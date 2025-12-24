Internacional estuda negociação com volante do São Paulo

Uma discussão interna no Beira-Rio debate a contratação de um jogador de 38 anos. Após conversas com Luiz Gustavo, o Internacional estuda a negociação volante do São Paulo, que deixa o Tricolor ao final do contrato, no próximo dia 31. A direção colorada havia procurado o atleta antes da chegada do técnico Paulo Pezzolano. Com a contratação do uruguaio, a situação pode ser revista.

Pelo que apurou o Lance!, o treinador está analisando os nomes do elenco e as possíveis negociações que estão sendo feitas. Qualquer chegada dependerá do aval do novo chefe do vestiário.

Negociação com Luiz Gustavo

Nos bastidores do Beira-Rio, é avaliado se o volante, que tem passagem pelo Bayern de Munique e pela Seleção Brasileira, tendo atuado na Copa do Mundo de 2014, pode ou não ser encaixado no estilo de jogo de Pezzolano. Se a resposta for positiva, a direção tentará finalizar as tratativas até o fim da semana.

Pelo que descobriu a reportagem, nas conversas iniciais com o atleta, os dirigentes apresentaram um projeto que agradou ao volante. Financeiramente, o clube entende que o negócio é viável, especialmente por se tratar de um jogador que ficará livre no mercado no fim do ano.

Última temporada

Após uma temporada acidentada por uma fratura no dedo do pé esquerdo, ainda em janeiro, e o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, em abril, Luiz Gustavo só ganhou sequência no Morumbi a partir de setembro. Ao todo, atuou em apenas 13 jogos no ano.

Com saída definida do Tricolor, a ideia do volante é jogar pelo menos mais uma temporada em alto nível. Outros clubes brasileiros também procuraram o atleta, entre eles o Mirassol.

A carreira de Luiz Gustavo

Formado pelo Corinthians de Alagoas, Luiz Gustavo construiu grande parte da carreira na Europa. Na Alemanha, jogou por Hoffenheim, Bayern de Munique e Wolfsburg. Neste período, teve convocações para a Seleção Brasileira, conquistando a Copa das Confederações de 2013 e atuando na Copa do Mundo em 2014.

Ainda passou por Olympique-FRA, Fenerbahçe-TUR e Al-Nassr-ARS, antes de se transferir para o São Paulo em 2024.

A carreira

2007 – Corinthians-AL 2007–2008 – CRB 2008–2013 – Hoffenheim 2013–2017 – Bayern de Munique 2017–2019 – Wolfsburg 2019–2022 – Olympique-FRA 2022–2023 – Fenerbahçe-TUR 2024–2025 – São Paulo