Dê suas notas: quem foi o pior na derrota do Vasco para o Vitória? Vasco perde na estreia do treinador Pedro Emanuel

Em um jogo de poucas chances, o Vitória foi mais decisivo e derrotou o Vasco por 1 a 0 no Barradão. A derrota manteve o Cruz-Maltino momentaneamente na 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento. Para o Leão da Barra, o cenário é outro: a equipe saltou para a 9ª posição, com 25 pontos.

Avalie um a um todos os jogadores que estiveram em campo na primeira derrota do Vasco sob o comando do português Pedro Emanuel, novo técnico do clube.

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Dê suas notas para os jogadores do Vitória e do Vasco

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Resumo do jogo

Quem esperava um jogo movimentado entre Vitória e Vasco encontrou um primeiro tempo de pouca qualidade no Barradão. As equipes erraram muitos passes, criaram pouco e travaram um duelo marcado por disputas físicas. A principal oportunidade foi do Vitória, quando Erick recebeu livre próximo à pequena área, mas finalizou para fora. Até o intervalo, prevaleceu a falta de criatividade dos dois lados.

Na etapa final, o Vasco voltou melhor e passou a ocupar mais o campo de ataque, criando algumas chegadas ao gol defendido por Lucas Arcanjo. No entanto, aos 26 minutos, Renato Kayzer, ex-jogador do Cruz-Maltino e atualmente no Vitória, aproveitou um erro de Barros na saída de bola para marcar o único gol da partida. Depois do gol, o Vasco não conseguiu reagir e acabou derrotado no Barradão.

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