Ex-Palmeiras vive grande fase em país europeu 'alternativo'

Formado nas categorias de base do Palmeiras e campeão brasileiro em 2018, o zagueiro Gabriel Furtado vive bom momento no futebol europeu. Atualmente no Anorthosis Famagusta, do Chipre, o defensor teve o contrato renovado até 2027 após se firmar como um dos principais nomes do sistema defensivo da equipe na temporada.

Gabriel chegou ao clube em agosto de 2025 e, desde então, tem sido presença constante entre os titulares, com atuações marcadas pela segurança defensiva. O desempenho resultou na ampliação do vínculo com o Anorthosis, que disputa a primeira divisão cipriota.

– Estou muito feliz aqui no Anorthosis. Eu me sinto em casa, temos um ambiente muito bom no clube, tenho me sentido muito bem para atuar e acertamos a renovação. Fico feliz pela confiança do clube em ter o interesse de estender o meu contrato para seguir vestindo a camisa do clube. Vou seguir me doando ao máximo dentro de campo como sempre faço, para poder juntamente com os meus companheiros buscar as vitórias – afirmou o zagueiro.

Gabriel Furtado em ação pelo Anorthosis (Foto: Divulgação/Anorthosis)

Gabriel Furtado é destaque defensivo

Os números reforçam o protagonismo de Gabriel Furtado na equipe. De acordo com dados do oGol, o brasileiro lidera o Anorthosis em duelos aéreos ganhos, com 61, e também é o primeiro colocado em duelos vencidos no geral, com 111. Em cortes, o defensor aparece novamente na liderança do elenco, com 55, além de ocupar a terceira posição em interceptações, com 22.

No setor ofensivo, o zagueiro também contribui. Gabriel é o terceiro jogador do Anorthosis com mais gols marcados na liga nacional, com duas bolas na rede, desempenho incomum para um atleta da posição.

– O nosso time sofreu bastante no início, algumas partidas deixamos escapar pontos bobos e agora estamos em uma posição não tão boa. Estamos buscando sempre evoluir. Fico feliz pelos meus números e por poder estar ajudando os meus companheiros dentro de campo. Vou seguir trabalhando forte, sempre com foco em evoluir – disse.

