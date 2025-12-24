O Lance! acompanha em tempo real as principais movimentações do mercado de transferências nesta quarta-feira (24), trazendo todas as atualizações e bastidores visando a próxima temporada do futebol brasileiro.

Cada liga possui sua própria janela de transferências, mas, por padrão, esses períodos costumam acontecer quase ao mesmo tempo, com pequenas diferenças nas datas. No Brasil, as negociações entre clubes profissionais estarão liberadas de 5 de janeiro a 3 de março de 2026.

Já na Europa, a maioria dos campeonatos adota uma janela que vai do início de janeiro até o começo de fevereiro. Por conta dessas diferenças, os clubes precisam agir com atenção, já que negociações entre países podem ser inviabilizadas caso a janela de um deles já esteja fechada.

Atualizações do mercado de transferências AO VIVO

12h20 - Coritiba negocia com atacante do Fortaleza para 2026

O Coritiba abriu negociações para contratar o atacante Juan Martín Lucero, do Fortaleza. O Coxa apresentou uma proposta e aguarda a resposta até o fim de semana.

11h51 - Coritiba renova com zagueiro experiente

O Coritiba anunciou a renovação com o zagueiro Rodrigo Modelo na manhã desta quarta-feira (24). O atleta de 38 anos fez apenas um jogo pelo Coxa na campanha do título da Série B.

11h02 - Botafogo prepara nova investida por jogador do Grêmio após recusa

O Botafogo segue em busca da contratação do zagueiro Viery, do Grêmio, mesmo com as negativas do clube gaúcho às primeiras investidas dos cariocas. O jogador de 20 anos é visto como uma promessa pelo scout e departamento de futebol alvinegros, que mantêm os esforços para contar com o atleta, conforme apurou o Lance!.

Alvo do Botafogo, Viery ao lado de Braithwaite em partida do Grêmio (Foto: Reprodução/Instagram)

10h31 - Palmeiras encaminha empréstimo de Gilberto para o Athletico

O Palmeiras tem negociações avançadas com o Athletico-PR para o empréstimo de Gilberto, lateral-direito da equipe sub-20.

9h27 - Internacional avança para ter atacante do Corinthians

Com a iminente saída de Ricardo Mathias para o Al-Ahli, da Arábia Saudita, o Internacional avança para ter o atacante Pedro Raul, do Corinthians, para a próxima temporada. O centroavante, que atuou pelo Ceará em 2025, tem falado a amigos que quer vestir vermelho na próxima temporada. O jogador de 29 anos nasceu em Porto Alegre e tem familiares que torcem pelo Colorado.

4h25 - São Paulo segue de olho em Gaston Ávila e disputa com clube da Argentina

O São Paulo segue monitorando a situação de Gastón Ávila. Pertencente ao Ajax, o argentino interessa ao Tricolor em um modelo de empréstimo. Ávila esteve cedido ao Fortaleza, mas, segundo apuração do Lance!, o clube nordestino não conseguiu convencê-lo a permanecer, apesar do interesse em sua continuidade.