperava um jogo movimentado entre Vitória e Vasco encontrou um primeiro tempo de pouca qualidade no Barradão. As equipes erraram muitos passes, criaram pouco e travaram um duelo marcado por disputas físicas. A principal oportunidade foi do Vitória, quando Erick recebeu livre próximo à pequena área, mas finalizou para fora. Até o intervalo, prevaleceu a falta de criatividade dos dois lados.

    Na etapa final, o Vasco voltou melhor e passou a ocupar mais o campo de ataque, criando algumas chegadas ao gol defendido por Lucas Arcanjo. No entanto, aos 26 minutos, Renato Kayzer, ex-jogador do Cruz-Maltino e atualmente no Vitória, aproveitou um erro de Barros na saída de bola para marcar o único gol da partida. Depois do gol, o Vasco não conseguiu reagir e acabou derrotado no Barradão.

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    Renato Kayser celebra gol do Vitória sobre o Vasco pela 19ª rodada do Brasileirão
    Renato Kayser celebra gol do Vitória sobre o Vasco pela 19ª rodada do Brasileirão (Foto: Fillipe Alves/Agencia F8/Folhapress)
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