Coritiba negocia com atacante do Fortaleza para 2026
Lucero, 34 anos, recebeu proposta do Coxa
O Coritiba abriu negociações para contratar o atacante Juan Martín Lucero, do Fortaleza. O Coxa apresentou uma proposta e aguarda a resposta até o fim de semana.
A diretoria alviverde pretender comprar o centroavante de 34 anos, que tem contrato com o Leão do Pici até o fim de 2027. O Mirassol também já procurou o clube cearense para sondar a situação do atleta.
O Coritiba espera usar a boa relação com o Fortaleza, além do empresário curitibano Marcelo Lipatin, para acertar o reforço. Nesta semana, inclusive, o lateral-direito Tinga se transferiu do time cearense para a equipe paranaense.
A contratação de um camisa 9 é prioridade no Alto da Glória, já que o clube não renovou com Dellatorre e Gustavo Coutinho. A outra alternativa é Rodrigo Rodrigues, que só deve voltar de lesão no segundo semestre do ano que vem.
A cúpula alviverde chegou a consultar Tiquinho Soares, do Santos, e Vegetti, do Vasco, mas as conversas ficaram em estágio inicial. A ideia é buscar dois jogadores para a posição.
Carreira de Lucero, alvo do Coritiba
Criado nas categorias de base do Defensa y Justicia, da Argentina, Lucero estreou profissionalmente em 2014 e passou por Independiente, Godoy Cruz e Vélez Sarsfield no país de origem. No exterior, atuou por Johor FC, da Malásia, Tijuana, do México, e Colo-Colo, do Chile.
No Fortaleza desde 2023, o atacante fez 58 gols e deu 14 assistências em 176 jogos. Nesta temporada, foram 11 gols e uma assistência em 50 partidas, sendo 29 como titular.
Até aqui, o Coxa anunciou o lateral-direito Tinga, o volante Willian Oliveira e o atacante Pedro Rocha.
O elenco coxa-branca se reapresenta em 27 de dezembro, no CT da Graciosa, para iniciar a pré-temporada. O Coritiba estreia no Campeonato Paranaense em 7 de janeiro com um time sub-23, enquanto o grupo principal jogará a partir da terceira rodada.
